أعلنت شركة طيران الجزيرة اليوم عن استئناف رحلاتها المباشرة إلى حلب في سوريا، وذلك في إطار العودة التدريجية لعملياتها المباشرة من مبنى الركاب 5 (T5) في مطار الكويت الدولي. وستشغل الشركة هذا الخط بواقع رحلتين أسبوعياً اعتباراً من يوم 25 يونيو.

وستكون حلب الوجهة الثانية التي تخدمها طيران الجزيرة في سوريا بعد دمشق التي تشغلها كذلك بواقع رحلتين يومياً. وكجزء من التعافي التدريجي لشبكتها، يمثل إطلاق رحلات حلب محطة مهمة أخرى في جهود طيران الجزيرة لإعادة بناء الربط الإقليمي واستعادة الروابط الجوية المباشرة للمسافرين عبر شبكتها.

وقال تميم مدني، القائم بأعمال السفارة السورية في الكويت:"يمثل استئناف الرحلات المباشرة بين الكويت وحلب خطوة مهمة في تعزيز الربط بين بلدينا الشقيقين ودعم حركة العائلات والأعمال والمجتمعات. نرحب بالتزام طيران الجزيرة المستمر تجاه سوريا، ونقدر جهودها في إعادة تشغيل الروابط الجوية المباشرة إلى حلب المعروفة بالمدينة التاريخية والثقافية والاقتصادية، حيث ستساهم هذه الرحلات في تقريب الناس من بعضهم البعض، وتجديد التواصل والتبادل بين سوريا والكويت والمنطقة بشكل أوسع."

ومن ناحيته قال باراثان باسوباثي، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة:"تساهم عودة الرحلات المباشرة إلى حلب في إعادة ربط المجتمعات واستعادة روابط السفر الحيوية ودعم العودة التدريجية للربط الإقليمي. تبقى سوريا سوقاً مهماً بالنسبة لنا، ويسعدنا أن نربط مسافرينا بوجهتنا الثانية في البلاد بعد دمشق، حيث نكون قد وفرنا للمسافرين في الكويت والمنطقة خيارين مباشرين ومريحين وموثوقين للسفر إلى سوريا بهذا الخط. ومع مواصلة إعادة بناء شبكتنا من الكويت، يبقى تركيزنا منصباً على تقريب الناس من عائلاتهم والفرص ووطنهم."

حلب – مدينة التراث والثقافة والمذاق

تعد حلب واحدة من أقدم المدن التي كانت مأهولة باستمرار في العالم، وتقدم لزوارها مزيجاً غنياً من التاريخ والثقافة والتراث. وتشتهر المدينة بأسواقها التاريخية وعمارتها التقليدية ومطبخها العريق، كما تحافظ بمكانة ثقافية خاصة في المنطقة. ومن أسواقها النابضة بالحياة إلى تقاليدها الشهيرة في الطهي مثل الكبة الحلبية وحلاوة الجبن، تبقى حلب واحدة من أبرز الوجهات في سوريا.

وتربط طيران الجزيرة حالياً 34 مدينة مباشرة من الكويت. وخلال موسم الصيف المقبل، ستوسع الشركة شبكتها إلى أكثر من 60 مدينة بتوفير مليوني مقعد. ولحجز الرحلات، يمكن للمسافرين زيارة الموقع jazeeraairways.com أو عبر تطبيق الجزيرة أو بالاتصال على الرقم 177.

-انتهى-

#بياناتحكومية