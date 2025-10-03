دبي، الإمارات العربية المتحدة،: أعلنت "بيوند للتطوير العقاري"، الشركة الرائدة في القطاع العقاري ذات الرؤية المستقبلية الجريئة، عن إطلاق “سوليفر" مشروعها الجديد في قلب مدينة دبي الملاحية الذي تبلغ قيمته 2.6 مليار درهم. ويتكوّن المشروع من برجين بتصميم نحتي مبتكر يحمل توقيع شركة SAOTA العالمية، فيما تولّت ARRCC تصميم المساحات الداخلية، ليجسد " سوليفر" رؤية "بيوند" الطموحة في تطوير مجمعات سكنية بأسلوب حياة حضري متكامل على الواجهات البحرية.

وبهذه المناسبة، قال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة "بيوند للتطوير العقاري": "خلال عام واحد فقط، أطلقنا سبعة مشاريع بارزة أسهمت جميعها في رسم ملامح الواجهة البحرية لدبي كعنوان عالمي مرموق. رؤيتنا لا تتوقف عند تطوير المشاريع العقارية، بل ترتكز على صياغة مفهوم جديد للحياة الحضرية، حيث يتناغم العمران مع الطبيعة، ويصبح التصميم أداة للارتقاء بجودة الحياة، وتتحول المجمعات السكنية والمدن إلى منصات تلهم سكانها، وتجذب الاستثمارات العالمية، وترسي معايير جديدة لتطور المجتمعات."

ويُعد "سوليفر" المشروع السادس لشركة "بيوند" ضمن المخطط الرئيسي الممتد على مساحة ثمانية ملايين قدم مربعة في مدينة دبي الملاحية، إلى جانب "ساريا" و"أورايز " و"سنسيا" و"ذا ميورال" و"تاليا". ويسهم "سوليفر" في ربط منطقتي "ذا فورست" و"ذا باي"، بما تضمهما من مساحات خضراء ومرافق حيوية مميزة، ليعزز مكانة المخطط كواحدة من أكثر الوجهات البحرية نمواً وتفرّداً في دبي، ويكرّس موقع مدينة دبي الملاحية كعنوان سكني عالمي مرموق.

ويقدم "سوليفر" محفظة منتقاة من 513 وحدة سكنية مصممة لتلبية مختلف أنماط الحياة العصرية. وتشمل شققاً بغرفة نوم واحدة ذات التصاميم العصرية والانسيابية، وشققاً فسيحة بغرفتين وثلاث غرف نوم تتميز بمساحات مشرقة وإطلالات بانورامية على "ذا فورست" و"ذا كوف" والخليج العربي وأفق مدينة دبي الساحر. كما يضم المشروع مجموعة محدودة من الشقق الدوبلكس، من بينها وحدات حصرية بأربع غرف نوم مزودة بمسابح خاصة وتراسات مطلة على المرسى، إضافة إلى شاليهات مكونة من غرفتي نوم بطابع دافئ وبسيط. وتتوج التجربة مع وحدات البنتهاوس في أعلى البرجين، حيث تمتزج المساحات الخارجية الرحبة بالتصاميم الداخلية لتعيد تعريف أسلوب الحياة الراقية.

ويتميز المشروع بحضور معماري لافت يعكس جرأة التصميم وأناقة التفاصيل. فقد جرى هندسة البرجين بعناية لتعزيز الإطلالات على البحر وأفق دبي ومشاهد الغروب، فيما تجسد واجهاتهما المصنوعة من النحاس والزجاج مزيجاً من القوة والفن. وتمنح المداخل المميّزة لكل برج تجربة وصول استثنائية تقود إلى حدائق وشرفات مشجرة توفر للسكان شعوراً بالسكينة من لحظة دخولهم. وتمتد المرافق لتعكس هذا التوجه، وتشمل مسابح وسبا ونادياً رياضياً مطلاً على الواجهة البحرية ومساحات للقراءة ومناطق عائلية واجتماعية، ليصبح الرفاه والتواصل جزءاً أساسياً من الحياة اليومية. ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الرابع من عام 2028.

ويأتي إطلاق "سوليفر" في وقت تواصل فيه دبي تعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للعيش والاستثمار، مدفوعة بتدفقات قوية لرؤوس الأموال الأجنبية، وبنية تحتية متطورة، ورؤية عمرانية طموحة تعكس ثقة المستثمرين وتطلعاتهم المستقبلية.

نبذة عن "بِيوند"

تُمثّل "بِيوند"، العلامة الرائدة ذات الرؤية المستقبلية والمنضوية تحت مظلة مجموعة "أمنيات"، المرحلة المقبلة للتطوير العقاري في دبي، وتُركّز "بِيوند" على السوق العقاري الفاخر الأوسع نطاقاً وعلى إتاحة حلول السكن المبتكرة والاستثنائية أمام شريحة أوسع من السكّان، وتلتزم بإنشاء مساحات لا تقتصر على كونها بيتا للسكن فحسب، بل تُشكّل تجربة بحدّ ذاتها.

وانطلاقًا من فلسفتها المميّزة، تسعى "بِيوند" إلى تجاوز المفهوم التقليدي للمشاريع العقارية، وإنشاء بيئات سكنيّة مُلهمة ترتقي بالتجربة الإنسانية.

نبذة عن مجموعة "أمنيات"

تمثل مجموعة "أمنيات" شركة استثمارية تملك محفظة متنوّعة موزّعة على قطاعات العقارات والضيافة والتجارة والتكنولوجيا، وقد تأسّست لتكون مظلّة تدفع الشركات التابعة لها نحو النجاح.

وتعتزم المجموعة أن تبلغ قيمة محفظتها الإجمالية 100 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2030، ضمن استراتيجية تنويع مكّنتها من التوسع في مختلف الفئات السوقية.

وانطلاقاً من التزامها الراسخ بالتميّز، تستفيد مجموعة "أمنيات" من شبكة لا مثيل لها من المواهب العالمية لترفع المعايير عاليًا وتُحدث تحولاً نوعياً في تجارب الحياة الحضرية، مساهمةً في تحقيق رؤيتها بأن تكون "الأفضل ضمن فئتها، في كل الفئات".

