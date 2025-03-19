الكويت، أعلنت طيران الجزيرة، شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، اليوم استئنافها خط رحلاتها المباشرة بين الكويت وسراييفو، موفرةً للمسافرين خيار جديد بأسعار تنافسية إلى إحدى أروع الوجهات الأوروبية.

وستقوم الشركة بتسيير هذا الخط بواقع رحلتين أسبوعياً ابتداءً من يوم 27 مارس، رابطةً الكويت مع البوسنة والهرسك لتمكين المسافرين من زيارتها واستكشاف معالمها وثقافتها خلال عطلة عيد الفطر. وتأتي هذه الخطوة لالتزام طيران الجزيرة بتوسيع خيارات السفر إلى وجهات سياحية مميزة وتوفير أسعار مناسبة وخدمة استثنائية.

سفر بدون تأشيرة للمواطنين الكويتيين

ويمكن للمسافرين الكويتيين دخول البوسنة والهرسك دون الحاجة لتأشيرة زيارة، مما يجعل السفر إلى سراييفو أكثر سهولة، هذا إلى جانب مزايا الرحلات المباشرة التي توفرها طيران الجزيرة، وجدول الرحلات المريح والأسعار التنافسية، والتي بدورها تجعل من استكشاف سراييفو والبوسنة والهرسك أسهل من أي وقت مضى.

وجهة سياحية بامتياز

تنفرد سراييفو، عاصمة البوسنة والهرسك، بكونها مدينة غنية بالتاريخ والثقافة والمناطق الطبيعية، إذ تقع بين جبال الألب الدينارية الخلابة، وتمزج بين الطابع الثقافي الشرقي والغربي، ليحصل زوارها على تجربة لا تُنسى. ومن حي باسكارسييا القديم والساحر بأسواقه الصاخبة وعمارته العثمانية، إلى المناظر الطبيعية للجبال المحيطة، تُعد سراييفو وجهةً مثاليةً لعشاق الطبيعة والتاريخ والمغامرة على حدٍ سواء.

وبعيداً عن سراييفو، يستكشف الزوار مدن فريدة أخرة منها مدينة موستار التي تشتهر بجسر "ستاري موست" وجمال حديقة "أونا الوطنية"، بالإضافة إلى الأنهار النقية والمأكولات البوسنية التقليدية وكرم الضيافة التي ستأسر الزوار من دون شك في هذا البلد المخفي في أوروبا.

وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المالي في طيران الجزيرة، السيد/ كريشنان بالاكريشنان: "يسعدنا استئناف رحلاتنا المباشرة إلى سراييفو التي تحظى بإقبال كبير جداً من قبل المسافرين الكويتيين لما توفره من تسهيلات كدخولها بدون تأشيرة، وسياحة مميزة يستكشفون فيها مناظر الطبيعة الجميلة، وتراثها الثقافي الغني، وكل ما يجعل سراييفو وجهة رائعة نوصي بزيارتها. نتطلع لرحلاتنا القادمة إلى سراييفو ولخدمة مسافرينا بطريقة مريحة وبأسعار معقولة لاستكشافها."

لحجز التذاكر إلى سراييفو ووجهات أخرى ضمن شبكة طيران الجزيرة، يمكن للمسافرين زيارة الموقع الإلكتروني www.jazeeraairways.com، أو تطبيق الجزيرة للهواتف، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 177.

-انتهى-

#بياناتشركات