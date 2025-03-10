أعلن صندوق العمل "تمكين" عن دعمه لفرص التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية في شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده وذلك كجزء من جهود "تمكين" المستمرة في تعزيز مكانة الكوادر الوطنية لتكون الخيار الأمثل للتوظيف في القطاع الخاص.

فعلى صعيد برامج التطور الوظيفي تم دعم 195 موظفاً بحرينياً في مختلف أقسام الشركة وذلك ضمن برامج دعم التطور الوظيفي كما تم توظيف وتدريب 78 بحرينيًا وذلك ضمن برامج دعم التوظيف المتعددة

ويأتي دعم تمكين للكوادر الوطنية في شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده تماشيًا مع الأولويات الإستراتيجية لصندوق العمل للعام 2025، والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات.

وفي هذا الصدد أكد السيد خالد البيات الرئيس التنفيذي للنمو في صندوق العمل "تمكين" أنّ النتائج الإيجابية التي حققها دعم تمكين للكوادر الوطنية العاملة في شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده تصب في جوهر الأهداف المرجوة لدعم نمو وتطور الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، من خلال صقل وتطوير مهاراتهم العملية مما يتيح لهم فرص الدخول إلى سوق العمل، ويسهم في تعزيز نموهم الوظيفي وحصولهم على الترقية والزيادات في الأجور." وأضاف: "نشيد بدور الشركة بتوظيف مبادرات "تمكين" المتمثلة في برامج دعم التوظيف والتطور الوظيفي بما يتناسب مع احتياجات الموظفين خلال مسيرتهم المهنية، حيث ساهمت تلك البرامج بشكل ملحوظ في نمو وتطور الكفاءات البحرينية العاملة في المؤسسة.”

من جانبها صرحت منى المؤيد المدير التنفيذي لمجموعة يوسف خليل المؤيد وأولاده أنّ رؤية الشركة تركز على وضع الكوادر الوطنية في مختلف الأدوار الوظيفية وذلك إيمانًا بقدرتهم العالية على الإنتاج وأداء مختلف المهام التي تسند إليهم بكل كفاءة واقتدار. وأضافت: "من خلال توظيف الدعم المقدم من صندوق العمل "تمكين" فإننا سنتمكن من تحقيق رؤيتنا في زيادة الاعتماد على الكفاءات الوطنية، وتعزيز تطورهم الوظيفي سواءً من خلال تزويدهم بالتدريب اللازم لصقل مهاراتهم أو من خلال زيادة أجورهم. كما أتاح لنا هذا الدعم فرصة قيمة لاستكشاف الكوادر المؤهلة لشغل الفرص الوظيفية من خلال برنامج التدريب على رأس العمل، والذين تم ضمهم لفريق العمل بعد انتهاء فترة التدريب."

وتعد شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده إحدى أبرز الشركات البحرينية الرائدة، وتدير مجموعة متنوعة من العلامات التجارية، والأنشطة التي تشمل تجارة السيارات والإلكترونيات والأجهزة والأدوات المنزلية ومعدات التصوير، وتكييف الهواء، وخامات البناء والأثاث ومعدات البناء وغيرها من الأدوات والعتاد، بالإضافة إلى تجهيزات الأمان ومكافحة الحرائق، والعدد والآلات الصناعية والمعدات الثقيلة فضلاً على العقارات.

وقد طرح صندوق العمل (تمكين) حزمة من البرامج الهادفة لدعم التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف إلى جانب برامج دعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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