دبي: أعلنت مجموعة كرافيا مؤخراً عن افتتاح الفرع الجديد لسلسة مطاعم زعتر وزيت في مركز الغرير في دبي، ليصل عدد الفروع في دولة الإمارات إلى 25 فرعاً.

ويأتي الفرع الجديد بتصاميم عصرية وجلسات مريحة، وتجهيزات حديثة، ونوافذ واسعة مع اضاءة نهارية طبيعية. بالإضافة إلى ذلك، يعرض المتجر الجديد قسم Grab n’ Go الذي يضم عناصر البيع بالتجزئة. حيث تحرص مطاعم زعتر وزيت على تلبية احتياجات الزبائن ومواكبة الحداثة والابتكار.

ويعلق لؤي غندور، الرئيس التنفيذي لمجموعة كرافيا:"إن افتتاح الفرع الجديد يجسد خطة التوسع والنمو لسلسة زعتر وزيت في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد حققنا نجاحاً متواصلاً على مدى السنوات الـ 19 الماضية، وذلك عبر تلبية الحاجات الأساسية للزبائن وتطوير خدماتنا. ومن خلال هذه المرحلة الجديدة من توسعنا، نهدف إلى الوصول إلى جميع الفئات وتقديم الخدمات في مختلف المناطق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستقوم سلسلة مطاعم زعتر بتقديم مفاهيم جديدة للفروع الذي سيتم طرحها في أدنوك أبوظبي، ودبي هيلز مول، وجاليريا مول أبوظبي، بالإضافة إلى أول حافلة طعام في لاست إكزت الخوانيج. وسيتم افتتاح الفروع الجديدة في نهاية عام 2024.

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا