القاهرة: أعلنت شركة تتراباك، الرائدة عالميًا في مجال التعبئة والتغليف، عن إصدار تقرير الاستدامة السنوي للعام المالي 2024، والذي يستعرض أبرز إنجازات الشركة في الحد من التأثير البيئي وتعزيز التنمية المستدامة، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 25% في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عبر سلسلة القيمة منذ عام 2019، وهو تحسن إضافي بمقدار خمس نقاط مئوية مقارنة بنتائج عام 2023.

وعلى مستوى عملياتها المباشرة، حققت تتراباك خفضًا بنسبة 54% في انبعاثات الغازات الدفيئة منذ 2019، مع بلوغ معدل استخدام الطاقة المتجددة في هذه العمليات بنسبة 94%، مما يؤكد التزامها الواضح بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2030. تتماشى هذه الإنجازات البيئية مع جهود الشركة المستمرة لتحسين ظروف المعيشة وتعزيز الاقتصادات المحلية، من خلال ضمان توفير الغذاء الآمن في مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، قال أدولفو أوريفي، الرئيس التنفيذي لشركة تتراباك العالمية: "بحلول عام 2050، من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم إلى 10 مليارات نسمة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة بنحو 60% في الطلب على الغذاء. وعلى الرغم من أن نظم الغذاء تُعد عنصرًا أساسيًا لاستمرار الحياة الحديثة، فإنها في الوقت ذاته مسؤولة عن أكثر من ثلث إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة عالميًا."

وأضاف: "هذا التوازن الصعب بين ضرورة زيادة إنتاج الغذاء وتقليص الأثر البيئي يمثل تحديًا جوهريًا وهو تحدٍ تلتزم تتراباك بالتصدي له. وكما أظهرنا في تقرير الاستدامة الأخير، فإننا نعمل على دعم أنظمة غذائية أكثر أمانًا واستدامة، مع التخفيف من آثار التغير المناخي وتحسين سبل العيش. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع عملائنا وشركائنا وجميع أصحاب المصلحة لتحقيق هذا الهدف المشترك."

ويظهر التقدم الذي يوضحه تقرير الاستدامة للسنة المالية 2024، أن تتراباك تسير في الطريق الصحيح لتحقيق هدفها لعام 2030 بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة عبر سلسلة القيمة بنسبة 46% (وفقًا للنطاقات 1 و2 و3) مقارنة بعام 2019.

ويأتي ذلك بعد عام آخر من التطور الكبير في تقليل انبعاثات عمليات الشركة نفسها، ومساعدة عملائها على خفض انبعاثاتهم من خلال المعدات والتقنيات والخدمات المتقدمة التي تقدمها تتراباك. وتعكس هذه الإنجازات التزام الشركة المستمر بالتعاون مع الموردين والعملاء وجميع الأطراف المعنية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية عبر سلسلة القيمة المقرونة بحلول عام 2050، مقارنة بعام 2019.

ويرجع التقرير أن أحد العوامل الرئيسية في تقدم تتراباك نحو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة عبر سلسلة القيمة في 2024 هو معدات الشركة ذات الكفاءة في استخدام الموارد، وتقنيات تحسين المصانع بالكامل، وحلول التغليف ذات البصمة الكربونية المنخفضة. وقد ساعدت هذه الابتكارات منتجي الغذاء والمشروبات على الحفاظ على تنافسيتهم مع تقليل انبعاثاتهم.

يوضح التقرير أنه في عام 2024، سجلت خطوط معالجة الألبان في درجة حرارة الغرفة انخفاضًا في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 13% مقارنة بعام 2023، وبنسبة ملحوظة بلغت 42% مقارنة بعام 2019. ويرجع هذا التحسن بشكل كبير إلى اعتماد معدات جديدة، مثل مبادل الحرارة الأنبوبي Tetra Pak® Tubular Heat Exchanger، الذي يتميز بتصميم مبتكر يحمل اسم "Q corrugation" ويجري حاليًا الحصول على براءة اختراع له.

ويقلل هذا التصميم من فقدان الضغط بنسبة 40٪ (أي انخفاض الضغط أثناء تدفق السوائل عبر الأنابيب)، مما يسمح للعملاء بخفض استهلاك الكهرباء لمضخة مبادل الحرارة المستخدمة في عمليات إنتاج الغذاء والمشروبات مثل التعقيم والبسترة بنسبة تصل إلى 40٪ مقارنة بالنموذج الرائد السابق في السوق، الأمر الذي يتيح للعملاء الاستفادة من انخفاض تكاليف الطاقة وتقليل البصمة الكربونية في نفس الوقت.

ومن الإنجازات الأخرى البارزة في تقرير الاستدامة لعام 2024:

مساعدة مصانع إنتاج الأغذية على تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40٪ وتحقيق تحسن بنسبة 60٪ في ثبات الجودة، مما يسهم في الحد من هدر الطعام، وذلك بفضل حلول التصنيع المتقدمة من تتراباك.

توفير الحليب أو مشروبات مغذية أخرى إلى 66 مليون طفل في 49 دولة من خلال برامج التغذية المدرسية.

دعم 84,000 مزارع ألبان صغير في 29 موقعًا حول العالم ضمن "مراكز الألبان" لتحقيق أمن دخل أكبر وضمان إمدادات مستقرة من الحليب الخام للمصنعين.

استثمار نحو 100 مليون يورو في البحث والتطوير، لتعزيز الجوانب البيئية لعبوات الكرتون دون التنازل عن سلامة الغذاء. وقد أسفر هذا الاستثمار عن ابتكارات مثل: أغطية بوليمر مُعاد تدويرها بالتعاون مع شركة Elle & Vire، وعبوة Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf بحاجز من الورق.

إطلاق إطار العمل الحائز على جوائز"Approach to Nature" ، والذي يضع اجراءات واضحة تتضمن أكثر من 20 هدفًا قابلًا للقياس، بهدف وقف فقدان الطبيعة وعكس مسارها، مع التركيز على استعادة النظم البيئية وتعزيز أمن المياه.

تعزيز مشاركة العمال عبر سلسلة القيمة من خلال استطلاعات الرأي، وتقييمات الأثر، ومقابلات مستقلة من طرف ثالث.

إشراك 150 موردًا في مبادرة استدامة الموردين الخاصة بالشركة تحت شعار: "انضموا إلينا في حماية الكوكب."

الجدير بالذكر ان تتراباك مصر تعتمد خطة واضحة للاستدامة تركز على الالتزام بحماية الطعام، وحماية الناس، وحماية كوكب الأرض، كما تحرص على تطوير بنية تحتية متكاملة تدعم بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة وذلك من خلال مبادرات تدعم الاقتصاد الدائري وتُسهم في دعم قطاع إعادة التدوير في مصر. ومن ابرز شراكاتها الناجحة هي التعاون مع يونيبورد المصنع الوحيد في مصر الذي يمتلك القدرة والبنية التحتية اللازمة للتعامل مع الكميات الكبيرة اليومية من هذه العبوات، حيث أطلقت تتراباك مصر أول خط إنتاج لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية في السوق المصري، باستثمار مشترك مع يونيبورد بلغت قيمته نحو 2.5 مليون يورو، وستواصل تتراباك العمل على توسيع نطاق المبادرات لتحقيق مستقبل أكثر استدامة لمصر والمنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات