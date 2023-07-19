بموجب الاتفاقية التي تمتد لـ 14 عاماً، "أدنوك للغاز" ستورد للهند ما يصل إلى 1.2 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً

الاتفاقية تؤكد مكانة "أدنوك للغاز" كمورد عالمي موثوق للغاز الطبيعي المسال، وتمهد الطريق لمزيدٍ من الإمدادات في المستقبل

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي" (ويشار إليها مع الشركات التابعة لها مباشرة أو غير مباشرة ب "أدنوك للغاز" أو "الشركة")، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: "ADNOCGAS" والرقم:"AEE01195A234"، اليوم عن إبرام اتفاقية لتوريد ما يصل إلى 1.2 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 14 عاماً مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة (IOCL)، وهي أكبر شركة طاقة متكاملة ومتنوعة في الهند. وتشكل الاتفاقية التي تتراوح قيمتها من 25.7 إلى 33 مليار درهم (7 إلى 9 مليار دولار)، خطوةً مهمة في الشراكة الاستراتيجية بين "أدنوك للغاز" و"النفط الهندية المحدودة" الرائدتين في قطاع الطاقة.

وتمثل هذه الصفقة إنجازاً مهماً آخر لشركة "أدنوك للغاز" في سعيها المتواصل لتوسعة انتشارها العالمي، وتعزز مكانتها كشريك عالمي مفضل لتصدير الغاز الطبيعي المسال، كما تؤكد على شراكتها الاستراتيجية الراسخة مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة في سوق الغاز الطبيعي المسال.

وبهذه المناسبة، قال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز": "يسرنا أن نعلن عن إبرام هذه الاتفاقية لبيع الغاز الطبيعي المسال، مما يعزز شراكتنا الراسخة وطويلة الأمد مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة، ونحن نتطلع إلى توسيع نطاق تعاوننا ونفخر بأن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال ستدعم تطوير مؤسسة النفط الهندية وتساهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الهند".

وبموجب شروط الاتفاقية، ستقوم "أدنوك للغاز" بتسليم ما يصل إلى 1.2 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى مؤسسة النفط الهندية المحدودة في الهند. وتعكس هذه الاتفاقية قدرة "أدنوك للغاز" على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال الذي يعد وقوداً حيوياً لتحقيق انتقال مسؤول ومنطقي وتدريجي وعملي وعادل في قطاع الطاقة.

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نبذة عن أدنوك للغاز

أدنوك للغاز، المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: "ADNOCGAS" والرقم: "AEE01195A234")، هي شركة عالمية واسعة النطاق لمعالجة الغاز تعمل على امتداد سلسلة القيمة للغاز، بدءاً من استلام المواد الخام للغاز من "أدنوك مروراً بعمليات كبيرة وتمتد لفترات طويلة لمعالجة الغاز وتجزئته وصولاً إلى بيع المنتجات للعملاء المحليين والدوليين. وتوفر "أدنوك للغاز" حوالي 60% من احتياجات غاز المبيعات في دولة الإمارات، كما توفر منتجاتها للعملاء في أكثر من 20 دولة. لمعرفة المزيد يرجي زيارة www.adnocgas.ae

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