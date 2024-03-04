ثالث أكاديمية لتجارة التجزئة تطلقها "ماجد الفطيم" في المنطقة بعد النجاح الذي حققته في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية

الأكاديمية تقدم مجموعة مختلفة من البرامج التعليمية المتخصصة تشمل التميز في خدمة العملاء، وقيادة الفريق، وإدارة الأفراد، بالإضافة إلى المجالات الغذائية وغير الغذائية

قبيل الافتتاح الرسمي لمرافقها، نجحت الأكاديمية في تدريب أكثر من 4,000 زميل في مصر، وتستهدف الأكاديمية تدريب وصقل مهارات أكثر من 5,000 زميل إضافي في عام 2024

القاهرة، مصر: أعلنت اليوم شركة "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، والتي تمتلك الحقوق الحصرية لتشغيل العلامة التجارية كارفور في مصر، عن افتتاح أكاديمية تجارة التجزئة في مصر، وهي أول أكاديمية متخصصة في قطاع التجزئة في الدولة تم تصميمها للمهنيين العاملين في كارفور. وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح الذي حققته الأكاديمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في إطار استرتيجية شركة "ماجد الفطيم" الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

شهد الحدث حضور كل من الدكتور/ إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين، والسيد اللواء /مجدي محمد عبد المتعال، رئيس حى البساتين، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لـشركة "ماجد الفطيم القابضة"، وهاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة"، بالإضافة إلى عدد من ممثلي فريق القيادة العليا في شركة "ماجد الفطيم".

وتمثل هذه المبادرة استثماراً ضخماً، حيث خصصت "ماجد الفطيم" 25 مليون جنيه لتأسيس وتشغيل الأكاديمية. ويمثل هذا الإنجاز الجديد خطوة بارزة في إطار التزام الشركة بالعمل على تعزيز تقدم ونجاح القوى العاملة لديها، والمساهمة في النهوض بقطاع التجزئة في مصر.

وقبيل الافتتاح الرسمي لمرافق أكاديمية ماجد الفطيم لتجارة التجزئة بجانب سيتي سنتر المعادي في مصر، نجحت الأكاديمية في تدريب أكثر من 4,000 زميل. وتتطلع الأكاديمية إلى تحقيق المزيد خلال عام 2024، حيث تهدف لتدريب وصقل مهارات أكثر من 5,000 زميل إضافي في عام 2024، بما في ذلك الملتحقين الجدد والزملاء الحاليين الذين ينخرطون في برامج جديدة. وتمتد برامج الأكاديمية المختلفة لتشمل التعليم والتطوير والمجالات الغذائية وغير الغذائية في قطاع التجزئة. وستوفر الأكاديمية بيئة تعليمية ديناميكية وإبداعية متكاملة، تتضمن الفهم العملي والنظري لعمليات كارفور عبر مختلف القنوات وفي المتاجر.

ومن جانبه قال الدكتور/إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين: "تمثل التجارة الداخلية جزء أساسيا من الناتج القومي بواقع 22% لتصبح الأكبر تأثيرا في الناتج القومي، ولذلك تهتم الدولة بالقطاع كونه قطاعاً واعداً إلى جانب رفع كفاءة العمالة المصرية وصقل مهاراتهم. إن أكاديمية تجارة التجزئة تمثل امتدادا لرؤية الوزارة فيما يخص أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذا الملف ونحن نسعى دائما لدعم المؤسسات التي تسير على هذا النهج وتشاركنا في رؤيتنا الاستراتيجية التي تهدف إلى تنمية مهارات الكوادر المصرية بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.”

وبهذه المناسبة، قال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة": "يأتي افتتاح أكاديمية ماجد الفطيم لتجارة التجزئة في مصر بهدف الاستثمار في مهارات زملائنا من خلال تدريبهم، وصقل مهاراتهم، وتوفير فرص عمل واعدة لهم في مصر والدول الأخرى التي نتواجد فيها بما يدعم تطورهم ونجاحهم المهني. وعلى مدى أكثر من 20 عاماً في مصر، ساهمت ماجد الفطيم للتجزئة من خلال كارفور في تحقيق القيمة للشركاء والزملاء والموردين، وأنا على ثقة من أن الأكاديمية ستساهم بشكل كبير في تحقيق القيمة المرجوة على مستوى الشركة والمجتمع والدولة."

وأضاف: "نفخر في شركة "ماجد الفطيم" بالمساهمة في دعم مسيرة الدولة للتنمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بما يتماشى مع رؤية مصر2030 من خلال تمهيد الطريق للكفاءات الوطنية في قطاع التجزئة وبناء الجيل القادم من رواد القطاع."

تم تصميم البرامج الثمانية التي تقدمها الأكاديمية في مجال التعلم والتطوير بهدف تحسين المهارات الفنية والشخصية لقادة الفرق ومديري الأفراد. وفي المجالات غير الغذائية تشمل البرامج المُخصصة أساسيات التجارة الإلكترونية والمبيعات. وفيما يتعلق بالمجالات الغذائية، يخضع الزملاء الجدد والزملاء من ذوي الخبرة في مختلف الأقسام، بما في ذلك الجزارة والمخابز والأطعمة والمشروبات والتوزيع والتطوير والمقاهي، لبرامج تهدف إلى تنمية وتطوير المهارات.

ستقدم شركة "ماجد الفطيم للتجزئة" التسهيلات للمنتسبين الجدد بالتعاون مع مؤسسات تعليمية مرموقة، وستبدأ برامج تعليمية مشتركة مع الجامعات، مع التركيز بشكل خاص على قطاع التجزئة للخريجين الجدد.

عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه وتتواجد في 16 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ويعمل لدى الشركة 46 ألف موظف، يمثلون 114 جنسية، وتستقبل 600 مليون عميلاً سنويًا في مراكز التسوق التابعة لها ومجتمعاتها ووجهاتها الترفيهية.

تمتلك الشركة أصولًا بقيمة 66 مليار درهم، وتملك ايضا أعلى تصنيف ائتماني (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط. وأعلنت الشركة التزامها بالوصول إلى هدف "المحصلة الإيجابية" في مجال المياه والطاقة بحلول العام 2040.

نبذة عن كارفور

أطلقت شركة "ماجد الفطيم"، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، "كارفور" في المنطقة في عام 1995، حيث تملك الشركة الحقوق الحصرية لتشغيل العلامة التجارية "كارفور"، تحت شعار شركة "ماجد الفطيم"، في 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

تقدم كارفور خدمات ومنتجات متميزة وعبر قنوات متعددة، مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنامية لقاعدة عملائها المتنوعة والمجتمعات التي تخدمها. كما توفر كارفور إمكانية الوصول إلى مجموعة لا مثيل لها من خيارات المنتجات عالية القيمة وذات التنافسية العالية لـنحو 770 ألف عميل يومياً. وتلتزم كارفور بدعم الاقتصادات المحلية والمنتجين والموردين في المجتمعات التي تخدمها، وتحرص على التعاون مع المصادر المحلية في سلسلة التوريد، حيث تقوم بتوريد أكثر من 80% من منتجاتها من المنطقة.

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