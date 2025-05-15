سلامة تحافظ على التصنيف الائتماني طويل الأجل عند 'BBB-' ، مما يدعم نهجها المنضبط لتحقيق نمو مستدام وطويل الأجل

دبي، أعلنت شركة سلامة للتأمين (المدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم "SALAMA")، المزود الإقليمي الرائد لحلول التكافل، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025؛ حيث سجلت الشركة إيرادات تكافلية بقيمة 256.36 مليون درهم، ما يعكس أداءً قوياً للإيرادات رغم التحديات التي تسود البيئة التشغيلية.

وسجلت سلامة صافي أرباح قدره 0.39 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 17.6 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2024. وتجدر الإشارة إلى أن أرباح العام الماضي تضمنت ربحاً استثنائياً لمرة واحدة بقيمة 19.4 مليون درهم، ما يفسر الفارق في صافي الأرباح بين الفترتين. وبعد استبعاد هذا الأثر غير المتكرر، يتضح أن الأداء التشغيلي الأساسي للشركة حافظ على تماسكه. كما شهد الدخل الكلي الشامل تحسناً ملموساً، ليبلغ 4.07 مليون درهم، مقابل خسارة قدرها 23.1 مليون درهم في الربع الأول من 2024، ويُعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى الأثر الإيجابي لتغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية في الشركات التابعة.

وبلغ إجمالي أصول سلامة 3.164 مليار درهم، في حين شهدت حقوق الملكية تحسناً بفضل ارتفاع قيمة الدينار الجزائري والجنيه المصري، وهو ما يعكس تحسن البيئة الاقتصادية الكلية ضمن الأسواق الرئيسية التي تنشط فيها الشركة.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال سعادة فهد القاسم، رئيس مجلس إدارة شركة "سلامة":

"تواصل سلامة التزامها الراسخ بتحقيق نمو مستدام وتقديم حلول تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بمعايير عالمية. ويمثل الربع الأول من عام 2025 مرحلة استراتيجية مهمة. وفي إطار المضي قدماً في تنفيذ أجندتنا التحولية، نواصل تركيزنا على تعزيز القيمة طويلة الأجل للمساهمين، وإرضاء عملائنا، وتمكين موظفينا، مع الحرص على ترك أثر إيجابي في المجتمع."

ويأتي هذا الزخم الإيجابي في ضوء تعزيز التركيز الاستراتيجي للشركة بقيادة محمد علي بوعبان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والذي يقدّم رؤية جديدة لـ ’سلامة‘ وشركاتها التابعة في مصر والجزائر والبحرين.

وبهذا الصدد قال محمد علي بوعبان، الرئيس التنفيذي للمجموعة:"نعمل اليوم على التمهيد للمرحلة المقبلة من تطوّر ’سلامة‘، حيث نركز على الاكتتاب المنضبط، والتميز التشغيلي، والابتكار الرقمي. وتتمحور جهودنا بالكامل لتعزيز تجربة العملاء وترسيخ ريادتنا السوقية. وبفضل فريقنا الموهوب وحضورنا القوي في المنطقة، نحن واثقون من قدرتنا على اغتنام فرص النمو المستقبلية، وخلق قيمة مستدامة، وتعزيز مكانة ’سلامة‘ الرائدة في قطاع حلول التكافل."

ومؤخراً أكدت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية تحسن النظرة المستقبلية لشركة "سلامة"، حيث حافظت الشركة على تصنيفها الائتماني طويل الأجل عند "BBB-" مع نظرة مستقبلية إيجابية. الأمر الذي يعكس إمكانات الشركة لتحقيق التقدم المستدام من خلال تعزيز أساسياتها التشغيلية.

نبذة عن الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"

تعتبر الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" واحدة من أكبر وأقدم مزودي خدمات التأمين التكافلي الإسلامي في العالم، وهي مدرجة في سوق دبي المالي برأسمال مدفوع قدره 939 مليون درهم. ومنذ تأسيسها في عام 1979 وحتى يومنا هذا، تبقى "سلامة" شركة رائدة في مجال قطاع التكافل.

ويمكن أن يُعزى استقرار الشركة ونجاحها إلى نهجها الخاص في التركيز على خدمة العملاء، حيث تعمل على إبقاء العملاء والشركاء في قلب عالم الأعمال بالتوازي مع وفائها لقيمها ومبادئها. ودأبت سلامة دوماً على تصميم وتطوير الحلول التي تلبي حاجات العملاء المتغيرة، وهذا ما أعطى الشركة اليوم سمعتها الراسخة بتوفير الحلول التكافلية الأكثر تنافسية وتنوعاً في المنطقة.

تقدم سلامة خدماتها للعملاء الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصر والجزائر من خلال شبكتها العالمية الواسعة من الشركات التابعة والشريكة.

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