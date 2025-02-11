ارتفعت أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 69% على أساس سنوي لتصل إلى 4.1 مليار درهم، مدفوعة بالنموّ الثابت للإيرادات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ونجاح عمليات الدمج للأصول المُستحوذ عليها حديثاً

ارتفع صافي الأرباح بنسبة 78% على أساس سنوي ليصل إلى 1.7 مليار درهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "بيورهيلث القابضة" ش.م.ع. ("بيورهيلث" أو "المجموعة")، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، والمدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز PUREHEALTH; ، عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مع نموّ قويّ في الإيرادات بنسبة 58% على أساس سنوي، لتصل إلى 25.8 مليار درهم في عام 2024، مدعومة بالأداء البارز عبر قطاعاتها الأساسية، والتي تشمل المستشفيات ومجال التأمين والمشتريات، إلى جانب الدمج الناجح لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. ويشير الأداء القوي للمجموعة إلى ارتفاع الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 69% على أساس سنوي لتبلغ 4.1 مليار درهم، كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 78% ليصل إلى 1.7 مليار درهم في السنة المالية 2024.

وتعليقاً على النتائج، صرّح حمد عبدالله الحمادي، رئيس مجلس إدارة "بيورهيلث": "يُعدّ الأداء الاستثنائي للمجموعة في عام 2024 تجسيداً لرؤيتنا الاستراتيجية، والتزامنا بالابتكار، وثقة شركاؤنا والمستثمرون في منظومتنا الصحية. وعلى مدار العام الماضي، قمنا بتعزيز حضورنا الدولي بشكل كبير من خلال عمليات استحواذ رئيسية، وتطوير قدراتنا التشغيلية، وتقدمنا في مهمتنا لإعادة تعريف التميز في الرعاية الصحية. بينما نمضي قدمًا، سنتابع تركيزنا على التوسع في الأسواق العالمية وإضفاء قيمة لمساهمينا."

وفي هذا الصدد، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي ل"بيورهيلث": "شهد عام 2024 تحولات بارزة على صعيد التوسع الاستراتيجي والتميز التشغيلي والابتكار؛ حيث تجاوزنا التوقعات وجدّدنا مفاهيم قدرات الرعاية الصحية. ومع استحواذنا على مجموعة "سيركل هيلث جروب" في المملكة المتحدة، توسعت خدماتنا للرعاية الصحية ذات المستوى العالمي. كما عزّز دمج مدينة الشيخ شخبوط الطبية خبراتنا في مجال العلاجات المعقدة. ومع كلّ قرار نتخذه، نحرص على مراعاة أثره الإيجابي على المرضى والمجتمعات ومستقبل الخدمات الطبية. وسنواصل في عام 2025 تركيزنا على توسيع الخدمات المتخصّصة، والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الرعاية التنبؤية والشخصية، وتسريع نموّنا الدولي. وبالاعتماد على نهجنا الاستثماري المنضبط، نؤكد التزامنا بتحويل الأصول التي نديرها، وضمان خلق قيمة وأثر دائمين لجميع الأطراف المعنية، وتقديم أعلى معايير التميز في الرعاية الصحية على مستوى العالم."

أبرز نتائج "بيورهيلث" المالية:

تعزّز الأداء القوي للمجموعة بشكل أساسي عبر قطاع المستشفيات الذي شهد نمواً في الإيرادات بنسبة 87% على أساس سنوي، ووصلت إلى 19.7 مليار درهم، والتي تنعكس بزيادة أعداد المرضى، والتوسع في الخدمات الطبية المقدمة عبر المجموعة خلال السنة المالية 2024. وبفضل المبادرات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، امتدت البصمة الجغرافية لـ"بيورهيلث"، وتحسنت قدراتها التشغيلية، ما أدى إلى زيادة في عدد مراجعات المرضى عبر الأصول التابعة للمجموعة في الإمارات والمملكة المتحدة بنسبة 66% ليصل إلى 9.9 مليون مراجعة في عام 2024. كما ارتفعت القدرة الاستيعابية لمستشفيات المجموعة إلى نحو 4,900 سرير، مما يمثل نمواً يقارب الضعف مقارنة بالعام السابق. كما شهدت أعداد المرضى زيادة في العيادات الخارجية بنسبة 72%، والمرضى الداخليين بنسبة 24% وحالات الطوارئ بنسبة 31% في عام 2024 في الأصول التابعة للمجموعة في الإمارات والمملكة المتحدة.

وعلى صعيد النموّ ضمن المجموعة، زادت "بيورهيلث" قدراتها السريرية بشكل كبير خلال العام الماضي، عبر تنفيذ مبادرات استراتيجية تشمل توسعة الخدمات الطبية، وتطوير البنية التحتية، وتنويع التخصّصات الطبية، وتمكين الوصول إلى الرعاية الصحية.

ومن جهة أخرى، شهدت باقي قطاعات المجموعة أداءً قوياً خلال السنة المالية 2024. وسجل قطاع التأمين نمواً بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 6.9 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة عدد المشتركين بنسبة 6% والذي وصل إلى أكثر من 3 مليون مشترك، إضافة إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المسجلة بنسبة 24%. كما شهد قطاع المشتريات نمواً بنسبة 27% ليصل إلى 5.2 مليار درهم، بفضل امتداد قاعدة العملاء، والنموّ في قطاعي التشخيص والأجهزة الطبية، والتوسع في أقسام الصيدلة وخدمات علاج السكري. في حين سجّل قطاع الخدمات التشخيصية نمواً بنسبة 1% في الإيرادات ليصل إلى 1.1 مليار درهم، مدعوماً بزيادة أعداد المرضى، وتوسّع خدمات المختبرات، وارتفاع الإقبال على الفحوصات الوقائية. وفي الوقت نفسه، ساهم قطاع التكنولوجيا في عامه الأول بمبلغ 469 مليون درهم، والذي تمّ إطلاقه حديثاً بهدف تعزيز التحوّل الرقمي وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي.

إنجازات "بيورهيلث" الاستراتيجية

في عام 2024، حققت "بيورهيلث" العديد من الإنجازات الاستراتيجية الرئيسية التي عززت ريادتها في السوق، وأرست دعائم النموّ المستدام على المدى البعيد. وأدى استحواذ المجموعة على "سيركل هيلث جروب"، أكبر شبكة مستشفيات خاصة في المملكة المتحدة، إلى زيادة الحضور الدولي ل"بيورهيلث" بعد انضمام أكثر من 50 مستشفى و9,000 موظف إلى محفظتها. وساهم دمج مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أكبر مستشفى للرعاية الثلاثية في الإمارات، في تعزيز خدمات الرعاية المتخصصة والمعقّدة، ما أدى إلى تحسين القدرة على خدمة المزيد من المرضى. وانسجاماً مع استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير محفظتها، أنهت "بيورهيلث" استثماراتها في "ياس كلينك" ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية في الربع الثاني من عام 2024، ما أدى إلى تبسيط العمليات وتعزيز تركيزها على خدمات الرعاية الصحية المتخصّصة عالية النموّ. كما شهد العام الماضي الإدراج الناجح في بورصة نيويورك للأوراق المالية لشركة "أردينت هيلث"، الرائدة في تقديم الرعاية الصحية ومقرّها الولايات المتحدة، والتي استثمرت فيها "بيورهيلث" في عام 2023 حصة أقلية لتعزيز استراتيجية الاستثمار العالمية لدى المجموعة.

الاستدامة

خلال عام 2024، زادت "بيورهيلث" مبادراتها في مجال الاستدامة، ضمن إطار رؤيتها بعيدة المدى للرعاية الصحية المستدامة، وقد حرصت على تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن عملياتها التشغيلية. وأصدرت المجموعة تقريرها الأول للاستدامة، والذي يتماشى مع المعايير العالمية مثل GRIوTCFDوSASB وUNGP، مما يعكس التزام المجموعة بالشفافية والمساءلة.

بالإضافة إلى ذلك، عزّزت "بيورهيلث" مكانتها على صعيد الاستدامة من خلال تحسين التصنيفات البيئية والاجتماعية، بما يعكس التقدم الواضح في الحوكمة وإدارة الأثر البيئي. كما واصلت المجموعة تطوير استراتيجيتها الهادفة لتحقيق الحياد المناخي، مؤكدة أن الاستدامة ستظل جزءًا رئيسياً ضمن مخططاتها للنموّ والاستثمار المستقبلي.

أبرز التطورات بعد نهاية 2024

بعد اختتام السنة المالية 2024، واصلت "بيورهيلث" استراتيجيتها التوسعية من خلال التطورات الرئيسية التي تعزز حضورها على الصعيد الدولي وخدمات الرعاية الصحية التي تقدمها.

في يناير 2025، استحوذت "أردينت هيلث"، التي تمتلك "بيورهيلث" فيها حصة أقلية، على 18 عيادة للرعاية الحرجة من "نكست كير". ويعزز هذا الاستحواذ قدرات "أردينت هيلث سيرفيسز" العلاجية للمرضى الخارجيين، ويمكنها من توفير حلول عالية الجودة وسهلة الوصول لخدمات الرعاية الصحية الحرجة، عبر شبكتها في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت "بيورهليث" في 27 يناير 2025 عن اتفاقيتها للاستحواذ على حصة 60% في مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية"، أكبر مزوّد خاص للرعاية الصحية في اليونان وقبرص، والتي بلغت قيمتها 2.2 مليار يورو. وتدير المجموعة 10 مستشفيات و16 مركز تشخيص، وتخدم حوالي 1.4 مليون مريض سنوياً.

التطلعات المستقبلية

تركز استراتيجية "بيورهيلث" على بناء شبكة واسعة تقدم خدمات رعاية صحية معقدة، مع التركيز على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتعزيز حصتها في الأسواق إلى جانب تحقيق الأرباح القوية. ومن خلال الاستفادة من التقنيات الرقمية، ستعمل المجموعة على مواصلة مسيرة التقدم والتطور لتكون مستعدة للمستقبل، حيث أن التقنيات الحديثة ستشكل الجيل القادم من خدمات الرعاية الصحية.

ولترسيخ حضورها على الصعيد الدولي، ستعمل "بيورهيلث" على بحث المزيد من فرص الاستحواذ، وذلك في ظل استثماراتها الأخيرة في الأسواق الدولية الرئيسية. وستكثف المجموعة جهودها في مجال الحلول القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتي تشمل التحليلات التنبؤية للكشف المبكر عن الأمراض، وخطط العلاج الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأدوات التفاعل الرقمي مع المرضى. ومن خلال هذه المبادرات، تواصل "بيورهيلث" ترسيخ مكانتها الرائدة بصفتها مزوّداً عالمياً للرعاية الصحية المتكاملة والمدعومة بالتكنولوجيا.

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على علم إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 100 مستشفى، وأكثر من 300 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

صحة - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في الإمارات.

- واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في الإمارات. عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

- تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة. الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في الإمارات.

- شركة التأمين الصحي الرائدة في الإمارات. المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

- يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. رافد - أكبر مؤسسة مشتريات للرعاية الصحية في الإمارات.

- أكبر مؤسسة مشتريات للرعاية الصحية في الإمارات. بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

- إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة. وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

- أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية. أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

- هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

- أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة. مجموعة هيلينك للرعاية الصحية - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص .

- أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص بيور سي اس - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

- الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة. مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

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