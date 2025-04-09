حققت الشركة أرباحاً قوية بلغت 382 مليون دولار أمريكي قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (بعد تطبيق المعيار الدولي رقم 16 الخاص بإعداد التقارير المالية)، وهو ما يمثل هامش ربح بنسبة 15%.

وسّعت من نطاق تواجدها العالمي ليشمل 300 مطاراً في 65 دولة.

رحبت بأكثر من 5,000 موظف جديد ، ليصل إجمالي القوى العاملة إلى 50,000 موظف.

ليصل إجمالي القوى العاملة إلى 50,000 موظف. قدمت خدماتها لأكثر من 4.8 مليون رحلة طيران و 250 مليون مسافر وقامت بمناولة 2.4 مليون طن من البضائع.

لندن: أعلنت مينزيز للطيران، شريك الخدمات الرائد للمطارات وشركات الطيران في العالم، عن أداء قياسي خلال العام 2024 مسجلة بذلك نمواً مزدوجاً للعام الرابع على التوالي. ووفقاً لما ورد في تقريرها السنوي لعام 2024 وتقرير الاستدامة، حققت الشركة نتائج مالية قوية، إذ ارتفعت الإيرادات العالمية بنسبة 20% مقارنة بالعام 2023 لتصل إلى 2.6 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بالتوسع في الأسواق الحالية ودخول أسواق جديدة.

كذلك، أعلنت المجموعة عن تحقيقها أرباحاً قوية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 382 مليون دولار أمريكي (بعد تطبيق المعيار الدولي رقم 16 الخاص بإعداد التقارير المالية)، بهامش ربح قدره 15%، ما يعكس متانة عملياتها الأساسية واستدامة أعمالها. وقد مكّنها هذا الأداء من زيادة الاستثمارات في المعدات والتكنولوجيا والتدريب، الأمر الذي من شأنه تعزيز من ثقة عملائها كشريك موثوق وطويل الأمد. وهذا النمو غير المسبوق لا يعزز من مكانة مينزيز كشركة رائدة في قطاعها وحسب، بل يفتح آفاقاً جديدة للنمو والتوسع المستقبلي، مدفوعاً بإقبال متزايد من شركاء استراتيجيين من شركات الطيران والمطارات، تقديراً لثقتهم بسجلها المتميز في مجال السلامة وجودة خدماتها العالية وفاعلية قيادتها المرنة.

أبرز الإنجازات:

• ساهمت صفقات رئيسية في كل من البرتغال، وهونغ كونغ، وأنغولا، وماليزيا في تعزيز حضور الشركة العالمي لتصل إلى 300 مطاراً في 65 دولة.

• التوسع في الأسواق القائمة، مثل صربيا وإسبانيا، أكد على متانة علاقات مينزيز للطيران وشراكاتها الناجحة، إلى جانب سجلها الحافل بالإنجازات.

• حققت مينزيز للطيران انجازاً بإدارتها لأكثر من 4.8 مليون رحلة (مقارنة مع 4.5 مليون رحلة عام 2023)، وتقديم خدماتها لأكثر من 250 مليون مسافر (مقارنة مع 217 مليون مسافر عام 2023).

• الاستثمارات في مرافق الشحن الجوي الحالية، بالإضافة إلى التقنيات المتطورة مكنت الشركة من مناولة رقم قياسي من البضائع بلغ 2.4 مليون طن (مقارنة مع 2 مليون طن عام 2023).

• أطلقت مينزيز علامتها التجارية "بيرل إليڤيتد تراڤل" (Pearl Elevated Travel) لتعزيز عروض الخدمات التي تقدمها، حيث استقطبت حوالي 2.8 مليون ضيف في صالاتها الـ 55، كما عززت شركة "إير مينزيز إنترناشونال" (Air Menzies International) مكانتها كمزود رائد للشحن الجوي، محققةً نمواً بنسبة 16% في حجم البضائع على أساس سنوي.

وفي غضون ذلك، أحرزت الشركة تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق أهدافها البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، عبر جهودها المستمرة لخفض الانبعاثات بما يتماشى مع هدفها الطموح المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2045، مما يُظهر التزامها بالنمو المستدام إلى جانب توسيع نطاق أعمالها.

أبرز ملامح التقدم في مجال الاستدامة:

• مينزيز للطيران هي أول مزود رئيسي لخدمات الطيران يحصل على اعتماد لأهدافه للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري من قبل "مبادرة الأهداف العلمية".

• تقدمت الشركة نحو تحقيق هدفها بالوصول إلى 25% من معدات الدعم الأرضي الكهربائية (GSE) بحلول عام 2025، إذ نجحت بتحويل 22% من أسطولها حول العالم إلى معدات تعمل بالكهرباء.

• سجلت انخفاضاً للسنة الثانية على التوالي، في معدل الاستقالة الطوعية للموظفين، مع انخفاض إضافي بنسبة 5% في عام 2024، ما جعل المعدلات أقل بكثير من مستويات استقالة الموظفين قبل جائحة كوفيد.

• حققت الشركة هدفها المتمثل بأن تكون 25% من المناصب القيادية للنساء، تماشياً مع حملة (25by2025) التي أطلقها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).

• موّلت الشركة مشاريع التنمية المستدامة، ومبادرات مجتمعية وخيرية، بميزانية تجاوزت 388 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى دعمها لجهود جمع التبرعات على مستوى فرق العمل المحلية.

وقد صرح السيد/ حسن الحوري، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة مينزيز للطيران، قائلاً: "لقد كان عام 2024 عاماً استثنائياً بالنسبة لمينزيز، شهدنا خلاله نمواً مزدوجاً وإنجازات قياسية على صعيد الرحلات وعدد المسافرين الذين تلقوا خدماتنا، إضافة الى حجم الشحنات التي تم مناولتها. وبينما نستعرض هذه الإنجازات، نشعر بفخر بالغ بقيادتنا لهذا القطاع، وتقديمنا لخدمات طيران عالية الجودة، مع التزامنا الدائم بأعلى معايير السلامة والأمان. ومع دخولنا عام 2025 بتوقعات تاريخية لحركة الطيران عالمياً تتجاوز 5.2 مليار مسافر، وأكثر من 40 مليون رحلة جوية متوقعة، تظل رؤيتنا راسخة: بأن نكون المزود العالمي الرائد لخدمات الطيران. إننا على ثقة تامة بمستقبل واعد، وملتزمون بالتوسع المسؤول، والكفاءة التشغيلية، والنمو المستدام، والمساهمة الإيجابية والفاعلة في تطور قطاع الطيران."

وأضاف السيد/ فيليب جوينيغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة مينزيز للطيران :"كان التوسع الاستراتيجي عاملاً أساسياً في نجاحنا على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث حققنا زيادة بنسبة 41% في عدد المطارات التي نخدمها، ونمواً بنسبة 71% في عدد الدول منذ عام 2021. إن جهودنا المستمرة في بناء علاقات قوية مع عملائنا من شركات الطيران وشركائنا من المطارات قد أسهمت في إنشاء قاعدة متينة ننطلق منها نحو المزيد من النجاح، خاصة مع تزايد الفرص العالمية غير المسبوقة. وما يزيد فخرنا بشكل خاص أننا كنا السباقين في اعتماد أهداف صافي الانبعاثات الصفرية من قبل "مبادرة الأهداف العلمية"، مما يعزز مكانتنا الريادية والتزامنا بالاستدامة. ويظل هدفنا في أن تكون مينزيز للطيران الشركة الرائدة في هذا القطاع، هو الدافع الأساسي لكل ما نقوم به، ونتطلع إلى مواصلة هذه الرحلة الطموحة بثقة وشغف."

نبذة عن مينزيز للطيران

مينزيز للطيران هي الشركة الرائدة في تقديم خدمات الطيران والشريك الرئيسي للمطارات وخطوط الطيران العالمية، تعمل مينزيز في ست قارات، ولها عمليات في أكثر من 300 مطاراً في 65 بلداً، وتخدم أكثر من 4.5 مليون رحلة طيران سنوياً، وتقوم بمناولة أكثر من 2.5 مليون طن من البضائع. تعمل الشركة بدعم من فريق يزيد عن 50,000 موظف يتمتعون بدرجة عالية من التدريب والاحترافية. توفر مينزيز خدمات أرضية معقدة تعتمد على الدقة في التوقيت، وتشمل خدمات الركاب والصالات وخدمات ساحة الطائرات وخدمات مناولة الشحن الجوي بما فيها المناولة والتخزين والشحن بالجملة، وأيضاً خدمات الوقود التي تشمل إدارة مجموعة منشآت ومعدات الوقود وتزويد الطائرات بالوقود.

تتميز مينزيز بين مقدمي خدمات الطيران بكونها توفر خدمات وفق أعلى مستويات الأمن والسلامة والاستدامة ومصممة لتلبية احتياجات العملاء، وهي العناصر الأساسية لضمان كفاءة انسياب حركة الركاب والطائرات والبضائع بشكل سلس على مدار الساعة.

يقع مقر مينزيز الرئيسي في لندن، وقد أصبحت الشركة منذ تأسيسها سنة 1833، أكبر مجموعة خدمات طيران في العالم من حيث عدد الدول التي تعمل فيها.

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