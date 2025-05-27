أعلنت شركة باركن ش.م.ع ("باركن")، وهي أكبر مزودٍ لمواقف المركبات العامة المدفوعة في إمارة دبي، عن توسيع محفظتها من مواقف المركبات العامة وذلك بإطلاق مجموعة مواقف عامة جديدة في منطقة مردف، والتي ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من يوم الاثنين 26 مايو 2025. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الشركة بتعزيز سهولة الوصول، وتحسين توافر مواقف المركبات، ودعم انسيابية الحركة المرورية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وضمن هذا الطرح، ستُطبق تعرفة مواقف المركبات العامة على المناطق المُحدثة في مردف حسب التالي:

المنطقة 251 C مواقف المركبات على جانب الطريق

مواقف المركبات على جانب الطريق المنطقة 251 D مواقف المركبات في الساحات

تقع هذه المناطق ضمن مواقع تجارية في منطقة مردف وهي ذات نسبة إشغال عالية جداً وطلب مستمر على مدار اليوم.

تفاصيل التعرفة

ستُطبق رسوم مواقف المركبات من الاثنين إلى السبت، من 8:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً. أما أيام الأحد والعطلات الرسمية، فستكون المواقف مجانية.

وسيُحدد هيكل التعرفة بناءً على نوع الموقف (على جانب الطريق أو في الساحات)، ومدة التوقف، وما إذا كانت الخدمة خلال ساعات الذروة أو خارجها، وذلك على النحو التالي:

المدة المنطقة 251 C- المواقف الجانبية المنطقة D 251 -مواقف الساحات 1 ساعة 4 درهم (وقت الذروة) 2 درهم (خارج أوقات الذروة) 4 درهم (وقت الذروة) 2 درهم (خارج أوقات الذروة) 2 ساعة 8 درهم / 5 درهم 8 درهم / 4 درهم 3 ساعة 12 درهم / 8 درهم 12 درهم / 5 درهم 4 ساعة 16 درهم / 11 درهم 16 درهم / 7 درهم 24 ساعة — 20 درهم تعرفة ثابتة

ملاحظة: تتوفر مواقف المركبات العامة على أساس يومي فقط في المنطقة D 251 في مواقف الساحات.

أوقات الذروة:

ساعات الذروة: من 8:00 صباحاً إلى 10:00 صباحاً ومن 4:00 مساءً إلى 8:00 مساءً

من 8:00 صباحاً إلى 10:00 صباحاً ومن 4:00 مساءً إلى 8:00 مساءً خارج ساعات الذروة: من 10:00 صباحاً إلى 4:00 مساءً ومن 8:00 مساءً إلى 10:00 مساءً

تُجسد هذه المبادرة التزام "باركن" الراسخ بتطبيق سياسة تعرفة المرنة لمواقف المركبات، وتأتي استجابةً للطلب المتزايد على إدارة أكثر فعالية لإشغال المواقف. وتساهم هذه الإجراءات في الحفاظ على معدل تدوير أمثل للمواقف في المناطق الحيوية، وتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة التنقل الحضري.

وسيتم تمييز هذه المناطق بوضوح من خلال لوحات إرشادية مخصصة وتفاصيل التعرفة المعروضة على أجهزة الدفع الخاصة بالمواقف. كما ستتوفر معلومات حول هذه المواقف على موقع باركن الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وقنوات التواصل الاجتماعي.

نبذة عن شركة باركن ش.م.ع

تعدّ "باركن" أكبر مزودٍ لمواقف المركبات العامة المدفوعة في إمارة دبي مع مكانةٍ رائدة في السوق وسجلٍ حافلٍ يمتد لما يقارب ثلاثة عقود من التميز التشغيلي المدعوم بالمعرفة التكنولوجية والقدرة على التنفيذ. وتستخدم الشركة أحدث أنظمة إدارة وتشغيل مواقف المركبات الذكية في أكثر من 200 ألف موقف مدفوع في دبي، وتمتلك شركة باركن سوق مواقف المركبات الجانبية ومواقف الساحات مدفوعة الأجر في دبي، بالإضافة إلى 91% من إجمالي هذه السوق ما يمنحها مركزاً رائداً في السوق.

بموجب عقد امتياز مدته 49 عامًا مع هيئة الطرق والمواصلات، تتمتع باركن بالحق الحصري لتشغيل جميع مواقف المركبات العامة المدفوعة الجانبية ومواقف المباني متعددة الطوابق العامة في دبي (177 ألف موقف) بالإضافة إلى مواقف المباني العامة المتعددة الطوابق (سعة 3000 مركبة). وتدير باركن أيضًا بعض مواقف المركبات لشركات التطوير بدبي (20 ألف موقف). وتشمل مصادر الإيرادات الأخرى تنظيم وإصدار التصاريح الموسمية وحجز مواقف المركبات وغيرها من الأنشطة التجارية.

من خلال تقديم أحدث حلول الدفع الرقمي ونظم إدارة مواقف المركبات الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، نجحت شركة باركن بجذب أكثر من 4.2 مليون عميل، حيث تم تنفيذ 61 مليون معاملة مواقف مركبات خلال الربع الأول من عام 2024.

تأسست عمليات مواقف المركبات في دبي في عام 1995 تحت إشراف بلدية دبي، وأصبحت جزءًا من هيئة الطرق والمواصلات في عام 2005. في ديسمبر 2023، تم تأسيس شركة باركن ش.م. ع. بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023، ونجحت في طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي في مارس 2024.

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