تأسست في العام 2014 و تتخذ من دبي مقرا لها

· نجحت دلتا وورلد شارتر في توصيل مليون كيلو جرام من الإمدادات الطبية إلى مختلف دول العالم بين شهري يناير ومارس من العام الجاري.

· تحتفل الشركة، المتخصصة في مجال تأجير الطائرات الخاصة، بثمانية أعوام من النجاحات والانجازات عالمية المستوى

دبي الامارات العربية المتحدة : أعلنت دلتا وورلد شارتر، الشركة الرائدة في مجال تأجير الطائرات الخاصة، عن تسجيل نمواً قوياً خلال الربع الأول من العام 2022، لتتجاوز إيراداتها حاجز الـ 26 مليون دولار أميركي بين يناير ومارس من العام الجاري. ورغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والتي تشمل التعافي الاقتصادي من الجائحة وتقلب أسعار النفط وعدم الاستقرار السياسي العالمي نتيجة استمرار الصراع الروسي الأوكراني؛ إلا أن الشركة قد نجحت في تحقيق مستويات عالية من النمو خلال هذه الفترة.

وبالرغم من التحديات العالمية، استطاعت شركة دلتا تسليم مليون كيلوغرام من الإمدادات الطبية وشحنها من آسيا إلى أمريكا الشمالية خلال الربع الأول من العام. وقد بدأت بوادر الانتعاش الاقتصادي مع زيادة الاستفسارات وحجم حجوزات الرحلات الترفيهية خلال فصلي الصيف والخريف، بالإضافة إلى العديد من طلبات الشحن الجوي عبر الطائرات المستأجرة التي تلقتها الشركة.

ولمواكبة الطلب المتزايد على خدمات تأجير الطائرات الخاصة والشحن في المنطقة، تعمل دلتا وورلد شارتر على تعزيز فريقها ونقل المقر الرئيسي للشركة إلى مكتب جديد ذات مساحات واسعة في المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا).

بدوره؛ قال ديميتري كورشونوف، المدير التنفيذي لشركة «دلتا ورلد شارتر»: "يسعدنا الإعلان عن تسجيل نمواً قوياً على صعيد مختلف عملياتنا خلال الربع الأول من العام 2022. ونحن نتوقع ارتفاعًا في الطلب على رحلات العمل وزيادة أعداد المسافرين على الطائرات الخاصة لأول مرة ممن يبحثون عن حلول طيران أكثر أمانًا وموثوقية. ونسعى، من خلال رؤيتنا الاستراتيجية هذا العام، تعزيز مكانتنا الريادية عبر تقديم أرقى الخدمات وتوفير الحلول المرنة وفقاً لأفضل المعايير العالمية

المتبعة في هذا المجال؛ في ظل حرصنا على توفير أفضل التجارب من خلال المرونة والسرعة التي نتحلى بهما عبر شبكة أسطولنا العالمية التي التي تضم أكثر من 60 ألف طائرة. "

وأضاف ديميتري: "مع استمرار نمو أعداد الأفراد ذوي الثروات العالية في المنطقة، نحن دائماً حريصون على توفير خدمات مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات الشركات وكبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين وغيرهم من المسؤلين الكبار. نتطلع إلى زيادة توسيع عملياتنا في هذا السوق، لا سيما مع بروز فرص عمل جديدة. وتماشياً مع أجندة أولوياتنا، نحن دائماً نتعهد ونجدد التزامنا تجاه دعم هذا السوق المتنامي لعمليات الشحن، بما في ذلك الخدمات الطبية الطارئة وإمدادات المعدات ".

وخلال ذروة جائحة كوفيد، نقلت دلتا وورلد شارتر العديد من الأفراد العالقين إلى أوطانهم فضلاً عن ملايين من معدات الوقاية الشخصية والأقنعة الطبية فضلاً عن توفير المساعدات للمجتمعات في كافة أنحاء العالم. جدير بالذكر أن دلتا وورلد شارتر كانت من بين أولى شركات شركات الطيران المستأجرة لنشر طائرات لإجلاء الأفراد في مدينة كابول العام الماضي.

هذا وتأسست دلتا وورلد شارتر، التي تتخذ من دبي مقرا لهاً، في العام 2014 وتقدم باقة من الحلول المتخصصة في مجال الطائرات الخاصة وشحن البضائع وتأجير الطائرات التجارية؛ عبر مختلف المجالات بما في ذلك العمل أو الترفيه أو استئجار مجموعة أو الإجلاء في حالات الطوارئ أو ضمان تسليم الشحنات الجوية الحرجة في الوقت المناسب وضمن الإطار التنظيمي؛ كما توفر الشركة خيارات استئجار طائرات احترافية. وفي ظل خططها الرامية إلى التوسع وترسيخ حضورها العالمي، حققت الشركة نموًا قويًا على الرغم من التحديات المتأثرة بالوباء. و مع تخفيف القيود للتصدي إلى جائحة كوفيد-19 حول العالم واستئناف السفر إلى حد كبير؛ تؤمن الشركة بنمو السفر الجوي الخاص في جميع أنحاء العالم.

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نبذة عن دلتا وورلد شارتر:

ـتأسست دلتا وورلد تشارتر (DWC)، أحد أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال تأجير الطائرات في عام 2014 من قبل ديميتري كورشونوف، وتقدم باقة متنوعة من الحلول المصممة خصيصًا للطائرات الخاصة ورحلات العمل أو الجولات الجماعية وطائرات الشحن والطائرات التجارية المستأجرة إلى جانب التأجير والتجارة. سواء كان الهدف من أجل للترفيه عن الضيوف الخاصين أو الشركاء التجاريين أو التخطيط للسفر الحصري أو البحث عن طائرة شحن مستأجرة بحيث يتم التسليم المهم في الوقت المناسب ومن الإطار التنظيمي، كل ذلك يندرج ضمن مهام ومسؤليات دلتا وورلد شارتر، حيث تعمل على توفير خيارات استئجار طائرة احترافية. ويقع المقر الرئيسي لشركة دلتا وورلد شارتر في دبي، وتمتلك تغطية واسعة وشبكة عالمية للطائرات التي تتيح لعملائها الوصول إلى أكثر من 60.000 طائرة.

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محمود أبوشريف Mahmud.sherif@bpggroup.com