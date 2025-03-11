ينطوي الاستثمار في الولايات المتحدة على توظيف أكثر من 100 شخص لتوسيع عمليات تصنيع المكونات الرئيسية من أجل تقوية سلسلة التوريد المحلية

تأتي هذه الخطوة استكمالاً للاستثمار البالغ 6 مليارات دولار الذي تم الإعلان عنه في عام 2024 - وهو الأكبر على مستوى الصناعة في السنوات الأخيرة لتلبية الحاجة الملحة لترقية شبكات الطاقة

دبي: أعلنت "هيتاشي إنرجي" اليوم، خلال مشاركتها في مؤتمر "سيرا ويك" (CERAWeek)، عن استثمارات رئيسية إضافية تزيد عن 250 مليون دولار بحلول عام 2027، في خطوة تهدف إلى توسيع عمليات الإنتاج العالمية من المكونات الحيوية لمحولات الطاقة. وتشكل هذه الإضافة السريعة للاستثمار، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بقيمة 6 مليارات دولار عبر محفظة الشركة، دليلاً على النقص المتزايد بشكل متواصل في محولات الطاقة.

وفي ظل ارتفاع الطلب بشكل غير مسبوق على الكهرباء لتزويد الصناعات وخاصة مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي بالطاقة، تجاوزت الحاجة إلى محولات الطاقة التوقعات الأولية. ولمواكبة هذا الطلب المتسارع، توسّع "هيتاشي إنرجي" التزامها من أجل زيادة عمليات الإنتاج وتقوية سلاسل التوريد في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم.

وتسهم هذه الاستثمارات في دعم قدرات "هيتاشي إنرجي" التصنيعية عبر الولايات المتحدة، مما يعزز الطاقة الإنتاجية في مصانع محولات الطاقة التابعة للشركة في كل من "فيرجينيا" و"ميسوري" و"ميسيسيبي". وهذا يشمل إنتاج مكونات محولات الطاقة مثل البطانات ومواد العزل حيث تعد الشركة مورّداً حيوياً لمُصنعي محولات الطاقة الآخرين.

وستساعد هذه الخطوة المحورية أيضاً في التخفيف من النقص المتواصل على نطاق واسع في إمدادات محولات الطاقة، مما يضمن زيادة القدرة الإنتاجية ومرونة سلسلة التوريد. كما يساهم برنامج الاستثمار العالمي، أحد أهم البرامج في الصناعة اليوم، في تقوية الإمكانات التصنيعية لدى "هيتاشي إنرجي" في آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا.

وبهذه المناسبة، قال "أندرياس شيرينبك"، الرئيس التنفيذي لشركة "هيتاشي إنرجي": "إن الطلب على محولات الطاقة والبنية التحتية لشبكة الكهرباء يرتفع على نطاق واسع ووتيرة غير مسبوقة. وبصفتنا أكبر شركة مصنعة للمحولات في العالم، تقع على عاتقنا مسؤولية توسيع قدرتنا وتسريع عمليات تسليم محولات الطاقة والمكونات الأساسية، بما يساعد الصناعة على التطور بصورة أسرع والنهوض بمشاريع البنية التحتية الحيوية".

وتمثل الاستثمارات في محولات الطاقة جزءاً من خطة استثمارية أوسع بمليارات الدولارات تعمل "هيتاشي إنرجي" على تنفيذها عبر أقسام التصنيع والهندسة والرقمنة والبحث والتطوير والشراكات. وتتوزع هذه الاستثمارات عبر كافة الأسواق الرئيسية على مستوى العالم بغية تمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وتلبية طلبات السوق. وتجري "هيتاشي إنرجي" أيضاً تحسينات على صعيد إدارة سلسلة التوريد والرقمنة والأتمتة، مما يسمح بتعزيز القدرة الإنتاجية وتسريع وتيرة الوصول إلى السوق.

وتعتبر محولات الطاقة عاملاً رئيسياً للتحول نحو الطاقة النظيفة، كما أنها تعمل على تمكين نقل وتوزيع الكهرباء بكفاءة. وبالتالي، تشكل المحولات عنصراً أساسياً في دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتوسيع الربط بين شبكات الكهرباء، وتشغيل مراكز البيانات، وكهربة قطاع النقل، وتسهيل إزالة الكربون من أنظمة الطاقة.

وتعتبر مكونات محولات الطاقة، بما في ذلك البطانات، ومبدلات الصنبور، ومواد وأجزاء العزل وغيرها من الملحقات، ضرورية للتشغيل السلس للمحولات. وبصفتها أكبر شركة مصنعة للمحولات في العالم، فإن لدى "هيتاشي إنرجي" أكثر من 60 مصنعاً للمحولات و 30 مركزاً لخدمات الصيانة حول العالم، مما يوفر أوسع محفظة من مواد العزل ومكونات المحولات على الصعيد العالمي.

ويأتي استثمار اليوم استكمالاً لمبلغ الـ 6 مليارات دولار التي تم الإعلان عنها في عام 2024، بما في ذلك 1.5 مليار دولار المخصصة لتوسيع نطاق عمليات الإنتاج العالمية للمحولات. ويعد هذا التوسع ضرورياً لتلبية الطلب المتزايد ودعم جهود إزالة الكربون والكهرباء على المدى الطويل.

وتشتمل جميع الاستثمارات المُعلنة لزيادة الطاقة الانتاجية على تقنيات تصنيع مستدامة وحديثة لتحقيق الكفاءة التشغيلية مع ضمان معايير عالية من السلامة والجودة. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز جهود الشركة لتصبح محايدة للكربون في عملياتها التشغيلية بحلول عام 2030 وإحداث تأثيرات اقتصادية واجتماعية إيجابية في المجتمعات المحلية التي تنشط فيها.

نبذة عن شركة "هيتاشي إنرجي":

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نعمل على تطوير نظام الطاقة في العالم ليكون أكثر استدامة ومرونة وأمنا ونتعاون مع العملاء والشركاء لتمكين مستقبل مستدام للطاقة - لأجيال اليوم والأجيال القادمة. وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة، من خلال خدمة العملاء في قطاعات المؤسسات الخدماتية والصناعة والنقل ومراكز البيانات والبنية التحتية. وبفصل تقنيات وخدمات مبتكرة بما في ذلك دمج أكثر من 150 جيجا واط في منظومة الطاقة عبر وصلات تيار الجهد العالي المستمر HVDC، فإننا نساعد على جعل سلسلة القيمة للطاقة أكثر فعالية، وتيسير وصول الجميع إلى الكهرباء. وبالتعاون مع أصحاب المصلحة عبر القطاعات والمناطق الجغرافية، نعمل على تمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع انتقال الطاقة نحو مستقبل محايد للكربون. يقع مقرنا الرئيسي في سويسرا، ويعمل لدينا حوالي 45000 شخص في 60 دولة ويبلغ حجم أعمالنا حوالي 13 مليار دولار أمريكي.

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حول شركة هيتاشي المحدودة:

تقود شركة هيتاشي أعمال الابتكار الاجتماعي، لبناء مجتمع مستدام من خلال استخدام البيانات والتكنولوجيا. تعمل هيتاشي على حل المشكلات التي يواجهها العملاء والمجتمع من خلال حلول Lumada، عبر الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا التشغيلية، والمنتجات. تدير هيتاشي عملياتها تحت ثلاثة قطاعات تجارية وهي "الأنظمة والخدمات الرقمية" – لدعم التحول الرقمي لعملائنا، و"الطاقة والتنقل الأخضر" – للمساهمة في بناء مجتمع خال من الكربون من خلال الطاقة وأنظمة السكك الحديدية، و"الصناعات المتصلة" – لربط المنتجات من خلال التكنولوجيا الرقمية لتوفير حلول في صناعات مختلفة. مدفوعين بالرقمنة والاستدامة والابتكار، نهدف إلى تحقيق النمو من خلال التعاون المشترك مع عملائنا. بلغ إجمالي الإيرادات للشركة في 3 قطاعات للسنة المالية 2023 (المنتهية في 31 مارس 2024) 8,564.3 مليار ين، ويتبعها حوالي 573 شركة تابعة وما يقرب من 270,000 ألف موظف حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة على الإنترنت: https://www.hitachi.com

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