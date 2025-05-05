دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت اليوم مجموعة عبد الواحد الرستماني، إحدى أبرز الشركات العائلية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة "بوزيتيف زيرو"، الشركة المتكاملة لخدمات ومنشآت الطاقة النظيفة اللامركزية والقائمة في دبي، اتفاقية لتركيب ألواح شمسية تهدف إلى إنتاج 460 كيلوواط إضافية من الطاقة الشمسية خلال ساعات الذروة على أسطح مرافق شركة "سينيو" لتصنيع مواد التعبئة والتغليف، وهي شركة تصنيع مواد تعبئة وتغليف مستدامة تابعة لمحفظة مجموعة عبد الواحد الرستماني المتنوّعة. وتُعدّ هذه الاتفاقية السادسة التي توقّعها المجموعة مع شركة "بوزيتيف زيرو" (وشركاتها التابعة)، لتصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 2.7 ميجاواط من الطاقة الشمسية خلال ساعات الذروة ضمن المرافق الستة التابعة للمجموعة في دبي.

ويرتكز مشروع إنتاج الطاقة الشمسية في شركة "سينيو" لتصنيع مواد التعبئة والتغليف على التزام مجموعة عبد الواحد الرستماني الراسخ بتعزيز الطاقة المتجدّدة، بما في ذلك شراكتها المبرمة في عام 2023 مع شركة "سراج باور"، وهي ذراع توليد الطاقة الموزّعة التابعة لشركة "بوزيتيف زيرو"، لتنفيذ حلول إنتاج الطاقة الشمسية ضمن خمسة مواقع رئيسية في دبي:

المستودع المركزي لمجموعة عبد الواحد الرستماني في مدينة دبي للإنترنت، قيد التشغيل

العربية للسيارات، معرض وكالة "نيسان"، قيد التشغيل

العربية للسيارات، مركز الخدمة، شارع الشيخ زايد، قيد التشغيل

العربية للسيارات، مركز خدمة وكالة "نيسان"، ديرة، قيد التشغيل

مركز توزيع قطع الغيار التابع لمجموعة عبد الواحد الرستماني في مدينة دبي للإنترنت، قيد الإنشاء منذ ديسمبر 2024

وتسهم هذه المرافق الستّة التي تعمل بالطاقة الشمسية عند تشغيلها في تفادي ما يعادل 3,000 طنٍ متري من انبعاثات الكربون سنوياً، وهو ما يعادل كمية الكربون التي يمكن احتجازها من خلال زراعة 50 ألف شجرة، بما يلبّي احتياجات 400 منزل من الطاقة سنوياً.

وقد أقيم حفل التوقيع على هذه الاتفاقية في مصنع شركة "سينيو" لتصنيع مواد التعبئة والتغليف في مدينة دبي الصناعية، بحضور كلّ من واين بيفوس، المدير المالي لمجموعة عبد الواحد الرستماني، وأنطوان موصلّي، الرئيس التنفيذي لشركة "سينيو" لتصنيع مواد التعبئة والتغليف، وديفيد أوريو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بوزيتيف زيرو"، ولوران لونغيه، الرئيس التنفيذي لشركة "سراج باور"، ذراع توليد الطاقة الموزّعة التابعة لشركة "بوزيتيف زيرو"، إلى جانب نخبة من المدراء التنفيذيين.

في معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال واين بيفوس، المدير المالي لمجموعة عبد الواحد الرستماني: "تلتزم مجموعة عبد الواحد الرستماني بتنفيذ مبادرات الاستدامة ضمن كافة قطاعات عملها، بما يعزّز قدرتها على تحقيق أثر اجتماعي وبيئي واقتصادي ملحوظ. ويأتي تركيب ألواح الطاقة الشمسية في مصنع شركة "سينيو" لتصنيع مواد التعبئة والتغليف استكمالاً للجهود الحثيثة التي نبذلها في مجال الاستدامة، بما يتوافق مع إطار عملنا الخاصّ بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة على مستوى المجموعة ويدعم أهداف دولة الإمارات الطموحة لتحقيق الحياد المناخي وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ولطالما نسعى في مجموعة عبد الواحد الرستماني إلى تحقيق أثر إيجابي مستدام يعود بالفائدة على الأعمال والإنسان والبيئة في الوقت نفسه."

ومن جانبه، قال ديفيد أوريو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بوزيتيف زيرو": "لا تقتصر مهمتنا على ابتكار وتوفير حلول الطاقة الشمسية الرائدة، بل تتمحور أيضاً حول تمكين عملائنا من التقدّم في مسيرتهم نحو تعزيز مسؤوليتهم البيئية عبر وضع استراتيجية استدامة سريعة وسهلة وتعود بالفائدة على كافة الجهات. ويسرّنا أن نتعاون من جديد مع مجموعة عبد الواحد الرستماني لتنفيذ هذا المشروع، مستفيدين دوماً من علاقاتنا الوطيدة لتنفيذ ستة مشاريع رائدة بنجاح لغاية اليوم. ونثق بأنّ مشروع إنتاج الطاقة الشمسية من شأنه أن يعزّز قدرة شركة "سينيو" لتصنيع مواد التعبئة والتغليف على إنتاج الطاقة النظيفة، بما يسهم في دعم مساعي دولة الإمارات الطموحة لإزالة الكربون من قطاعات التصنيع في المستقبل."

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة "سينيو" لتصنيع مواد التعبئة والتغليف هي الشركة الوحيدة لتصنيع مواد التعبئة والتغليف المستدامة في المنطقة. ومن شأن القدرة على إنتاج 460 كيلوواط إضافية من الطاقة الشمسية خلال ساعات الذروة أن تتيح للشركة إنتاج ما يقارب 7.7 جيجاواط/ساعة من الطاقة النظيفة خلال مدة 10 سنوات، بما يؤكد على التزام الشركة بتعزيز استدامة عملياتها اليومية.

وقال أنطوان موصلّي، الرئيس التنفيذي لشركة "سينيو" لتصنيع مواد التعبئة والتغليف: "يسرّنا أن نحقّق إنجازاً إضافياً في سعينا لتعزيز الاستدامة، حيث إننا نسهم اليوم لا في تصنيع المنتجات المستدامة فحسب، بل أيضاً في إنتاجها بطرقٍ مستدامة. وتُعدّ شراكتنا الرائدة مع "بوزيتيف زيرو" لتركيب ألواح الطاقة الشمسية ضمن مصنعنا القائم في مدينة دبي الصناعية خير دليل على التزامنا بالممارسات الصديقة للبيئة. ولا شكّ أنّ إنتاج الطاقة النظيفة في الموقع سوف يسهم في الحدّ من بصمتنا الكربونية بشكل ملحوظ، بما يدعم رؤيتنا لتوفير حلول التعبئة والتغليف المبتكرة والصديقة للبيئة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات."

وعلّق لوران لونغيه، الرئيس التنفيذي لشركة "سراج باور"، ذراع توليد الطاقة الموزّعة لدى شركة "بوزيتيف زيرو"، قائلاً: "يسعدنا أن نواصل تعزيز قدراتنا المرتبطة بتحقيق التحوّل المنشود ضمن قطاع الطاقة وتوسيع نطاق أعمالنا، عبر التعاون مع إحدى أبرز وأنجح المجموعات العائلية القائمة في دولة الإمارات. ولطالما أثبتت مجموعة عبد الواحد الرستماني عاماً بعد عامٍ التزامها الراسخ بالاستدامة وريادتها في هذا المجال، لا من خلال نموّها المستمرّ ونجاح أعمالها التجارية فحسب، بل أيضاً عبر تقدّمها الملحوظ في سعيها الدؤوب لتحقيق الحياد المناخي. ونثق بأنّه سيكون بإمكان الشركات التجارية والصناعية، بفضل المبادرات التنظيمية الداعمة على أرض الواقع، الاستفادة من الطاقة الشمسية وجني ثمارها البيئية والاقتصادية في المدى القريب والبعيد."

تبتكر شركة "سينيو" لتصنيع مواد التعبئة والتغليف حلولاً رائدة وآمنة وصديقة للبيئة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات حول العالم. وتوفر هذه الشركة مجموعة واسعة من الخيارات القابلة لإعادة التدوير والتحلّل حيوياً والتحوّل إلى سماد زراعي، مع خطط تسويقية لمختلف العلامات التجارية بهدف تلبية احتياجات أكثر من 200 شركة حول العالم. ويضمّ مصنع شركة "سينيو" لتصنيع مواد التعبئة والتغليف 15 خط إنتاج عالي السرعة، بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 400 مليون وحدة إنتاج.

وسوف يسهم مشروع إنتاج الطاقة الشمسية في مصنع شركة "سينيو" لتصنيع مواد التعبئة والتغليف في تعزيز قدرات إنتاج الطاقة النظيفة على مستوى مجموعة عبد الواحد الرستماني، فضلاً عمّا يترافق معه من فوائد ملحوظة على البيئة.

نبذة عن شركة "سينيو" لتصنيع مواد التعبئة والتغليف

تُعدّ شركة "سينيو" لتصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة إماراتية متخصّصة في ابتكار حلول التعبئة والتغليف المستدامة، من خلال مصنعها القائم في مدينة دبي الصناعية. ويتركّز مجال عمل هذه الشركة، التي تأسّست كمشروع مشترك مع مجموعة عبد الواحد الرستماني في عام 2019، حول حلول التعبئة والتغليف عالية الجودة والصديقة للبيئة ضمن قطاعات خدمات الطعام والضيافة وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية. ويملك مصنعها، الحاصل على شهادة سمعة العلامة التجارية من خلال الامتثال للمعايير العالمية، قدرات تصنيع متطوّرة، بما في ذلك الطباعة الفلكسوغرافية بستة ألوان، فضلاً عن أنّه ينتج مواد تعبئة وتغليف قابلة لإعادة التدوير والتحلّل حيوياً والتحوّل إلى سماد زراعي.

والجدير بالذكر أنّ شركة "سينيو" لتصنيع مواد التعبئة والتغليف هي الشركة الوحيدة في المنطقة لتصنيع الأوعية الورقية المربّعة، بما يتيح المزيد من الخيارات للشركات التي تبحث عن بدائل مستدامة. وتسهم شركة "سينيو" لتصنيع مواد التعبئة والتغليف في دعم أكثر من 200 شريك ضمن الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك بفضل التزامها الدائم بأعلى معايير الجودة والسلامة ورضا العملاء.

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نبذة عن «بوزيتيف زيرو»

تسعى «بوزيتيف زيرو» إلى تمكين اقتصاد جديد قائم على الطاقة النظيفة من خلال تمكين الشركات والمجتمعات والمدن في منطقة الشرق الأوسط من أخذ زمام المبادرة ورسم مستقبلها في مجال الطاقة بإمكاناتها الذاتية. وباعتبارها الشريك الرائد في مجال تحول الطاقة في القطاعات التجارية والصناعية والعامة، تعمل «بوزيتيف زيرو» على تأهيل المؤسسات السباقة في مجال الاستدامة عبر مختلف القطاعات من خلال نهجها المبتكر، الذي يمكّن مختلف المؤسسات والشركات من تحقيق وفورات في الطاقة تصل إلى 50% بطرق بسيطة ومربحة، دون الحاجة إلى استثمارات أولية أو تعقيدات تشغيلية تعرقل انطلاقتها في هذا المجال.

تجمع عروض «بوزيتيف زيرو» في قطاع خدمات إزالة الكربون بين التقنيات النظيفة والحلول المستندة إلى البيانات، ويتجلى ذلك بقوة في حلول توليد الطاقة الشمسية اللامركزية (سراج باور)، وكفاءة الطاقة (طاقة سوليوشنز) والتنقل النظيف (كهربة أساطيل النقل، ومرافق شحن البطاريات، وشركة هايبر انيرجي)، مما يسهم في تقليل التكلفة وترشيد الاستهلاك وخفض البصمة الكربونية من اليوم الأول للتركيب.

تقدم «بوزيتيف زيرو» خدمات شاملة تتجاوز التمويل لتشمل الإدارة المتكاملة للمشاريع، بما في ذلك الأعمال الهندسية والتصميم والتركيب والإنشاءات والصيانة والمراقبة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام الشركات للتركيز بشكل أكبر على أعمالها الأساسية.

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