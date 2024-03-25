الدوحة، قطر – وقعت قطر للطاقة وشركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) اتفاقيات تأجير طويلة الأمد لتشغيل 25 ناقلة غاز طبيعي مسال من الحجم التقليدي، وذلك كجزء من المناقصة الثانية لعقود مالكي السفن في إطار برنامج قطر للطاقة التاريخي لتوسعة أسطول الغاز الطبيعي المسال.

ووقّع الاتفاقيات كل من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والمهندس عبد الله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، وذلك في احتفال خاص أقيم اليوم في المقر الرئيسي لقطر للطاقة في الدوحة حضره عدد من كبار المسؤولين في قطر للطاقة، وقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، وناقلات.

ويتم بناء 17 من أصل 25 ناقلة غاز طبيعي مسال في أحواض بناء سفن شركة هيونداي للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية، في حين يتم بناء السفن الثماني المتبقية في أحواض بناء شركة هانوا أوشن (دايو لبناء السفن والهندسة البحرية سابقاً) في كوريا الجنوبية أيضاً.

وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي: "تأتي هذه الاتفاقية في أعقاب اختيار شركة ناقلات الشهر الماضي كمالك ومشغل لما يصل إلى 25 ناقلة للغاز الطبيعي المسال من الحجم التقليدي، وهو ما يؤكد ثقتنا الراسخة في هذه الشركة القطرية الرائدة في مجال شحن الغاز الطبيعي المسال. هذا هو دليل على قدرات شركة ناقلات ذات المستوى العالمي، وكذلك على المساهمات الكبيرة التي تقدمها الشركات القطرية المدرجة دعماً للاقتصاد الوطني لبلادنا."

وأضاف سعادة الوزير الكعبي: "تلعب هذه الاتفاقيات دوراً مهماً في تنفيذ برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال من أجل تلبية متطلباتنا المستقبلية، بينما نمضي قدماً بتوسيع طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030 لضمان إمدادات طاقة إضافية أنظف وأكثر موثوقية للعالم."

وتبلغ سعة كل من السفن الخمس والعشرين 174 ألف متر مكعب سيتم تأجيرها لشركات تابعة لقطر للطاقة بموجب اتفاقيات تأجير تبلغ مدتها 15 عاما

نبذة عن قطر للطاقة

قطر للطاقة هي شركة طاقة متكاملة ملتزمة بالتنمية المستدامة لموارد طاقة أنظف كجزء من تحول الطاقة في دولة قطر وخارجها.

نحن الشركة الرائدة عالمياً في مجال الغاز الطبيعي المسال، الذي يعتبر مصدر طاقة أنظف وأكثر مرونة وموثوقية، وشريك متكامل في تحول الطاقة حول العالم. تغطي أنشطتنا مختلف مراحل صناعة النفط والغاز، وتشمل الاستكشاف، والإنتاج، والتكرير، والتسويق، وتجارة وبيع النفط والغاز والمشتقات البترولية، والمنتجات البتروكيماوية والتحويلية.

قطر للطاقة هي "شريكك في تحول الطاقة"، وبهذا فهي تلتزم ببناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً من خلال المساهمة في تلبية احتياجات اليوم من الطاقة، مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، والالتزام بأعلى معايير التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة.

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