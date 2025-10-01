الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "سورس أوف فيت"، الشركة المتخصصة بتطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة "ويل أوف فيت"، عن إطلاق مشروعها السكني الفاخر "ميراجيو" المُطل على الواجهة البحرية في قلب جزيرة المرجان برأس الخيمة، بقيمة 2.6 مليار درهم.

ويمثل هذا المشروع خطوةً جديدة في مسيرة تحول الإمارة إلى وجهةٍ عالمية رائدة في مجالي العقارات والاستثمار، حيث يشهد سوق العقارات في رأس الخيمة نمواً بمعدل سنوي مركب يبلغ 10.05% حتى عام 2030. ويتميز مشروع "ميراجيو" بموقعه الاستراتيجي بجوار منتجع "وين جزيرة المرجان"، كما يتيح الوصول بسهولةٍ إلى وسط مدينة رأس الخيمة، ومطار رأس الخيمة الدولي، وإمارة دبي.

ويضم مشروع "ميراجيو" 810 وحدة سكنية متنوعة، تشمل شقق استوديو، وشقق مكونة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، بمساحاتٍ تتراوح بين 420 و3,026 قدماً مربعاً. وتتميز الوحدات بتصاميم عصرية مفتوحة، ومطابخ مجهزة بالكامل، ونوافذ ممتدة من الأرضيات إلى الأسقف، وإطلالات بانورامية خلابة على مياه الخليج العربي. ويعتمد المشروع تقنياتٍ ذكية موفرة للطاقة، ليجمع بين الراحة والأناقة والاستدامة في آنٍ واحد.

وقال د. ماجد جاك هسيونغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سورس أوف فيت" العقارية: "يسعدنا إطلاق مشروع «ميراجيو» في رأس الخيمة، الإمارة التي تمضي بخطى واثقة في ترسيخ مكانتها كوجهةٍ رائدة للعيش الفاخر، بما تتميز به من سواحل طبيعية خلابة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة استثمارية جاذبة. ويُلبّي «ميراجيو» تطلعات الباحثين عن أسلوب حياة استثنائي بفضل ما يقدمه من مزايا متكاملة، لاسيما موقعه المتميز قرب منتجع «وين». ويعكس المشروع طموحاتنا في تطوير مشاريع عقارية راقية ومبتكرة، تُلبي الطلب المتزايد من المقيمين في الإمارة."

وتماشياً مع استراتيجيتها لاستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين، تعاونت شركة "سورس أوف فيت" مع "سافيلز" لتكون الشريك الحصري للمبيعات لمشروع "ميراجيو". ويرتكز التعاون المستمر بين الجانبين على سجلٍ متميز من المشاريع المشتركة الناجحة، إذ تستند الشركة إلى الخبرة العالمية لـ "سافيلز" لاستقطاب المشترين المميزين على مستوى العالم، في ظل تنامي الثقة الدولية بسوق العقارات المزدهر في إمارة رأس الخيمة.

وقال أندرو كامينغز، رئيس قسم الوكالات السكنية في "سافيلز": "نفخر بكوننا جزءاً من هذا المشروع السكني الاستثنائي، إذ يقدم «ميراجيو» منظومةً متكاملة لنمط الحياة استثنائي، ويلبي تطلعات المشترين الدوليين. ويتفرد المشروع بموقعٍ استراتيجي في قلب وجهةٍ سياحية واستثمارية سريعة النمو، مُتيحاً إمكاناتٍ استثمارية متميزة، وعوائد إيجارية مرتفعة، وقيمة طويلة الأمد. ونتطلع إلى تحقيق نجاحٍ لافت في مبيعات المشروع من خلال تركيزنا على التميُّز وبناء الثقة."

ويعزز المشروع مكانته عبر خياراتٍ متنوعة من متاجر البيع بالتجزئة، ومجموعة متكاملة من المرافق الترفيهية على طراز المنتجعات، تشمل مسبحاً لا متناهٍ، وصالة رياضية ومركزاً متكاملاً للعافية، بالإضافة إلى مناطق ترفيهية واستراحات شاطئية خاصة.

وتواصل "سورس أوف فيت" العقارية تفرُّدها من خلال مشاريع تتميز بفلسفة تصميم وتنفيذ فريدة ومبتكرة، وتجسد سجل الشركة المتميز بتسليم المشاريع في المواعيد المحددة، بجودةٍ استثنائية واهتمامٍ فائق بأدق التفاصيل.

وبفضل موقعه المتميز على الواجهة البحرية، وتصميمه الراقي، ومرافقه المتطورة، من المتوقع أن يصبح مشروع "ميراجيو" مَعلَماً بارزاً في المنطقة، ويُسهم في إرساء معيار جديد للمعيشة الفاخرة على جزيرة المرجان.

