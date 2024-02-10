الدوحة، قطر: تفتخر شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) بإعلان اختيارها من قبل قطر للطاقة لتكون المالك والمشغل لما يصل إلى 25 ناقلة للغاز الطبيعي المسال ذات الحجم التقليدي وفقا لعقود التأجير طويلة الأجل التي سيتم إبرامها بين شركات تابعة لقطر للطاقة وناقلات.

وستكون ناقلات الغاز الطبيعي المسال، التي تبلغ سعة كل منها 174 ألف متر مكعب، مملوكة بنسبة 100٪ لشركة ناقلات حيث سيتم تأجيرها لشركات تابعة لقطر للطاقة. ومن المقرر أن يتم بناؤها في أحواض بناء السفن في كوريا الجنوبية كجزء من المشروع التاريخي لتوسعة أسطول قطر للطاقة من ناقلات الغاز الطبيعي المسال الذي يهدف إلى تلبية متطلبات مشاريعها لتوسعة الغاز الطبيعي المسال ومتطلبات تحديث أسطولها.

نبذة عن قطر للطاقة

قطر للطاقة هي شركة طاقة متكاملة ملتزمة بالتنمية المستدامة لموارد طاقة أنظف كجزء من تحول الطاقة في دولة قطر وخارجها.

نحن الشركة الرائدة عالمياً في مجال الغاز الطبيعي المسال، الذي يعتبر مصدر طاقة أنظف وأكثر مرونة وموثوقية، وشريك متكامل في تحول الطاقة حول العالم. تغطي أنشطتنا مختلف مراحل صناعة النفط والغاز، وتشمل الاستكشاف، والإنتاج، والتكرير، والتسويق، وتجارة وبيع النفط والغاز والمشتقات البترولية، والمنتجات البتروكيماوية والتحويلية.

قطر للطاقة هي "شريكك في تحول الطاقة"، وبهذا فهي تلتزم ببناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً من خلال المساهمة في تلبية احتياجات اليوم من الطاقة، مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، والالتزام بأعلى معايير التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة.

نبذة عن ناقلات

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) هي شركة مساهمة عامة قطرية بدأ تداول أسهمها بعد إدراجها في بورصة قطر في العام 2005. وبوصفها شركة متخصصة في مجال النقل والخدمات البحرية، تمثل ناقلات حلقة النقل الأساسية في سلسلة الإمداد العالمي بالغاز الطبيعي المسال من دولة قطر. ويعدّ أسطول شركة ناقلات لنقل الغاز الطبيعي المسال أحد أكبر الأساطيل في العالم، حيث يضم 69 سفينة. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك ناقلات وتدير وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الطبيعية و4 سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال. كما تشغّل شركة ناقلات مرافق بناء السفن وإصلاحها ومرافق تصنيع الهياكل البحرية والبرية في حوض "إرحمة بن جابر الجلاهمة" لبناء السفن وإصلاحها في مدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، من خلال مشروعين مشتركين استراتيجيين هما: شركة أحواض قطر للحلول التقنية والشركة القطرية لتصنيع الهياكل. وتقدم شركة ناقلات أيضًا مجموعة متكاملة من خدمات الدعم البحري للسفن العاملة في المياه القطرية.

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