بنك الإمارات دبي الوطني يحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد فروعه الحائزة على شهادة الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة LEED من الفئة البلاتينية - إنجاز جديد يعزز الريادة العالمية لبنك الإمارات دبي الوطني في هذا المجال

من الفئة البلاتينية - إنجاز جديد يعزز الريادة العالمية لبنك الإمارات دبي الوطني في هذا المجال تكريم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني كأفضل مؤسسة في القطاعين التجاري والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط للحصول على شهادة LEED من الفئة البلاتينية للتصميم الداخلي والبناء ( ID+C )

من الفئة البلاتينية للتصميم الداخلي والبناء ( ) يمثل 2025 الذكرى الخامسة والعشرين على إطلاق شهادة LEED - والرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء ومؤسسة اعتماد الأعمال الخضراء يزور دبي، الإمارات العربية المتحدة للاحتفاء بهذا الإنجاز المهم لبنك الإمارات دبي الوطني

دبي، الإمارات العربية المتحدة، عزز بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، ريادته العالمية في ممارسات البناء المستدامة بالحصول على 25 شهادة للريادة في تصاميم الطاقة والبيئة LEED من الفئة البلاتينية في مارس 2025، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين على إطلاق نظام شهادة LEED.

ويضع هذا الإنجاز المتميز بنك الإمارات دبي الوطني في صدارة المؤسسات في القطاعين التجاري والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمتلك أكبر عدد من المشاريع الحاصلة على الشهادة البلاتينية بموجب نظام LEED للتصميم الداخلي والبناء (ID+C)، مما يؤكد التزام البنك الراسخ بالإدارة المسؤولة للبيئة والريادة في مجال المباني الخضراء، وبما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.

واحتفاءً بهذا الإنجاز المهم، استضاف بنك الإمارات دبي الوطني حلقة نقاش بعنوان "معاً لتعزيز ريادة المباني الخضراء"، بمشاركة ضيف الشرف بيتر تيمبلتون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء ومؤسسة اعتماد الأعمال الخضراء.

واستضاف الحدث كلاً من إيمان عبد الرزّاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وفيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بمشاركة عدد من القادة من القطاع الحكومي والقطاع العقاري ومنظمات الاستدامة، حيث وفّر منصة للنقاش حول مستقبل المباني المستدامة والصديقة للبيئة، على الصعيدين العالمي والمحلي.

وبهذه المناسبة، قالت إيمان عبد الرزّاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تعد الاستدامة ركيزة أساسية لعملياتنا واستراتيجيتنا في بنك الإمارات دبي الوطني. وقد حصل البنك على شهادة الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة LEED في عام 2020، ليكون بذلك أول بنك في المنطقة يحصل على هذه الشهادة، ومنذ ذلك الحين، واصلنا جهودنا للريادة في القطاع في مجال المباني الخضراء. وقد حصلنا هذا الشهر على 25 شهادة "LEED" من الفئة البلاتينية، بما يؤكد التزامنا بالريادة البيئية، ويرسخ مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كأفضل مؤسسة حاصلة على شهادة LEED البلاتينية للتصميم الداخلي والبناء (ID+C) في الشرق الأوسط، والبنك الذي يحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث عدد فروعه الحاصلة على شهادة LEED البلاتينية. ويعكس هذا الإنجاز توافقنا مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في الانتقال إلى مستقبل أكثر اخضراراً واستدامةً."

ومن جانبه، قال بيتر تيمبلتون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء ومؤسسة اعتماد الأعمال الخضراء: "تمثل الذكرى الخامسة والعشرون لإطلاق شهادة LEED لحظة محورية في حركة المباني الخضراء العالمية، حيث يقوم المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء بوضع اللمسات النهائية على أحدث نسخة من LEED (v5)، ويسعدنا الاحتفال بهذا الإنجاز مع بنك الإمارات دبي الوطني، الرائد في القطاع وفي مجال الاستدامة. وتعكس شهادات LEED البلاتينية المتعددة التي حصل عليها البنك التزامه بالريادة المؤسسية، والمسؤولية البيئية، وتوفير أماكن عمل صحية، ومجتمعات مزدهرة."

ويعد إطار عمل الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة LEED، الذي طورّه المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، نظام تصنيف المباني الخضراء الأكثر استخداماً، ويقوم بتنفيذ استراتيجيات مستدامة تشمل كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، وإدارة النفايات، والنقل، والتجربة البشرية. ويوفر هذا النظام إطاراً شاملاً لإنشاء مبانٍ مستدامة صحية وعالية الكفاءة وموفّرة للتكلفة، وقد لاقى النظام تقديراً عالمياً واسعاً لنهجه الشامل في تقييم واعتماد ممارسات البناء المستدامة.

وكانت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي في عام 2023، وتعّد من المساهمين الرئيسيين في أجندة الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما وقعّت المجموعة على تعهّد الشركات المسؤولة مناخياً في الدولة والذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة دعماً لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 31 ديسمبر 2024 بلغ مجموع أصوله 997 مليار درهم (يعادل تقريباً 271 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 848 فرعاً إضافة إلى 4,601 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.87 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

هاتف: 6094113 9714 / متحرك: 971506538937

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com

بيرسون

دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 971-4-4507600

البريد الإلكتروني: emiratesnbd@bm.com

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