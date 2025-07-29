بات مركز إكسل لندن اليوم أكبر مركز متكامل للمؤتمرات والمعارض في أوروبا.

جاء هذا التوسع استجابةً للطلب المتزايد من المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية، ويُسهم في تعزيز مكانة لندن كوجهة عالمية رائدة لاستضافة الفعاليات.

يتزامن افتتاح التوسعة الجديدة مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس مركز إكسل، في محطة فارقة من مسيرته التنموية.

لندن/أدنيك / استضاف مركز إكسل لندن، التابع لمجموعة أدنيك – إحدى شركات مجموعة مُدن، بنجاح أول فعالية له في التوسعة الجديدة المتطورة، ليصبح بذلك أكبر مركز مؤتمرات ومعارض متكامل في أوروبا.

شهدت الجولة الختامية لموسم بطولة العالم لسباقات الفورمولا إي للسيارات الكهربائية، افتتاح التوسعة الجديدة المخصصة لهذا الحدث، والتي تمتد على مساحة 25 ألف متر مربع، أنشأتها شركة ماكلارين للإنشاءات. وقد أسهمت هذه الإضافة في توسيع المرافق العالمية للمركز بنسبة 25%، ليصل إجمالي المساحة إلى 125 ألف متر مربع (ما يعادل 1.3 مليون قدم مربع).

وجاء هذا التوسع استجابةً للطلب المتزايد من المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية، ويُعد جزءًا من برنامج استثماري شامل بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني؛ أطلقته مجموعة أدنيك لتعزيز اقتصاد السياحة التجارية في لندن، ضمن رؤية مركز إكسل لأن يصبح الوجهة العالمية الرائدة للفعاليات.

وتتميز المرافق الجديدة بإطلالات بانورامية خلابة على أفق لندن، وتضم مركز مؤتمرات دولي موسع؛ يتيح لمدينة إكسل ولندن التنافس على استضافة أبرز المؤتمرات الأوروبية، إلى جانب قاعات عرض متطورة، ومساحات مخصصة للمؤتمرات، وغرف اجتماعات مجهزة بأحدث التقنيات.

ونُفذت التوسعة وفقًا لأعلى معايير الاستدامة العالمية المعتمدة من نظام BREEAM العالمي، إذ تشمل مساحات خضراء عامة جديدة، وواجهة مائية محسّنة للمشاة وراكبي الدراجات. وكما هو الحال في مشروع إكسل بأكمله، تعتمد التوسعة على طاقة متجددة بنسبة 100%. كما ساهم استخدام مادة Cemfree الخالية من الأسمنت، في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 11 ألف كيلو غرام.

وقال حميد مطر الظاهري، رئيس مجلس إدارة إكسل لندن، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، "إن توسعة مركز إكسل تمثل محطة استراتيجية مهمة في مسيرة نمو المجموعة، تسهم في ترسيخ مكانة لندن كوجهة عالمية رائدة لاستضافة الفعاليات."

وأضاف الظاهري "إن هذه التوسعة تعزز من قدرتنا التنافسية في جذب أبرز الفعاليات الدولية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي عن طريق دعم آلاف الشركات والوظائف. كما أن المساحة الإضافية تتيح فرصًا أكبر لزيادة الإيرادات وتحقيق نمو في الأرباح، بفضل تحسين معدلات الإشغال والقدرة على استضافة فعاليات أكبر ومتزامنة."

وأوضح رئيس مجلس إدارة إكسل لندن "بأن المساحات المرنة تتيح استضافة أنواع جديدة من الفعاليات، وزيادة عدد فعالياتنا السنوية، واستقطاب أسماء عالمية رائدة في قطاعات حيوية كالتكنولوجيا والعلوم. وهذا التوسع هو محرك نمونا المستقبلي، مما يُمكّننا من خدمة عملائنا بشكل أفضل، وتعزيز دورنا كمحرك اقتصادي حيوي في لندن."

ومن جانبه قال جيريمي ريس، الرئيس التنفيذي لمركز إكسل لندن: "إن إنجاز هذه التوسعة يمثل لحظة فخر تاريخية ليس فقط لإكسل بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها، بل لمدينة لندن بأكملها، فهي ليست مجرد زيادة في المساحة، بل هي استثمار في المستقبل؛ وتأكيدًا على التزامنا بتقديم بيئة عالمية المستوى قادرة على إقامة فعاليات عالمية استثنائية. وتعد استضافة بطولة "الفورمولا إي" انطلاقة مثالية في هذه البداية الجديدة".

وأشار ريس إلى أن الإقبال الكبير والحجوزات على التوسعة الجديدة، وعلى مركز إكسل بشكل عام، قد بلغ مستويات غير مسبوقة، مع تأكيد استضافة 10 مؤتمرات دولية كبرى في العام 2026 – وهو رقم قياسي في عام واحد – مما يعكس مكانة لندن المتنامية كوجهة عالمية رائدة للفعاليات.

يُذكر أن إكسل لندن؛ ومنطقة الترفيه الجديدة "إميرس لندن"، يستضيف حالياً نحو 400 حدث متنوع سنوياً، ويستقبل أكثر من أربعة ملايين زائر، من بينهم مليون زائر من خارج المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تشهد هذه الأرقام نموًا متسارعًا، مما يعزز مكانة لندن كعاصمة عالمية للأعمال والفعاليات. ويؤكد هذا النجاح قدرة مجموعة أدنيك على إدارة استثماراتها بفعالية، ورؤيتها الاستراتيجية منذ استحواذها على مركز إكسل في عام 2008، إذ شهد المركز منذ ذلك الحين نموًا مستمرًا وتطورًا ملحوظًا.

-انتهى-

#بياناتشركات