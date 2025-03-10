أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: نجحت شركة Klaim، الرائدة في حلول تسريع مدفوعات الرعاية الصحية، في تأمين 10 ملايين دولار أمريكي في تمويل الأسهم من الفئة أ وصندوق تمويل إضافي بقيمة 16 مليون دولار أمريكي لدفع توسعها الإقليمي وتحويل كيفية وصول مقدمي الخدمات الطبية إلى التدفق النقدي. سيساعد هذا الاستثمار في دفع مهمة شركة Klaim، لإعادة تشكيل المشهد المالي للرعاية الصحية من خلال تسريع مدفوعات مطالبات التأمين الطبي وتحسين التدفق النقدي لمقدمي الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

منذ تأسيسها في عام 2019، وضعت شركة Klaim نفسها كقوة مبتكرة وغير تقليدية في مجال التكنولوجيا المالية، حيث توفر منصة حلول مالية متطورة متخصصة في الرعاية الصحية. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

، تتوقع شركة Klaim سلوكيات دفع التأمين من خلال تحليلات البيانات المتقدمة ونماذج الذكاء الاصطناعي. وهذا يتيح معالجة مطالبات الرعاية الصحية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وتهدف شركة Klaim من خلال صناديق التمويل الجديدة إلى توسيع نطاق وجودها في الإمارات العربية المتحدة، ونشر رأس المال في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومناطق أخرى، وتحسين تكنولوجيتها بشكل مستمر لخدمة مقدمي الرعاية الصحية بشكل أفضل.

في العام الماضي، أعلنت شركة Klaim عن إنجاز استراتيجي في توسعها في المملكة العربية السعودية من خلال التعاون مع شركة ثروات طويق المالية، وهي شركة إدارة أصول ومستشار مالي مرخصة من هيئة سوق المال السعودية (CMA). وكجزء من هذا التعاون، نجحت ثروات طويق في الحصول على الموافقة وإطلاق صندوق تمويل خاص مغلق للرعاية الصحية. ويهدف الصندوق، الذي تبلغ قيمته 60 مليون ريال سعودي (حوالي 16 مليون دولار أمريكي)، إلى تعزيز الوصول إلى حلول رأس المال العامل المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لقطاع الرعاية الصحية.

ومن المقرر أن تتم أول معاملة بموجب هذه المبادرة في مارس 2025، مما يعزز التزام شركة Klaim بتمكين مقدمي الرعاية الصحية من حلول رأس المال العامل المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة لقطاع الرعاية الصحية . ومن المتوقع تقديم أموال إضافية ضمن هذا البرنامج في النصف الثاني من عام 2025، مما يعزز الدعم طويل الأجل لنظام الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

قال كريم داكي، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة Klaim: "نحن متحمسون لتحقيق هذا الإنجاز في رحلتنا. إن تأمين التمويل من الفئة A ليس فقط بمثابة تأكيد رئيسي لرؤيتنا ونموذج أعمالنا، بل إنه أيضًا نقطة التحول الحاسمة التي تمكننا من التوسع بسرعة".



"غالبًا ما تكافح صناعة الرعاية الصحية مع دورات الدفع المطولة، مما يخلق ضغوطًا مالية كبيرة على مقدمي الخدمات. مع هذا التمويل الجديد، نحن في وضع جيد لتسريع جهودنا في تقديم حلول دفع سلسة وفعالة تسمح لمقدمي الرعاية الصحية بالتركيز على رعاية المرضى دون أي تخوفات مالية".



وعلّق غفور أحمد، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي للإيرادات في شركة Klaim: "توسع شركة Klaim الآن تركيزها على أنظمة الرعاية الصحية المؤسسية، مما يتيح لمقدمي الخدمات الأكبر وشبكات المستشفيات الوصول إلى المدفوعات في غضون 24 ساعة". "مع توسعنا، ستعمل حلولنا على تمكين ليس فقط مقدمي الخدمات الصغيرة والمتوسطة الحجم ولكن أيضًا مجموعات الرعاية الصحية الكبيرة التي تحتاج إلى حلول تسريع الدفع الموثوقة لدعم النمو التشغيلي. يمثل هذا إنجازًا رئيسيًا في تطورنا نحو خدمة نظام الرعاية الصحية بأكمله على نطاق واسع

" تمت جولة التمويل من الفئة A لشركة Klaim بقيادة Mad’a وبمشاركة ملحوظة من CDG Invest (الذراع الاستثماري لصندوق الإيداع والإدارة المغربي - CDG). يمثل هذا التمويل نقطة تحول مهمة لشركة Klaim حيث تقترب من تحقيق رؤيتها لتصبح الشركة الرائدة إقليميًا في مجال تسريع مدفوعات الرعاية الصحية.

من خلال برنامج 212 Founders (من قبل CDG Invest)، صرح المدير الإداري نوفل فاسي فهري "كريم داكي وأحمد غفور مؤسسان رائدان أظهرا نهجًا تقدميًا ، يجمعان بين خبرتهما في الصناعة والابتكار التكنولوجي لبناء حل مبتكر للرعاية الصحية، وبالتالي معالجة فجوة حرجة من خلال حل مشاكل التدفق النقدي للممارسين الطبيين. نعتقد أن الحلول المالية لشركة Klaim ستتوسع عبر أنظمة الرعاية الصحية المختلفة، محليًا وإقليميًا، بما في ذلك المغرب."

وقال عبد الله العثيم، الرئيس التنفيذي لشركة مضاء للاستثمار: "نحن ندرك التأثير التحويلي لتكنولوجيا شركة Klaim في إحداث ثورة في قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية". "من خلال تحسين عمليات دفع الرعاية الصحية وتوفير وصول سريع إلى التدفق النقدي، تعالج شركة Klaim تحديًا بالغ الأهمية أعاق الكفاءة التشغيلية لفترة طويلة. نحن فخورون بدعم توسع شركة Klaim في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك دخولها الاستراتيجي إلى المملكة العربية السعودية، وتعزيز دورها كمحرك رئيسي للتحول الرقمي".

تهدف شركة Klaim من خلال هذا الاستثمار إلى توسيع نطاق عملياتها وتعزيز قدراتها التكنولوجية ومواصلة تكوين شراكات مع المؤسسات المالية وشركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية الرائدة لدفع التحول الرقمي في المجال.



نبذة عن شركة Klaim

كلايم هي شركة تكنولوجيا مالية حائزة على جوائز ومقرها سوق أبو ظبي العالمي (ADGM)، ولها مكاتب في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. منذ عام 2019، كانت في طليعة تحويل صناعة الرعاية الصحية من خلال تمكين مقدمي الرعاية الصحية من متطلبات رأس المال العامل، مما يسمح لهم بالنمو والازدهار.



نبذة عن شركة ثروات طويق

شركة ثروات طويق المالية، مؤسسة مالية منظمة وموجودة بموجب قوانين المملكة العربية السعودية وهيئة سوق المال باعتبارها "مؤسسة سوق المال" بموجب الترخيص 23253-02



نبذة عن 212 Founders (من CDG INVEST)

بصفتها الذراع الاستثماري لصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، تقوم CDG Invest بتمويل ودعم الشركات التي تربطها علاقات قوية بالمغرب في كل مرحلة من مراحل تطورها.

تم إطلاق 212Founders في سبتمبر 2019 بواسطة CDG Invest، وهو برنامج الاستثمار والدعم الرائد المصمم لرفع طموحات رأس المال الاستثماري العالمي في المغرب. من خلال توفير التمويل والتوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي، تعمل 212Founders على تعزيز نمو الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية، مما يضع المغرب كلاعب رئيسي في المشهد الدولي للابتكار وريادة الأعمال.



نبذة عن شركة مدى

مدى للاستثمار هي شركة استثمارية خاصة ورأس مال مخاطر مدفوعة بالنمو تستثمر في شركات ذات إمكانات عالية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. نحن نتعاون مع مؤسسين وشركات طموحة مستعدة للنمو، ونوفر رأس المال والدعم الاستراتيجي والخبرة التشغيلية. بالإضافة إلى التمويل، نساعد الشركات على تأسيس حضور محلي قوي وتسريع نموها داخل السوق الديناميكية في المملكة العربية السعودية.

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