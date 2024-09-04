أعلنت شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية ش.م.م، الشركة الرائدة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني في مصر، والبنك الأردني الكويتي عن نجاحا في الاستحواذ على حصة قدرها 27.1% من أسهم شركة مدفوعاتكم، إحدى شركات الدفع الإلكتروني الرائدة في الأردن. حيث تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن خطة توسع شركة بساطة لتصبح مزوداً إقليمياً رائداً لحلول الدفع الرقمي.

وقد عقدت الشراكة بين شركتي بساطة والبنك الأردني الكويتي مع عدد من المساهمين في شركة مدفوعاتكم للاستحواذ على حصة في شركة مدفوعاتكم والتي تتخذ من عمّان ا مقراً لها. ويؤكد هذا الاستحواذ على التزام شركة بساطة بتوسيع خبراتها وتقديم حلول الدفع الرقمية المبتكرة في أسواق جديدة، حيث توفر الشراكة فرصة واعدة لتعزيز بصمتها على المستوى الإقليمي، والاستفادة من الخبرة الواسعة التي تتمتع بها شركة مدفوعاتكم في السوق.

وتعليقاً على الشراكة، قال السيد علاء الدين سبع، رئيس مجلس إدارة شركة بساطة: "إن دخول شركة بساطة فى سوق المدفوعات الإلكترونية الأردنية من خلال الاستحواذ على حصة استراتيجية في شركة مدفوعاتكم، بالتعاون مع البنك الأردني الكويتي، يمثل بداية لخطتنا الطموحة فى التوسع الإقليمي. وهدفنا هو ترسيخ شركة بساطة كمنصة الدفع الإلكتروني الرائدة على المستوى الإقليمي". وأضاف قائلاً: "نحن متحمسون للتعاون مع شركائنا الجدد الموثوقين لتقديم حلول دفع مبتكرة وتوسيع شبكة عملائنا وتعزيز الشمول المالي في المنطقة".

ومن جانبه، أعرب السيد هيثم البطيخي ، الرئيس التنفيذي لبنك الأردني الكويتي، عن تطلعه إلى عقد هذه الشراكة، وقال: "نحن نفخر بالتعاون مع شركة بساطة، ونرى أن هذا التحالف الاستراتيجي سيعزز التعاون الإقليمي بين الأردن ومصر ويوسع آفاق قطاع المدفوعات الإلكترونية في الأردن". وأضاف: "نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيضيف قيمة كبيرة للسوق الأردني ويعزز من مكانة البنك كمساهم رئيسي في قيادة التحول الرقمي في المنطقة".

وأضاف المهندس ناصر صالح، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة مدفوعاتكم، "إن التعاون بين شركة بساطة والبنك الأردني الكويتي وشركة مدفوعاتكم سيحقق قيمة كبيرة ويؤثر بشكل إيجابي على حجم الأعمال في السوق الأردني، وذلك من خلال الاستفادة من التوافق القوي بين استراتيجيات شركاتنا. وأضاف: "نتطلع إلى تحقيق المزيد من النمو والنجاح من خلال هذه الشراكة بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من حلول الدفع التي تلبي احتياجات وطموحات عملائنا".

تهدف هذه الشراكة الجديدة إلى تقديم حلول دفع مرنة تلبي جزء كبير من الاحتياجات المجتمعية، بما في ذلك المدفوعات عبر الإنترنت والهاتف المحمول، وتحويل الأموال، ودفع الفواتير، وغيرها من الخدمات المالية الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني الحلول الرقمية. هذا، ومن خلال هذه الشراكة، تأمل الأطراف المعنية في المساهمة في النمو الاقتصادي في الأردن ودفع قطاع المدفوعات الرقمية في المنطقة إلى الأمام.

قامت شركتا Anniston Capital Inc. القائمة في نيو يورك وImara Asset Management بعرض هذه الصفقة على شركة بساطة وعملتا كمستشارين ماليين حصريين لشركة بساطة بينما عملت شركة التميمي للمحاماة والاستشارات القانونية في الاردن كمستشار قانوني.

عن شركة بساطة

بساطة هي منصة تكنولوجيا مالية عالية النمو في سوق متغير تبحث عن طرق جديدة للأفراد لإدارة ونقل أموالهم شخصيًا وعبر الإنترنت.

بساطة هي منصة دفع إلكتروني متخصصة في دفع الفواتير والأموال عبر الهاتف المحمول وتقديم حلول سلسلة التوريد مع تواجدها في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية من خلال شبكة نقاط البيع التي تضم 150 ألف نقطة بيع لإستهداف العملاء من خلال تجار الشركات الصغيرة والمتوسطة وأكشاك البيع الذاتي، وتوفر أكثر من 3500 خدمة من خلال شركائها لتقديم دفع الفواتير والتحصيل. وقد ساعدت شراكات بساطة في بناء وتعزيز مكانتها كمزود رائد لخدمات الدفع بفضل شبكة قوية من موزعي إعادة الشحن وذراع تكنولوجية قوية.

حيث تعمل بساطة باستمرار على تحسين نموذج أعمالها من خلال زيادة شبكتها وتحسين خدماتها ومنتجاتها وتعظيم كفاءتها التشغيلية.

تأسست شركة بساطة (المعروفة سابقًا باسم "ابتكار") في عام 2018، ويدعمها مساهمون ومستثمرون من شركات رائدة في السوق المصري، بما في ذلك فودافون مصر، أكبر مزود لمحفظة الأموال عبر الهاتف المحمول، مما يسمح للكيانين بالتركيز على إنشاء منتجات مبتكرة تجذب جزءًا من السكان المصريين غير المتعاملين مع البنوك، من خلال علامة تجارية جديدة وفريدة من نوعها. وفي وقت قصير، أصبحت شركة بساطة رائدة في تقديم حلول وخدمات الدفع الذكية.

عن بنك الأردني الكويتي

يعتبر بنك الأردن الكويتي أحد أكبر وأبرز البنوك العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية. تأسس كشركة مساهمة عامة في عام 1976، وبقوم البنك بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية والاستثمارية للأفراد والشركات. هذا، ويدير البنك شبكة تضم أكثر من 60 فرعًا في جميع أنحاء الأردن وفرعًا في قبرص، ويمتلك حصةقدرها 53٪ في بنك بغداد في العراق. المساهم الرئيسي هو شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، التي تمتلك 51٪ من رأس مال البنك من خلال شركة الروابي المتحدة القابضة. ومن بين المساهمين الآخرين المهمين مؤسسة الضمان الاجتماعي بنسبة 21٪، وشركة أوديسي لإعادة التأمين، وهي شركة تابعة لشركة فيرفاكس الكندية القابضة، بنسبة 5.85٪.

يعد البنك رائدًا في دمج التكنولوجيا الحديثة في خدماته ومنتجاته المصرفية في الأردن. ويستخدم طرق توصيل إلكترونية وتكنولوجية متقدمة لتوفير خدمة عالية الجودة وشخصية. يتماشى هذا النهج مع مهمته لتقديم تجارب مصرفية شاملة من خلال حلول مبتكرة ورشيقة. كما يتميز البنك أيضًا بريادته في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة والتمويل الأخضر في الأردن.

نبذة عن شركة MadfoatCom

تعتبر شركة MadfoatCom رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تعمل على تحويل الخدمات المالية الرقمية باعتبارها الشركة الرائدة في مجال الدفع في الأردن. تأسست الشركة في عام 2011، وتقدم حلولاً متطورة متاحة للشركات والحكومات والأفراد في جميع أنحاء العالم. وبفضل رؤيتها لإحداث ثورة في المدفوعات الرقمية، اكتسبت MadfoatCom شهرة كبيرة بفضل حلول معالجة الدفع في الوقت الفعلي.

تحت إشراف البنك المركزي الأردني، أصبحت خدمة eFAWATEERcom الرائدة من MadfoatCom حجر الزاوية في نجاح الشركة، مما عزز مكانتها كشركة رائدة موثوق بها في مجال الدفع.

أصبحت MadfoatCom حجر الزاوية في انتقال الأردن إلى اقتصاد غير نقدي، وذلك بفضل بوابتها الإلكترونية ("eFAWATEERcom ") التي تربط جميع البنوك في الأردن بالفواتير وتقدم أكثر من 1100 خدمة. وبفضل شبكة التبني والتوزيع القوية من خلال البنوك ومقدمي خدمات الدفع، فضلاً عن دعم الحكومة الأردنية لخدمات مثل الجمارك والغرامات ودفع الضرائب، لعبت MadfoatCom دورًا محوريًا في هذا التحول. كما أن نجاح الشركة هو شهادة على التوجيه والدعم من البنك المركزي الأردني، الذي كانت جهوده فعالة في دفع التحول نحو اقتصاد أكثر رقمية وغير نقدي.

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