أعلنت شركة راية للتطوير العمراني عن إطلاق أحدث مشروعاتها السكنية المتكاملة، «إيليت جاردنز»، في قلب مدينة حدائق أكتوبر، وذلك في إطار رؤيتها الرامية إلى تقديم مجتمعات عمرانية حديثة تواكب تطلعات العملاء وتنسجم مع تطورات السوق العقاري في مصر.



وأوضح المهندس أسامة جاد، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن مشروع "إيليت جاردنز" يأتي امتدادًا لفلسفة راية القائمة على تطوير مجتمعات راقية تتميز بجودة الحياة، حيث يتفرد المشروع بموقع استراتيجي يجمع بين الحيوية والهدوء، إلى جانب تصميمات معمارية فريدة، ومرافق خدمية متكاملة، بما يعزز من فرص الاستثمار ويوفر بيئة سكنية مثالية.



وأضاف أن المشروع يمتد على مساحة إجمالية تُقدّر بـ 13 ألف متر مربع، وتُقام المرحلة الأولى منه على مساحة 8 آلاف متر مربع، ومن المقرر طرحها رسميًا خلال شهرين، مع خطة زمنية لتسويق الوحدات خلال ستة أشهر كحد أقصى، وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات تتجاوز 270 مليون جنيه خلال هذه المرحلة.



وأشار إلى أن الخطة التسويقية للمشروع تعتمد على التدرج المرحلي في الطرح، بما يتماشى مع مستجدات السوق، ويُعد أحد أدوات التحوّط الفعّالة لمواجهة أي متغيرات اقتصادية خلال فترتي التنفيذ والتسويق.



وفي إطار حرصها على تقديم مشروع متكامل، أعلنت راية عن تعاونها مع نخبة من شركاء النجاح، حيث تم التعاقد مع سلسلة مدارس NIS، إلى جانب توفير فرع للبنك الأهلي المصري داخل المشروع، بالإضافة إلى أنشطة رياضية بإشراف الإعلامي والرياضي المعروف الكابتن سيف زاهر.



وفيما يتعلق بالإشراف الهندسي، كشفت الشركة عن تعاقدها مع مكتب محرم باخوم، أحد أعرق المكاتب الاستشارية في مصر والعالم العربي، ليكون الاستشاري العام للمشروع، بما يعكس التزام راية بأعلى معايير الجودة في التصميم والتنفيذ.



كما سيتم تنفيذ المشروع ذاتيًا من خلال شركة راية للتطوير، الأمر الذي يُمكّن الشركة من ضبط التكاليف والتحكم في الجودة، ويضمن إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، وبأسعار بيع تنافسية، وقد تم كذلك التعاقد مع شركة نيو سيتي لتتولى إدارة التنفيذ، مما يُعزّز من القيمة الاستثمارية للمشروع ويرسّخ معايير الجودة والرفاهية في كل تفاصيله.



وأكد المهندس أسامة جاد، أن الشركة ملتزمة بتسليم الوحدات خلال فترة لا تتجاوز 30 شهرًا، مشيرًا إلى أن التسليم سيكون بنظام نصف تشطيب وبأسعار مدروسة تناسب متغيرات السوق، وقد تم طرح نظام سداد مرن يصل إلى 7 سنوات بدون فوائد، على أن تبدأ أعمال التنفيذ الفعلية في أغسطس المقبل.

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