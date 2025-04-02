زيادة إيرادات التأمين بنسبة 3.5% لتبلغ 846.6 مليون د.ك.

مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %23

مدينة الكويت – أعلنت مجموعة الخليج للتأمين اليوم عن تحقيق المجموعة أرباحاً صافيةً بقيمة 25.9 مليون دينار كويتي (84 مليون دولار أمريكي) أي ما يعادل ربحية 80.17 فلساً (0.26 دولار أمريكي) للسهم الواحد عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بالمقارنة مع صافي ربح بقيمة 21.2 مليون دينار كويتي (68.8 مليون دولار أمريكي) بربحية 62.62 فلس (0.20 دولار أمريكي) للسهم الواحد في 2023، بزيادة نسبتها 22%.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 23% (23 فلساً للسهم الواحد) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي المجموعة والجهات الرقابية المعنية.

هذا وقد بلغت قيمة إيرادات التأمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مبلغ 846.6 مليون دينار كويتي (2.746 مليار دولار أمريكي) بالمقارنة مع 818.3 مليون دينار كويتي (2.654 مليار دولار أمريكي) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 28.3 مليون دينار كويتي (92 مليون دولار أمريكي) ونسبتها 3.5%.

وبلغت قيمة صافي إيرادات الاستثمار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مبلغ 52.1 مليون دينار كويتي (169 مليون دولار امريكي) بالمقارنة مع 46.1 مليون دينار كويتي (150 مليون دولار أمريكي) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 6 مليون دينار كويتي (19.4 مليون دولار أمريكي) ونسبتها 15%.

وقد بلغت القيمة الدفترية للسهم 852 فلساً كما في 31 ديسمبر 2024 بالمقارنة مع 833 فلساً في 31 ديسمبر 2023 بارتفاع نسبته 2%.

كما بلغت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم مبلغ 242.6 مليون دينار كويتي (786.7 مليون دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2024 بارتفاع قدره 3% مقارنة بحقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم كما في 31 ديسمبر 2023 والتي بلغت 236.3 مليون دينار كويتي (766.3 مليون دولار أمريكي).

وبلغ مجموع الأصول 1.24 مليار دينار كويتي (4 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2024 بالمقارنة مع 1.18 مليار دينار كويتي (3.8 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2023 بزيادة مقدارها 62.3 مليون دينار كويتي (202 مليون دولار أمريكي) ونسبتها 5.3%.

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، السيد/ خالد سعود الحسن:

"تعكس نتائج العام الحالي قوة مجموعة الخليج للتأمين ونموها المتواصل وسلامة تقديرها في اتخاذ المخاطر عن طريق تنوع مصادر دخلها علاوة عن قدرتها على الحفاظ وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. ويتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها (مصر، الجزائر، تركيا، الأردن ومنطقة الخليج)، وذلك بتطوير وتنفيذ استراتيجيات تعتمد على التحوّل الرقمي على مستوى عملياتنا وقنوات توزيع المنتجات الرقمية والمطالبات والخدمات الأخرى التي تصب جميعها في تعزيز علامة GIG التجارية التي ترتكز على تصميم نظام تأمين بيئي قيّم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وأضاف:

"لقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الثقة التي يضعها العملاء الكرام بإدارة المجموعة وخدماتها، وأيضاً بفضل دعم المساهمين الكرام لاسيما شركة فيرفاكس والسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، وتفاني وإخلاص موظفي المجموعة الذين أتقدم لهم جميعاً بالشكر والتقدير، والشكر موصول أيضاً لكافة الجهات الرقابية بدولة الكويت لتعاونهم الدائم لتطوير قطاع التأمين الكويتي".

مجموعة الخليج للتأمين هي أكبر مجموعة للتأمين في الكويت من حيث الأقساط المكتتبة والمحتفظ بها من خلال عملياتها في قطاع التأمين على الحياة والتأمينات العامة والتأمين التكافلي وقد أصبحت مجموعة الخليج للتأمين إحدى أكبر مجموعات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث لها حصص مُلكية في شركات في الكويت والبحرين والأردن ومصر وتركيا والجزائر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عمان والعراق ولبنان. وبلغ حجم أصولها المجمعة 4.01 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2024.

تعتبر مجموعة الخليج للتأمين الأولى من بين شركات التأمين في حصولها على التصنيف الائتماني الثلاثي في الكويت، اذ تتمتع بتصنيف بدرجة A (ممتاز) وكذلك تصنيف +a (ممتاز) للإصدار الائتماني مع إضفاء نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة إي إم بيست يوروب لخدمات التصنيف وتتمتع مجموعة الخليج للتأمين بموقف مالي قوي يدعمه تصنيفها الائتماني بدرجة A مع نظرة مستقبلية ايجابية من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني.، بالإضافة الى تصنيفها المالي بـA2 من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.

مجموعة الخليج للتأمين هي شركة تابعة لشركة فيرفاكس فينانشل هولدنغز بالحصة الكبرى، وهي شركة قابضة كندية، مدرجة في بورصة تورونتو، حيث تقوم عملياتها من خلال شركاتها التابعة ترتكز على التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث بالإضافة إلى إعادة التأمين وإدارة الاستثمارات ذات صلة..

سعر الصرف المستخدم هو 0.3083 دينار كويتي لكل دولار أمريكي واحد

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