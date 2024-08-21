الدوحة، قطرــ استحوذت مجموعة الخطوط الجوية القطرية على حصة استثمارية بقيمة 25 بالمئة في إيرلينك، شركة الطيران الإقليمية المستقلة الأولى في جنوب أفريقيا. ويأتي هذا الإعلان ليستكمل الخطط التوسعية للناقلة الوطنية لدولة قطر الحائزة على العديد من الجوائز العالمية لتعزيز عملياتها التشغيلية في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

وفي هذا السياق، يساهم الاستثمار في إيرلينك، التي تشغّل رحلاتها الجوية إلى أكثر من 45 وجهة في 15 دولة أفريقية، في تعزيز شراكة الرمز المشترك بين الناقلتين.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتيح هذا الاستثمار المجال أمام الناقلة الوطنية لدولة قطر للوصول إلى المسافرين من وإلى المدن الإقليمية في جنوب وشرق أفريقيا الذين يسافرون على متن رحلات إيرلينك. وفي ضوء ذلك، ستعزز الخطوط الجوية القطرية،أفضل شركة طيران في العالم، استراتيجيتها المتبعة للنمو والتوسع في أفريقيا، مشددة على دورها الفعال كعنصر حيوي لنجاح الاقتصاد في القارة الأفريقية.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "إن استثمارنا في إيرلينك يبيّن مدى أهمية القارة الأفريقية لمستقبل أعمال الخطوط الجوية القطرية. حيث إن هذه الشراكة تظهر ثقتنا ليس فقط في إيرلينك، بوصفها شركة طيران قادرة على التأقلم وقوية مالياً وتتمتع بأسس ومبادىء راسخة، إنما أيضاً في سوق السفر الواعد الذي يمتلك إمكانيات هائلة في أفريقيا والتي يسعدني أن نكون جزءاً حيوياً في مسيرة تحقيقها."

ومن جانبه، قال السيد رودجر فوستر، الرئيس التنفيذي لشركة إيرلينك: "إن وجود الخطوط الجوية القطرية كشريك مساهم يعدّ دعماً قوياً لشركة إيرلينك ويشدد على التزامنا بأسواق السفر التي نشغّل رحلاتنا الجوية إليها فضلاً عن أسواق أخرى نخطط إلى إضافتها إلى شبكة وجهاتنا. وتأتي هذه الصفقة لتعزز خططنا للنمو والتوسع من خلال زيادة كفاءة الحجم وتوسيع نطاقنا التسويقي. ومن خلال دعم أعمال إيرلينك، سيساهم هذا الاستثمار بتعزيز الشراكات القائمة التي تجمع إيرلينك وشركات الطيران الأخرى على مدى العديد من السنوات."

وفي سياق متصل، تسعى الشراكة بين الخطوط الجوية القطرية وإيرلينك إلى المواءمة بين برامج الولاء الخاصة بالشركتين (نادي الإمتياز التابع للخطوط الجوية القطرية وإيرلينك سكاي بكس).

ومن الجدير ذكره أن الخطوط الجوية القطرية تشغّل حالياً رحلاتها الجوية إلى 29 وجهة أفريقية. وقد شهد سوق السفر في القارة الأفريقية نمواً قويّاً حيث أضافت الناقلة القطرية تسع وجهات جديدة في أفريقيا إلى شبكة وجهاتها المتنامية منذ ديسمبر 2020. وقد شملت هذه الإضافات كل من أبيدجان وأبوجا وأكرا وهراري وكانو ولواندا ولوساكا وبورت هاركورت، كما واستأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى كلِّ من القاهرة والاسكندرية.

نبذة عن الخطوط الجويّة القطرية:

تواصل الخطوط الجوية القطرية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية سلسلة إنجازاتها بحصولها للمرة الثامنة في تاريخها على جائزة "أفضل شركة طيران في العالم" لعام 2024 من قبل منظمة تصنيف وتقييم النقل الجوي العالمية، سكاي تراكس، لتحقق بذلك الناقلة القطرية إنجازاً تاريخياً غير مسبوق.

وكانت الناقلة القطرية قد نالت لقب "أفضل شركة طيران في العالم" في الأعوام (2011، 2012، 2015، 2017، 2019، 2021، 2022، و2024).

واستكمالاً لمسيرتها المتميّزة والمرموقة، حازت الخطوط الجوية القطرية أيضاً على جائزة "أفضل درجة أعمال في العالم" وجائزة "أفضل صالة مسافرين على درجة رجال الأعمال في العالم" وجائزة "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط".

وبوصفها شركة رائدة في مجال الابتكار والاعتماد الرقمي، حصلت الخطوط الجوية القطرية على جائزة "أفضل موقع إلكتروني لشركات الطيران في العالم" من قبل جوائز تكنولوجيا السفر العالمية.

كما نالت الناقلة القطرية شهادة للتقييم البيئي تعد هي الأعلى من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IEnvA)، لتصبح بذلك أول شركة طيران في الشرق الأوسط تنال هذه الشهادة المستندة على مبادئ نظام الإدارة البيئية المعترف بها مثل ISO 14001)). كما وكانت الخطوط الجوية القطرية من أولى الشركات التي وقعت على اتفاقية قصر باكنجهام في مارس 2016، لتصبح بذلك الناقلة القطرية أول شركة طيران في العالم تحصل على اعتماد معايير الصناعة لمنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية في مجال الطيران.

وتسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها حاليّاً إلى أكثر من 170 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الحائز على جائزة "أفضل مطار في العالم" في الأعوام (2021 و2022 و2024) خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات. وفي عام 2024، حصد مطار حمد الدولي جائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط" للمرة العاشرة على التوالي، بالإضافة إلى جائزة "أفضل مطار في العالم للتسوق" للسنة الثانية على التوالي.

نبذة عن إيرلينك

تأسست إيرلينك، شركة الطيران الإقليمية الأولى المستقلة في جنوب إفريقيا، في عام 1992.وتسيّر إيرلينك رحلاتها الجوية إلى العديد من الوجهات في جميع أنحاء جنوب إفريقيا بالإضافة إلى مدغشقر وجزيرة سانت هيلينا على متن أسطول طائراتها المكون من أكثر من 65 طائرة حديثة. كما تقدم رحلات ربط في جميع أنحاء العالم من خلال شركائها، بما في ذلك الخطوط الجوية القطرية وغيرها العديد من العلامات التجارية المعروفة عالمياً ، فضلاً عن حق الامتياز التجاري في شركة طيران ناميبيا.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت إيرلينك برنامج مكافآت المسافر الدائم المبتكر، إيرلينك سكاي بكس.

وتجدر الإشارة إلى أن إيرلينك هي عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ومعتمدة بموجب برنامج تدقيق السلامة الخاص بالاتحاد.

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