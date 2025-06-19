الحدث شهد مشاركة ست دول جديدة لأول مرة، ما يسلط الضوء على نجاح المجموعة في تعزيز حضورها في أسواق جنوب شرق آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة تهدف لتعزيز التزامها بالابتكار المستمر وتوسيع حضورها العالمي، اختتمت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، بنجاح الملتقى التاسع لموزعي زيوت التشحيم العالميين في تايلاند، حيث جمعت الموزعين الرئيسيين من جميع أنحاء العالم لمناقشة سبل التقدم والتحديات التي تواجه القطاع ضمن شبكة التوزيع العالمية.

حضر الملتقى العالمي أكثر من 25 موزعاً دولياً، وشهد لأول مرة مشاركة من تايلاند وباكستان وقيرغيزستان والكويت والأردن والكونغو، ما يؤكد نجاح المجموعة في تعزيز حضورها في الأسواق وتوسيع شبكتها الدولية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لنمو الأعمال على الأمد الطويل.

ومع توقعات بنمو السوق العالمية لسوائل المركبات الكهربائية بمعدل سنوي مركب قدره 28.6% بين عامي 2024 و2030، شهد الحدث هذا العام أيضاً إطلاق "إلكترا"، وهي مجموعة مخصصة من سوائل المركبات المصممة خصيصاً للمركبات الكهربائية والهجينة، بالإضافة إلى ثلاثة زيوت لمحركات البنزين تلبي أحدث المواصفات المطابقة لمعيار (API SQ) المعتمد من معهد البترول الأمريكي. كما استعرضت اينوك التصميم الجديد لعبوات منتجاتها من زيوت التشحيم خلال الملتقى، والتي تم إطلاقها في معرض أوتوميكانيكا دبي العام الماضي.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يسرنا استضافة موزعينا الرئيسيين من جميع أنحاء العالم في سوق جنوب شرق آسيا ذات معدلات النمو السريعة لبحث الاتجاهات العالمية ووضع خارطة طريق لمستقبل القطاع. وبهدف مواكبة النمو المتسارع في سوق السيارات الكهربائية، أعلنّا اليوم عن إطلاق ’إلكترا‘، وهي مجموعة مُخصصة من سوائل السيارات الكهربائية والهجينة، ما يؤكد التزامنا بتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة ."

تجدر الإشارة إلى اينوك تصدّر حالياً زيوت التشحيم إلى أكثر من 60 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتشغّل المجموعة منشأتين حديثتين للإنتاج في دولة الإمارات العربية المتحدة بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تتجاوز 300 ألف طن.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في أكثر من ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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