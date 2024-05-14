"ايدج" تُوقّع اتفاقية مع "بي تي بينداد" لتزويدها بخط إنتاج من الذخيرة

أبوظبي، 14 مايو 2024: وقعت مجموعة ايدج، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، اليوم اتفاقية بقيمة 27 مليون دولار أمريكي (99 مليون درهم إماراتي) لتزويد خط إنتاج من الذخيرة لشركة "بي تي بينداد"، المؤسسة الإندونيسية المملوكة للدولة وإحدى شركات التصنيع الدفاعي الرائدة في آسيا.

وتنص الاتفاقية على إنتاج ذخيرة من عيار 5.56×45 ملم و7.62×51 ملم، وجرى مراسم التوقيع بحضور رئيس إندونيسيا المنتخب، ووزير الدفاع معالي الجنرال المتقاعد فرابوو سوبيانتو، خلال زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الحالي. وتتماشى الاتفاقية مع هدف وزارة الدفاع الإندونيسية المتمثل في توفير فرص العمل المحلية وبناء قدرات التصنيع السيادية، وستبدأ المنشأة بإنتاج الذخيرة عام 2026.

وتشكل الزيارة والاتفاقية جزءاً من جهد مستمر تقوده الدولتان لزيادة التجارة الثنائية بينهما إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

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