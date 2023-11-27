ستزود هذه الشراكة الرفاع فيوز بحل طويل الأمد ومستدام وفعال من حيث التكلفة لتوليد طاقة نظيفة تسهم في تقليل انبعاثات الكربون.

دبي، الامارات العربية المتحدة: وقع اتحاد مُلاك الرفاع فيوز، وهو اتحاد ملاك رائد في مملكة البحرين، اتفاقية شراكة تحويلية لمدة 25 عامًا مع "سراج باور"، الشركة الرائدة في توزيع الطاقة الشمسية في دول مجلس التعاون الخليجي. سيشهد هذا التحالف الاستراتيجي طويل الأمد قيام شركة "سراج باور"بتركيب أنظمة طاقة شمسية متطورة على الأسطح بقدرة 1.6ميجاوات في الرفاع فيوز، مما يحقق انخفاض كبير في انبعاثات الكربون ونفقات الطاقة.

وينسجم هذا الإعلان مع التزام مملكة البحرين بالاستدامة، ومبادرات التنمية المستدامة التي تقوم بها الرفاع فيوز للحفاظ على البيئة، مما يجعل مجتمع الرفاع فيوز المجتمع الأكثر استدامة ضمن العقارات المشتركة في مملكة البحرين.

أقيم حفل التوقيع على الاتفاقية بتاريخ 14 نوفمبر الجاري في مقر شركة الرفاع فيوز، وذلك بحضور محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مُلاك الرفاع فيوز؛ وياسر الراعي، العضو المنتدب بشركة الرفاع فيوز مدير الاتحاد؛ ولوران لونجوي، الرئيس التنفيذي لشركة سراج باور؛ وميثون شيمانجات، رئيس تطوير الأعمال في سراج باور.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد ملاك الرفاع فيوز: "يعد هذا المشروع أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للاتحاد، ويحقق رؤية جعل الرفاع فيوز أحد أبرز المجتمعات السكنية الداعمة للتنمية الخضراء في مملكة البحرين. ومن خلال هذا المشروع سيتم إنتاج 70 جيجاواط ساعة من الطاقة النظيفة، مما سيساهم بلا شك في الحفاظ على البيئة واستدامتها".

وعلق ياسر الراعي، العضو المنتدب بشركة الرفاع فيوز: "يسعدنا للغاية أن نعلن عن هذه الشراكة المهمة مع سراج باور لمدة 25 عامًا، مما يسلط الضوء على التزامنا المستمر بالاستدامة والحفاظ على البيئة. في الرفاع فيوز، نلتزم بأهداف الاستدامة في البحرين، لأننا ندرك أن بناء مستقبل مزدهر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحمايتنا للبيئة. ويعد هذا التعاون بمثابة خطوة محورية في رحلتنا المستمرة نحو الحياد الكربوني وكفاءة الطاقة".

ومن جانبه، قال لوران لونجوي، الرئيس التنفيذي لشركة سراج باور: "يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة مع اتحاد مُلاك الرفاع فيوز، لدعم أهدافهم في مجال الطاقة النظيفة من خلال تركيب حلول الطاقة الشمسية المتطورة لدينا. تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة بالنسبة لنا في المملكة، حيث تظهر اتجاهًا متزايدًا نحو الاستدامة بين الشركات هنا. وتماشيًا مع التزامات مملكة البحرين في مجال الاستدامة، نحن فخورون بالمساهمة في خلق مستقبل أنظف وأكثر استدامة".

ويهدف المشروع، على مدى 25 عاماً، إلى إنتاج 70 جيجاواط ساعة من الطاقة، أي ما يعادل زراعة أكثر من 810 ألف شتلة زراعية لمدة عشر سنوات وتعويض ما يقرب من 50 ألف طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

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حول الرفاع فيوز:

الرفاع فيوز هو مشروع متكامل حديث وصديق للبيئة، يتألف من ثلاث عقارات مميزة حصريًا (الواحات - البحيرات – الحدائق)، وملعب كولن مونتغمري لبطولات الغولف العالمية، ومدرسة دولية عالمية المستوى (مدرسة الرفاع فيوز الدولية)، ومرافق ووسائل راحة على أحدث الطرازات. وتسعى الرفاع فيوز لتأسيس مجتمع مستدام.

تفتخر الرفاع فيوز بكونها موطنًا لـ 40 حديقة مشتركة تقع على مساحة 900 ألأف متر مربع. الرفاع فيوز هو المجمع السكني المثالي في مملكة البحرين حيث يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بجمال المكان وإبداع الهندسة المعمارية، هو الخيار الأمثل عندما تختار الأسرة الطبيعة والهدوء منزلاً لها.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://www.rvoa.bh

حول سراج باور:

تأسست شركة سراج باور، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، من قبل عائلة محلية مرموقة وتتمتع بإرثٍ قوي في ميدان الأعمال. وتوفر سراج باور حلولاً مبتكرةً في مجال الطاقة الشمسية للشركات والهيئات الحكومية والمؤسسات التجارية والصناعية والتعليمية من جميع الأحجام ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى خططٍ توسعية نحو الأسواق الإقليمية. وتقدم الشركة حلولاً متكاملة وجاهزة تجمع بين عمليات التطوير والتمويل والبناء وتشغيل الوحدات الشمسية على أسطح المباني.

وتسمح تكنولوجيا الطاقة الشمسية المبتكرة وفائقة التطور التي توفرها الشركة للعملاء بتحقيق أقصى مستوىً ممكن من الوفورات إلى جانب تحقيق استقلالية الطاقة وبلوغ أهداف الاستدامة. وتعتبر سراج باور الشركة المحلية الوحيدة في دبي المرخصة والمعتمدة لتقديم حلول الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، وحلول التشغيل والصيانة والتمويل. وتوفر الشركة حلول تأجير معدات الطاقة الشمسية التي تقلل من الإنفاق على الطاقة بشكل كبير، مع الالتزام ببناء مستقبل مستدام يتماشى مع الرؤية الخضراء طويلة الأجل للإمارة.

وتمتلك الشركة حالياً أكبر محفظة لمشاريع الطاقة الشمسية الموزعة في المنطقة مع أكثر من 100 ميجاواط دخلت حيز التشغيل التجاري حالياً.

لمزيد من المعلومات حول سراج باور، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.sirajpower.com