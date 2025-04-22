نمو الارباح قبل الضرائب بنسبة 22% إلى 31.4 مليون دينار كويتى

عادل الماجد:

بوبيان يواصل الحفاظ على متانة مركزه المالي ونمو ربحيته والتوسع في خدمات الافراد والشركات وإدارة الثروات

15 عاماً متتالياً من التميز والأداء الاستثاني في جودة خدمة العملاء على مستوى القطاع المالي الإسلامي في الكويت

تمكين رواد الأعمال من خلال استراتيجيات مدروسة وشراكات تُسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار

أعلن بنك بوبيان عن نتائجه المالية خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث حقق البنك أرباحاً صافية بلغت .526 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو 6% عن نفس الفترة من العام الماضي في حين بلغت الارباح قبل الضرائب 31.4 مليون ديناركويتي بنسبة نمو 22% وبلغت ربحية السهم 5.31 فلس.

وتعليقاً على ذلك، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد أن بوبيان نجح وتميز في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، مواصلاً بذلك الحفاظ على متانة مركزه المالي وقوة ربحيته وأدائه التشغيلي، والتوسع في خدماته المصرفية وكذلك إدارة الثروات.

وأوضح أن المؤشرات المالية لبنك بوبيان خلال الربع الأول من عام 2025 أظهرت نتائج إيجابية ونمواً ملحوظاً، حيث زادت أصول البنك إلى 9.7 مليار دينار كويتى بنسبة نمو 12% مقارنة بالعام السابق كما بلغت محفظة التمويل 7.3 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 12% كما ارتفعت الحصة السوقية للبنك من التمويل المحلي إلى 12.14%.

وأضاف أن بنك بوبيان يواصل تنفيذ إستراتيجيته الخمسية "بوبيان 2028" والتي ترتكز على تطبيق ربحية مستدامة والاستمرار في تطبيق معايير التحول الرقمي والابتكار والمرونة كونهم المحرك الرئيسي في تعزيز الكفاءة التشغيلية، لتُرسخ الاستراتيجية قيمها على مستوى المجموعة وضمان نمو جميع الأطراف المعنية، شاملة الموظفين والعملاء والمساهمين والمجتمع ككل.

** ريادة تمتد لـ 15 عاماً متتالياً في جودة الخدمة

وأكد الماجد أن إدارة بوبيان تعمل دائماً على تحسين جودة الخدمات والمنتجات لتعزيز وإثراء تجربة مصرفية متميزة ترتكز على الجودة والسرعة والاهتمام بالتفاصيل، حيث يضع بوبيان تقييم تجربة العميل كركيزة في عملياته اليومية، لضمان تلبية احتياجاته وتجاوز توقعاته.

وحصل بوبيان مؤخراً على جائزة أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام 2024. بالإضافة إلى تكريم خاص بمناسبة حصوله على جائزة "أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء في الكويت" للعام الخامس عشر على التوالي، وفق مؤشر "سيرفس هيرو" لرضا العملاء، لتُضاف إلى رصيد تفوقه المتنامي في مجال التميز والتجربة المصرفية الشاملة، ويعكس التزامه بتقديم خدمة مصرفية ذات معايير عالمية.

وفي هذا السياق، أوضح الماجد أن بنك بوبيان يُعد هو المؤسسة المصرفية الوحيدة في الكويت التي حافظت على هذه المكانة طوال فترة عقد ونصف، وهو ما يعكس استمراريته في التميز، لأن خدمة العملاء في بوبيان ليست مجرد تعامل يومي، بل تجربة متكاملة نحرص على تطويرها بشكل دائم وفق ثقافة البنك المؤسسية التي تؤمن بأن العميل هو المحور الأساسي في تقديم الأفضل.

** تعزيز الريادة والخدمات المالية الرقمية

يستكمل بنك بوبيان ترسيخ ريادته في التحول الرقمي مستنداً إلى استراتيجية واضحة تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم الخدمات المصرفية الأكثر تطوراً، وقد انعكس هذا التوجه على التطور المستمر الذي يشهده تطبيق بوبيان، الذي بات منصة مصرفية رقمية متكاملة تجمع بين الابتكار وسهولة الاستخدام، وتوفر للعملاء تجربة مصرفية سهلة وآمنه تواكب احتياجاتهم اليومية، مما يعزز مكانة البنك كمؤسسة رائدة في تقديم الخدمات المالية الرقمية محلياً وإقليمياً.

بالتزامن مع بداية العام 2025، جاء الإعلان عن إطلاق حساب الراتبPro للعملاء الجدد من موظفي مؤسسات القطاع العام والخاص من ذوي الرواتب، الذين يرغبون بفتح حساب راتب جديد أو تحويل رواتبهم إلى البنك ، يؤكد بوبيان على التزامه بالمضي قدماً نحو الجديد والأكثر ابتكاراً وتطوراً، ويُرسخ جهوده نحو الارتقاء بتجربة مصرفية استثنائية مميزة تتجاوز المعنى التقليدي المتعارف عليه في عالم الخدمات والمنتجات المصرفية، وهو ما يُعزز ريادته كمؤسسة مالية إسلامية في قطاع الصناعة المصرفية.

واستكمالاً لمكافأة عملائه وتطوير سلسلة خدماته ومنتجاته المصرفية وجعلها أكثر تميزاً وانفراداً، أطلق بوبيان حملة Boubyan Xperience لمنح حاملي بطاقات بوبيان Visa الائتمانية ومسبقة الدفع تجارب سفر استثنائية لا تُنسى.

وأعلن بنك Nomo مؤخراً عن باقة جديدة ومميزة من الحلول التمويلية العقارية للسكن الشخصي أو الاستثمار في السوق العقاري بالمملكة المتحدة بمعدلات تنافسية تواكب احتياجات عملائه في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكثر ما يميز هذه الحلول كونها رقمية بالكامل ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تجمع بين الأداء المالي الجيد وفرص التنويع المدروسة ضمن بيئة استثمارية موثوقة.

وتقدم المعدلات الجديدة من Nomo فرصة مميزة لشراء أو إعادة تمويل العقارات مع مرونة تتيح خيارات تمويلية تناسب مختلف احتياجات العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي، سواء للسكن الشخصي أو الاستثمار.

** مبادرات مجتمعية .. وتمكين رواد الأعمال

وخلال الربع الاول من العام الحالي واصل بنك بوبيان مساهماته المجتمعية ومبادراته المؤثرة التي تدعم ممارسات الأعمال وتُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما يُرسخ أُسس موقعه الريادي كأفضل بنك إسلامي في المسؤولية المجتمعية على مستوى العالم.

وأنهى بوبيان سجلاً حافلاً من فعالياته خلال شهر رمضان الفضيل، لتمثل كل مبادرة قصة نجاح، استطاع البنك من خلالها تحقيق أرقام قياسية في حجم التفاعل والمشاركة، مما يعكس التأثير العميق لهذه الجهود. وشملت مبادرات هذا العام أنشطة إنسانية وتوعوية وثقافية ودينية، بهدف خلق تجربة رمضانية مميزة جسدت معاني التكافل والتراحم، وتركت أثرًا ملموسًا في المجتمع.

وفي خطوة نوعية لدعم بيئة الأعمال في الكويت وتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، جاء "بوبيان بيزنس كونكت"، اللقاء الذي جمع بين عملاءه من رواد قطاع الأعمال والمبادرين، مع نخبة من شركاءه الاستراتيجيين في مجالات الاستشارات المالية والقانونية، التكنولوجيا المالية، وحلول الدفع وغيرهم بهدف تكوين شبكة قوية وخلق بيئة متكاملة تتيح تبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون، ودفع عجلة الابتكار في قطاع ريادة الأعمال.

وتأتي هذه المبادرة لتؤكد حرص بوبيان على تقديم الدعم لأصحاب المشاريع الناشئة وخلق منظومة متكاملة تُسهم في تمكينهم وتوفير بيئة داعمة لتطوير أعمالهم وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع في السوق الكويتي. لهذا هو أكثر من مجرد لقاء تعريفي، إنه منصة تفاعلية ديناميكية تهدف إلى تعزيز التواصل بين رواد الأعمال والخبراء.

** إثراء الموارد البشرية

وتماشيًا مع استراتيجيته الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري، واصل بوبيان خلال الربع الأول من العام تعزيز جهوده في دعم وتطوير كوادره الوطنية، من خلال توفير بيئة عمل محفزة ترتكز على التمكين المهني والتطوير المستمر.

وقد حرص البنك على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وورش عمل احترافية تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين وتوسيع نطاق مهاراتهم، بما يواكب تطورات الصناعة المصرفية ويلبي تطلعات العملاء. ويؤمن بنك بوبيان بأن الكوادر البشرية هي الركيزة الأساسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في السوق المحلي والإقليمي.

كوادر

كادر 1

لماذا بوبيان الأفضل في خدمة العملاء؟

اعتمد اختيار سيرفس هيرو لبوبيان على مجموعة من المعايير من بينها استفتاء امتد لمدة سنة كاملة بين المستهلكين الذين قاموا بتقييم الشركات وذلك على مقياس من 10 نقاط حسب توقعاتهم من مستوى خدمة الشركة قبل تجربتها، ورضائهم عنها بعد تجربتها.

وجاء التقييم تبعاّ لعدة معايير منها سلوك الموظفين، موقع الشركة، سرعة الخدمة، الثقة بالمنتج، جودة الخدمة أو المنتج، السعر مقابل القيمة، مركز الاتصال، والموقع الإلكتروني، كما يعتمد استفتاء "سيرفس هيرو" على بروتوكول صارم للتأكيد على صحة هوية المستهلكين الذين شاركوا فيه.

كادر 2

مساهمات بوبيان خلال شهر رمضان في أرقام

أكثر من 12 ألف مشارك محققين 180 مليون خطوة ضمن حملة "خطوات بوبيان"

أكثر من 1200 مشارك في مسابقة "رتل مع بوبيان" الحادية عشر، وتكريم 30 من الفائزين من حفظة كتاب الله

توزيع أكثر من 26 ألف وجبة إفطار صائم على مرتادي ساحة "مسجد الدولة الكبير" ومختلف مناطق الكويت

توزيع أكثر من 1500 سلة غذائية للأسر المتعففة ضمن "مبادرة نعمتي"

مشاركة أكثر من 250 ما بين عميل وموظف في "فريق بوبيان التطوعي"

تقديم الضيافة في أكثر من 50 مسجد في محافظات الكويت

50 عميلًا استفادوا من خدمة استقبال سيارات في مواقف المبنى الرئيسي خلال صلاة القيام بالمسجد الكبير

أكثر من 900 ألف مشارك في "تحدي الدقيقة" طوال الشهر الفضيل، وأكثر من 600 ألف إجابة صحيحة

أكثر من 100 عميلة من عميلات "بريميوم" شاركن في "غبقة بوبيان"

6000 مشاركة من السيدات والفتيات في الديوانية الرمضانية

تواجد أكثر من 2000 شخص في فعالية "قرقيعان بوبيان" في حديقة الشويخ السكنية

-انتهى-

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