أعلنت شركة "أويو"، الرائدة في مجال تكنولوجيا الضيافة عن تحقيق نمو سنوي بنسبة 261% في حجوزات ليلة رأس السنة في دول الخليج، بما في ذلك الإمارات والسعودية. وقد برزت دبي باعتبارها الوجهة الأكثر شعبية، حيث سجلت منطقة بر دبي أعلى زيادة في الحجوزات بنسبة 208% مقارنة بالعام الماضي، تلتها منطقة جميرا. وكان فندق "سانداي هوليداي إنترناشونال" في دبي الأكثر حجزاً للاحتفال برأس السنة الجديدة في المنطقة بأكملها.

تقدم الفنادق التي تديرها شركة "أويو" خيارات إقامة متنوعة في أبرز المواقع السياحية بدبي، مثل وسط المدينة، وشارع الشيخ زايد، والخليج التجاري، وبر دبي، وغيرها. وقد ساهم تدفق السياح الهنود، خاصة المجموعات الكبيرة، في زيادة الطلب على هذه الإقامات.

تمتلك "أويو" شبكة تضم 300 شقة فاخرة في دبي و150 شقة في أبوظبي. وقد أصبحت هذه الشقق المفروشة بالكامل خياراً مفضلاً بشكل متزايد بين العائلات ورجال الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توفر مرافق حديثة وخصوصية لتلبية احتياجات الضيوف سواء للإقامة طويلة أو قصيرة المدى. بالإضافة إلى ذلك، تدير "أويو" أكثر من 100 فندق في السعودية في وجهات سياحية شهيرة مثل الرياض وجدة.

ساهم إطلاق "أويو" للعلامة التجارية "سانداي" للفنادق والشقق الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك دبي والرياض، بشكل كبير في زيادة الطلب. تتميز هذه المنشآت بتقديم تجارب إقامة فاخرة وعالية الجودة، تلبي توقعات المسافرين المميزين في المنطقة.

وفي تعليق على هذا الإنجاز، قال كاران أشوك، المدير الأقليمي لـ "أويو" في الإمارات وعُمان: "قمنا بفعاليات خاصة في فنادقنا، بما في ذلك ترانيم عيد الميلاد، وعشاء احتفالي كبير بمناسبة رأس السنة، وباقات عروض جذابة مصممة لتعزيز الإشغال خلال موسم الأعياد. كما لعبت العوامل الخارجية، مثل الذكرى الثلاثين لمهرجان دبي للتسوق، دوراً مهماً في زيادة الحجوزات."

وكانت "أويو" قد عززت تعاونها مع مشغلي الفنادق المحليين وأصحاب العقارات في الإمارات والسعودية، مما ساهم في تحقيق نمو مستدام وتوفير مجموعة متنوعة من أماكن الإقامة عالية الجودة.

يتميز موقع "أويو" الإلكتروني وتطبيقها بسهولة الوصول إلى الفنادق بأسعار تنافسية، مع تقديم خيارات إقامة عالية الجودة وتجربة شخصية ومرنة. وتوفر "أويو" تجربة مميزة للنزلاء من خلال أدواتها المبتكرة، مثل روبوت الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي "يو شات" للتعامل مع استفسارات العملاء بسرعة، وبرامج الولاء، وسهولة خدمات استرداد الأموال عند الحاجة.

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