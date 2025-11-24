المنامة، مملكة البحرين: في خطوة هامة تعكس ريادتها في صياغة المشهد المالي الرقمي في مملكة البحرين، أعلنت شركة فلووس، المزود الرائد للحلول المالية الرقمية والمرخصة من مصرف البحرين المركزي كشركة تمويل إسلامي فوري، عن رفع الحد الأعلى للتمويل القياسي من 1,500 دينار إلى 2,500 دينار بحريني، وتوسيع مدة السداد من 18 شهر إلى 36 شهراً.

تترجم هذه الخطوة التزام شركة فلووس لتقديم مزايا ملموسة ومباشرة للعملاء. فبفضل زيادة سقف التمويل إلى 2,500 دينار، أصبح بإمكان العملاء الآن الحصول على قدرات تمويلية أكبر لتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم، سواء كانت لتغطية نفقات هامة أو لاقتناص فرص في الأسواق. وفي ذات الوقت مرونة في السداد ، مما يتيح لهم تنظيم ميزانياتهم بكفاءة، وتقليل عبء الأقساط الشهرية، وإدارة التزاماتهم المالية بيسر وسهولة.

"العرض الخاص": تجربة تمويل حصرية

وإضافةً إلى ذلك، كشفت شركة فلووس عن ميزة "العرض الخاص"، وهي ميزة متاحة لفئة من عملاء الشركة المؤهلين وفقًا لمعايير الأهلية المعتمدة في سياسة شركة فلووس الداخلية. تفتح هذه الميزة آفاقاً تمويلية تتجاوز السقف القياسي لتصل إلى 3,000 دينار بحريني. ويمكن للعملاء المستفيدين هيكلة تمويلهم الخاص عبر تطبيق شركة فلووس، مما يمنحهم تحكماً مطلقاً ومرونة فائقة في صياغة قراراتهم التمويلية.

خطوة استراتيجية تعزز التجربة المالية الرقمية في البحرين

وتعليقًا على هذا التطور، صرح السيد فواز غزال، الرئيس التنفيذي لشركة فلووس: "رفعنا حد التمويل إلى 2500 دينار بحريني ومددنا فترة السداد حتى 36 شهراً، في خطوة محورية ضمن رحلة تطويرنا. هذا التحسين جاء استجابة لما يطلبه عملاؤنا من مزيد من المرونة وحجم تمويل أكبر وحلول تمويل تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية. نحن نعيد هندسة منظومتنا الرقمية لتواكب تلك التطلعات، ونوفر تجربة مالية أكثر سلاسة وقوة. هذه التطورات تعزز مكانة فلووس كقائد لسوق التمويل الرقمي، وترسخ معايير الابتكار وتركز الخدمات المالية على العميل في المنطقة."

وأضاف: "العرض الخاص يعزز من قيمتنا المضافة، حيث يوفّر طبقة جديدة من التمويل الشخصي المتوافق مع الشريعة الإسلامية للعملاء المؤهلين، ويوفر لهم طاقة تمويلية أكبر وتحكماً أوسع دون التأثير على التزامنا بالتمويل المسؤول. نحن نعمل على توسيع الوصول للتمويل الذكي بحلول جديدة وقدرات أقوى ونهج يضع العميل أولاً. إنها خطوة تعكس حرص شركة فلووس على تعزيز الوصول إلى التمويل من خلال منتجات أذكى، وقدرات أقوى، ونهج يضع العميل دائمًا في المقام الأول."

جديرٌ بالذكر أن شركة فلووس البحرين ش.م.ب (مقفلة) هي أول شركة تمويل رقمي تحظى بترخيص مصرف البحرين المركزي. واليوم، لا تكتفي الشركة بهذا الإنجاز التاريخي، بل تواصل قيادة قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech) في المنطقة، مقدمةً خدمات رقمية متكاملة ترتقي بسقف المعايير في عالم السرعة، وسهولة الوصول، والتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

نبذة حول شركة فلووس:

شركة فلووس هي أول شركة تمويل فوري رقمي في مملكة البحرين، وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة تمويل وتعمل على تغيير قواعد اللعبة في مملكة البحرين. وتوفر شركة فلووس تمويلات رقمية بدون متاعب الأعمال الورقية والعمليات والموافقات المطوّلة، حيث يمكن تقديم طلب التمويل الخاص بك في أي وقت وفي أي مكان.

تسعى شركة فلووس إلى مواجهة التحديات التي تواجه الطرق التقليدية للتقديم على التمويلات، والتي غالبًا ما تكون شاقة وغير مريحة وتستغرق وقتًا طويلاً يمتد أحيانًا لأسابيع للموافقة عليها. باستخدام فلووس، يمكنك دائمًا التمتع الحصول على الوضوح والشفافية المالية والوعي الكامل بوضعك المالي.

تقدم بطلبك للحصول على تمويل اليوم عبر نظامي Android وiOS.

الموقع الإلكتروني: www.FLOOSS.com

فلووس البحرين ش.م.ب (مغلقة)

-انتهى-

#بياناتشركات