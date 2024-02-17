الكويت: أعلنت شركة المركز المالي الكويتي "المركز" (بورصة الكويت: Markaz، رويترز: MARKZ.KW، بلومبرغ: MARKAZ: KK) عن نتائجها المالية لعام 2023، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 26.32 مليون دينار كويتي، مقارنة بإجمالي بلغ 18.80 مليون دينار كويتي عن عام 2022، مدفوعاً بالأرباح الناتجة عن بيع استثمارات عقارية إقليمية وعالمية. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 4.15 مليون دينار كويتي، مقارنة بمبلغ 2.86 مليون دينار كويتي عن عام 2022. كما بلغت ربحية السهم 8 فلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وصرح السيد ضرار يوسف الغانم، رئيس مجلس الإدارة: "خلال عام 2023، شهدت اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تطوراً مدفوعاً بالزخم في المملكة العربية السعودية والإمارات. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس الخليجي بنسبة 7.7% خلال عام 2023. أما بالنسبة للاقتصاد الوطني، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6% في عام 2024، مدعوماً بديناميكيات سوق النفط. ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم منخفضاً نسبياً.

وخلال العام، واجه الاقتصاد العالمي تحديات عديدة منها تصاعد مستويات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة واستمرار الحرب الروسية على أوكرانيا. وأدى اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى مزيد من الضغوط على سلاسل الإمداد اللوجستية، وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023 إلى 3.1% مقارنة بالعام السابق (وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إصدار يناير 2024). ومن جانب آخر، يشهد قطاع إدارة الأصول تحولًا نحو استغلال الذكاء الاصطناعي، مما يعزز عملية اتخاذ القرارات وبناء المحافظ الاستثمارية وإدارة المخاطر. ويساهم ذلك في إفساح المجال لنهج جديد في تحقيق العوائد وصياغة المستقبل. "

وصرح السيد علي حسن خليل، الرئيس التنفيذي، قائلاً: "لقد بلغت أتعاب الإدارة والعمولات 7.17 مليون دينار كويتي في عام 2023، مقارنة ب 10.60 مليون دينار كويتي في عام 2022. كما بلغت أتعاب الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارات 0.84 مليون دينار كويتي في عام 2023، مقارنة ب 0.67 مليون دينار كويتي في عام 2022، بارتفاع نسبته 25.4%. وشهد القطاع العقاري في الأسواق الخليجية تحسناً على خلفية ارتفاع أسعار النفط ومبادرات النمو الاقتصادي في المنطقة، التي أدت إلى ثبات مستويات التأجير والإشغال. ونتيجة لذلك، بلغ صافي إيرادات التأجير 2.19 مليون دينار كويتي. وارتفع إجمالي الأصول تحت الإدارة بنسبة 5.03% ليبلغ 1.21 مليار دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2023.

وعلى الرغم من أن التحديات والمخاوف في الأسواق ستستمر في عام 2024، إلا أن نهج "المركز" في اتخاذ القرارات الاستثمارية المعدلة وفقاً للمخاطر سوف يخدم عملاء الشركة من المؤسسات والشركات والأفراد ذوي الملاءة العالية بشكل جيد. ولقد ساهم الفهم المتعمق للأهداف المالية لعملائنا في تعزيز نجاح "المركز" على مدى الخمسين عاماً الماضية، وخاصة خلال أوضاع الأسواق غير المستقرة. ومع عودة الظروف المواتية لعمليات الاندماج والاستحواذ، فإن فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارات في مكانة جيدة لتقديم الاستشارات بشأن هذه العمليات، إلى جانب صفقات إعادة الهيكلة والاكتتابات العامة الأولية. ومن المتوقع أن يوفر القطاع العقاري فرصاً واعدة مدفوعاً بالإصلاحلات الديموغرافية والاقتصادية في المنطقة، مما سينعكس إيجاباً على نشاط القطاع العقاري في "المركز". ولا شك أن استراتيجية العمل المرنة والقابلة للتكيف التي ينتهجها "المركز" وتركيزه على تلبية أهداف العملاء الاستثمارية، تمكنه من الاستفادة من الفرص الناشئة في قطاعي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.”

إطلاق خدمات مالية وصناديق جديدة وحصاد عددٍ من الجوائز ضمن إنجازات عام 2023

اختتم "المركز" عام 2023 بالعديد من الإنجازات، والتي تمثلت في إطلاق العديد من الأدوات الاستثمارية والخدمات المالية الجديدة، وتوقيع اتفاقياتٍ جديدةٍ وتمديد أخرى، وإطلاق مجموعة من المبادرات الداعمة لفرق العمل. وتكلل العام بحصول "المركز" على عشرة جوائز مرموقة من مؤسسات مالية كبرى. وجدد "المركز" التزامه تجاه المجتمعات التي يعمل بها عبر استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية من خلال الشراكات وبرامج الرعاية المختلفة.

وفي تعليق له، قال السيد خليل: "نسعى في "المركز" إلى استكشاف الفرص الفريدة كل عام لنتفوق على أنفسنا، ونرتقي بكوادرنا وأعمالنا، ونؤكد التزامنا الدائم بالتميز المؤسسي. وبفضل استراتيجية "المركز" المتوازنة، فقد تمكنا من مواجهة التحديات واغتنام الفرص الجديدة بكفاءة، واضعين مصالح عملائنا وكافة أصحاب المصلحة في صميم أهدافنا، مستندين على خبراتنا على مدى خمسين عاماً في عالم الاستثمار. ونعتز بمعرفتنا المتعمقة بالأسواق، وعملنا القائم على البحث والتطوير، وبفرق عملنا التي تقف خلف كل إنجاز نحققه. لقد كان عام 2023 خطوة أخرى نحو المستقبل، ونحن نترقب بشغف الفرص الناشئة في عام 2024."

ومن جهته، عبر السيد عبد اللطيف النصف، العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال في "المركز" عن سعادته بالأداء الذي حققه "المركز" خلال عام 2023 قائلاً: "أطلق "المركز" حلولاً استثمارية مبتكرة لتحقيق أهداف عملائنا الاستثمارية وتلبية تطلعاتهم. ففي عام 2023، عزز "المركز" مساعيه تجاه تطوير السوق الكويتي عبر تقديم مجموعة من الخدمات الفريدة لتنمية ثروات عملائنا، إلى جانب العديد من الإنجازات الأخرى التي جعلت عام 2023 من دون شك عاماً مميزاً في مسيرتنا."

التأثير عبر الابتكار

جاء إطلاق "المركز" لصندوق الزخم الخليجي[1]، الصندوق الاستثماري الأول من نوعه في المنطقة الذي يتبع استراتيجية الزخم، في إطار التزامه بتقديم منتجاتٍ وحلولٍ مبتكرة تواكب اتجاهات السوق الكويتي خلال عام 2023؛ ويتبع الصندوق غير النشط استراتيجية الزخم ويقدم للمستثمرين فرصة للاستثمار في أفضل الأسهم الخليجية أداءً، برسوم أقل من صناديق الأسهم الخليجية الأخرى. وضمن مساعيه للعب دور فاعلٍ في تطوير سوق المال الكويتي، كان "المركز" أول شركة تطلق خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية في الكويت. ونظم "المركز" ندوة في بورصة الكويت في أكتوبر الماضي للتعريف بخدمة الإقراض والاقتراض المركزية، والتوعية بالمزايا والمخاطر المتصلة بأنشطة البيع على المكشوف، وقد شكلت هذه الخدمات الجديدة إنجازاً فريداً آخر "للمركز" يضاف إلى سجله الحافل بالأدوات الاستثمارية المبتكرة، بما فيها صندوق "ممتاز"؛ أول صندوق استثماري محلي، وصندوق فرصة المالي، أول صانع سوق في منطقة الخليج الذي تم إطلاقه في العام 2005، وصندوق المركز للادخار "ادخار"، وهو أول صندوق لسوق النقد في الكويت، وصندوق المركز العقاري، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت.

وفي إطار الخدمات المصرفية الاستثمارية، أعلن "المركز" والبنك التجاري الكويتي (التجاري) عن نجاح إصدار البنك لسندات بقيمة اسمية تبلغ 50 مليون دينار كويتي وبفترة استحقاق 10 سنوات، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. وقد لعب "المركز" دور المدير الرئيسي ووكيل الاكتتاب في إصدار السندات تحت مظلة برنامج السندات الثانوية من الفئة 2، حيث يعد هذا الإصدار المقوم بالدينار الكويتي الأول من نوعه، وحقق اكتتاب بالكامل عبر الطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين. وكان من بين الصفقات البارزة الأخرى خلال عام 2023، إصدار أول سندات قابلة للتحويل مقومة بالدينار الكويتي لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية؛ حيث عمل "المركز" مستشاراً للهيكلة ومديراً رئيساً لهذا الإصدار الذي بلغت قيمته الاسمية 9.65 مليون دينار كويتي على فترة 10 سنوات. وما يزال "المركز" يواصل دعم المؤسسات المحلية من قطاعات مختلفة في إصدار السندات والصكوك لتأمين التمويل اللازم لأعمالهم، حيث أصدر بنك الأهلي الكويتي سندات بقيمة 50 مليون دينار كويتي وكان "المركز" أحد مدراء الإصدار. وعمل "المركز" كذلك على مدار عام 2023 على تنفيذ العديد من الصفقات التي كان معظمها مع عملاء جدد، وشملت هذه المهام عمليات تقييم، ودراسات جدوى، واستشارات عمليات الدمج والاستحواذ للجهة البائعة، وإعادة الهيكلة المالية، إلى جانب أنشطة أخرى.

وأكمل "المركز" بنجاح عملية التخارج من عقار سكني في الولايات المتحدة الأمريكية، وتخارج جزئياً من عقار صناعي، محققاً معدل عائد داخلي بلغ 10.0% و18.0% على التوالي. وفي أوروبا، تخارج "المركز" من عقار صناعي في ساوث فينلو بهولندا، محققاً صافي معدل عائد داخلي بلغ 11.9%. وأكمل "المركز" عملية التخارج من عقارات فيزول في دبي، وباركسايد في أبوظبي، ومجمع "لؤلؤة الرحاب" في الرياض. وتعكس هذه الإنجازات التزام "المركز" بتقديم فرص استثمارية عالمية وإقليمية متنوعة وتحقيق عوائد مستدامة لعملائه.

تحفيز بيئة العمل

في عام 2023، عمل "المركز" على وضع موظفيه ضمن أولى اهتماماته، ونظم سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الصحة والرفاهية بين موظفيه. كما شهد عام 2023 نقلة استراتيجية مع انتقال مقر "المركز" إلى "برج الشايع" في خطوة تعكس التزامه بالتطور المتواصل والتكيف مع التغيرات في قطاع الخدمات المالية، وتجسد تفانيه في خلق بيئة عمل جاذبة لموظفيه. ويعكس المقر الجديد رحلة نمو "المركز" ونهجه الاستباقي للتغيير، وتعزيز التكامل بين الإدارات ورفع مستوى الكفاءة. كما يغرس بيئةً داعمة تعزز رفاهية الموظفين. ويتماشى ذلك مع رؤية "المركز" الرامية إلى توفير منصة محفزة للإبداع والإنتاجية، ما يؤكد استعداده التام للمرحلة المقبلة من مسيرته.

برامج خدمة المجتمع

منذ تأسيسه، يؤمن "المركز" بأهمية العطاء للمجتمع والتأثير الإيجابي فيه من خلال استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية التي تضم ثلاث ركائز هي: بناء القدرات البشرية، ومواءمة بيئة الاعمال مع أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في بيئة الأعمال.

ففي مجال بناء القدرات البشرية، جدد "المركز" شراكاته مع عدد من المنظمات والجمعيات الخيرية المحلية، وواصل دعمه لأكاديمية لوياك، وأكاديمية أي سي ميلان لكرة القدم في الكويت والجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفيات، ومستشفى بيت عبدالله لرعاية للأطفال، ومركز سرطان الأطفال في لبنان، إلى جانب رعاية معرض "وظيفتي" وطلاب الهندسة في الجامعة الأسترالية بالكويت. واستمر "المركز" في دعم أنشطة جمعية الهلال الأحمر الكويتية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وشهد العام 2023 مشاركة "المركز" كراعٍ ذهبيٍ في مؤتمر "غولف فيجن 2023"، وهي منصة جديدة تهدف لتعزيز التعاون التجاري بين فرنسا ودول الخليج. كما رعى الدورة الثانية من مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت كراعٍ ذهبيٍ، وكان راعٍ استراتيجي للنسخة الثانية من قمة "تقنية الأموال" التي نظمتها الجريدة.

وضمن مساعي "المركز" الدؤوبة لدعم المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، أقام "المركز" مؤتمره السنوي بعنوان "النظرة المستقبلية لعام 2024: الاتجاهات والفرص الاستثمارية"، بحضور نخبة من الخبراء من "المركز" ومؤسسات محلية ودولية مرموقة، بهدف مناقشة الرؤى والتطلعات للفرص الاستثمارية الناشئة في الأسواق الإقليمية والعالمية، في مجال الأسهم والعقار والدخل الثابت، وكذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية في مجال الاكتتابات العامة وعمليات الاندماج والاستحواذ، وذلك.

واستمر برنامج "المركز لتطوير الخريجين"، الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2017، بهدف توفير فرص التدريب العملي للخريجين الكويتيين الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتفوق في حياتهم المهنية في القطاع المالي. وساهم البرنامج في تدريب 57 خريجًا حصل 42% منهم على وظيفة في "المركز" بعد اكتمال فترة التدريب.

وتماشيًا مع التزامه بالاستثمار المسؤول، أصبح "المركز" أول مؤسسة مالية توقع على مبادئ الاستثمار المسؤول التي تدعمها الأمم المتحدة (PRI)، حيث يعزز انضمام "المركز" لهذه الشبكة الدولية الرائدة للمستثمرين المؤسساتيين التزاماته في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة عبر مختلف ممارسته وقراراته الاستثمارية.

الجوائز والتقديرات

اختتم "المركز" عام 2023 بالحصول على 10 جوائز مرموقة جديدة؛ من أبرزها: جائزة "أفضل مؤسسة للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت" من مجلة غلوبال فاينانس العالمية؛ وجائزة "أفضل مؤسسة للخدمات المصرفية الخاصة أو مدير ثرواتٍ في الكويت" من ويلث بريفينج. كما فازت الشركة بجائزة يورومني "لأفضل مؤسسة في الشرق الأوسط في مجال أبحاث الاستثمار"، وجائزة "أفضل مؤسسة للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت"، بالإضافة إلى حصول "المركز" على 4 تصنيفات في قائمة "قادة السوق"، حيث تم اختياره كقائد للسوق في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، واعتباره من أحد المؤسسات الرائدة في فئتي المسؤولية الاجتماعية للشركات، والحلول الرقمية، بالإضافة إلى اعتباره من أبرز الفاعلين في مجال التنوع والشمول. وبصفته مزوداً رائداً لحلول الاستثمار، حصل "المركز" على جائزتين من ميد شملت "أفضل بنك استثماري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"؛ وجائزة "التميز في الاستثمار العقاري".

عام 2024 .. نظرة متفائلة وتطلعٌ للمزيد من النجاحات

في عام 2024، يحتفل "المركز" بعامه الخمسين منذ تأسيسه عام 1974، ويتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات، من خلال رؤيته المتفائلة للمستقبل، وعبر مواصلة تقديم أفضل الخدمات في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الثروات، وإدارة الأصول، والأبحاث الرائدة لمختلف الشرائح من المستثمرين، مع التزامه التام والدائم بالابتكار، واعتماد استراتيجية نمو متفائلة في كافة عملياته. وسيستمر خبراء "المركز" في تصميم وتقديم وإدارة الحلول الفعالة التي تحقق النمو والتطور والتوسع، في حين سيواصل "المركز" مسيرة النجاح والريادة بالتركيز على خدمة العملاء وتلبية أهدافهم الاستثمارية، وتعزيز مكانته كشريكٍ موثوقٍ في بناء وتنمية الثروات في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.21 مليار دينار كويتي (3.94 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2023. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول والوحيد للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

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