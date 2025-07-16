عمّان، الاردن : وقعت شركة "حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي." ("الحكمة" أو "المجموعة")، المجموعة الدوائية متعددة الجنسيات، ومؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، اتفاقية تمويل بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لمدة ستة أعوام، بهدف توسيع الوصول إلى الأدوية وتعزيز عمليات المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تقوية قدراتها على التصنيع المحلي للأدوية.

تأتي هذه الاتفاقية امتدادًا للدور المحوري الذي أدته مؤسسة التمويل الدولية في الإسهام في إصدار سندات لصالح الحكمة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ولأجل خمسة أعوام؛ إذ قدّمت المؤسسة ضمن ذلك إسهامًا بقيمة 50 مليون دولار أمريكي. وتمثل هذه الاستثمارات الأخيرة علامة جديدة في شراكة ممتدة لأربعين عامًا، وتجدد التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم رسالة الحكمة في توفير أدوية عالية الجودة وبأسعار بمتناول اليد في الأسواق الرئيسية في المنطقة.

على مدار أربعة عقود، قدّمت مؤسسة التمويل الدولية للحكمة التمويل والاستشارات المصمّمة لدعم مسار نمو المجموعة وتعزيز مرونتها التشغيلية. ففي عام 2017، منحت المؤسسة قرضًا لها لتسهيل توسعها الإقليمي، ولاحقًا عام 2020، قدّمت حزمة تمويلية مكّنت الشركة من الاستمرار في توزيع الأدوية دون انقطاع في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال جائحة كوفيد-19.

وحول ذلك، قال مازن دروزة، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحكمة: "دعمت شراكتنا الطويلة مع مؤسسة التمويل الدولية توسعنا في أسواق جديدة على مدى العقود الأربعة الماضية، وكان آخرها من خلال قرض استراتيجي بقيمة 250 مليون دولار أمريكي والإسهام في إصدار السندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، كما مكّنتنا من الاستجابة بفاعلية للاحتياجات الصحية الملحة في الأسواق الإقليمية التي نخدمها".

وأضاف: "تتجاوز شراكتنا المعاملات المالية؛ فهي تعكس توافقنا طويل الأمد في القيم، وخاصة فيما يتعلق بحوكمة الشركات والاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية. ومعًا، توسعنا بطريقة استراتيجية، متمسكين بهدفنا الأساسي: دعم المرضى وتلبية الاحتياجات الصحية الكبيرة وغير الملباة في المنطقة".

تعمل مجموعة الحكمة في أكثر من 50 دولة في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية وأوروبا، وبلغت إيراداتها أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي عام 2024. وجاء هذا التحوّل نتيجة للاستثمار في التصنيع المحلي، وسلسلة من عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية مع شركات عالمية تهدف إلى توسيع الوصول إلى الأدوية عالية الجودة.

أُدرجت الحكمة في بورصة لندن منذ عام 2005، وضمن مؤشر FTSE4Good لعشرة أعوام متتالية لأدائها المتميز في الاستدامة، كما حصلت على تكريم مؤسسة التمويل الدولية بجائزة القيادة للعملاء عام 2012 تقديرًا لإنجازاتها في الاستدامة وحوكمة الشركات.

من جانبه، قال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان لدى مؤسسة التمويل الدولية:"تُجسّد شراكتنا الممتدة لأربعين عامًا مع الحكمة ما يمكن تحقيقه عندما تتعاون المؤسسات التنموية العالمية مع قادة القطاع الخاص. معًا، وسّعنا الوصول إلى الأدوية عالية الجودة في أسواق المنطقة، وأسهمنا في تمكين الشركة من دخول أسواق جديدة وتوفير الأدوية الضرورية عندما كانت الحاجة إليها في أشدها، خاصة خلال جائحة كوفيد-19. وترتكز استثماراتنا الأخيرة على هذه الأسس المتينة، وتفتح الباب أمام تأثير أكبر من خلال دعم التصنيع المحلي للأدوية واستمرار النمو الإقليمي، رغم التحديات والصراعات المستمرة."

أُقيمت الاحتفالية بمناسبة الذكرى الأربعين للشراكة في مقر الحكمة في عمّان بتاريخ 14 تموز، بحضور كبار المسؤولين والشركاء؛ تقديرًا لالتزامهم المشترك ببناء أنظمة صحية أقوى وأكثر مرونة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها.

نبذة عن الحكمة:

(الرمز في سوق لندن المالي: HIK وفي سوق ناسداك دبي: HIK. التداول خارج البورصة: HKMPY)، (رمز التعريف القانوني: 549300BNS685UXH4JI75) (حائزة على تصنيف إئتماني BBB/ مستقر من وكالة ستاندرد آند بورز، BBB/ موجب من فيتش). تسعى الحكمة إلى توفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم، لملايين من الناس. ومنذ أكثر من 45 عاماً، تقدم الحكمة أدوية عالية الجودة وتتيحها لمن هم بحاجة إليها بأسعار معقولة. ومن مقرها في المملكة المتحدة، تعد الحكمة شركة عالمية بتواجد محلي في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وبالاعتماد على خبرتها ورؤيتها الواسعة، تعمل الحكمة على تحويل العلوم المتطورة إلى حلول مبتكرة تحسّن جودة حياة الأفراد، كما تلتزم تجاه عملائها والمرضى الذين يخدمونهم. ومن خلال التفكير الإبداعي والتطبيق العملي، تقدم الحكمة مجموعة واسعة من الأدوية الجنيسة ذات العلامة التجارية المسجلة وغير المسجلة، كما يعمل موظفوها، وعددهم 9500 موظف وموظفة، على بناء عالم أكثر صحة يثري جميع المجتمعات. الحكمة هي شريك رائد في مجال الأدوية المرخصة، ومن خلال ذراعها الاستثماري، تعمل على جذب التقنيات المبتكرة في مجال الصحة وتوظيفها لخدمة الأفراد حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.hikma.com .

نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية:

مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة. وتعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلد في أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وإيجاد الفرص في البلدان النامية. وفي السنة المالية 2024، التزمت/تعهدت المؤسسة بتقديم مستوى قياسي من التمويل بلغ 56 مليار دولار إلى شركات ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية، مُعوِّلة على حلول القطاع الخاص وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة لخلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه. وللمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة: www.ifc.org.

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