أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.، إحدى أسرع الشركات القابضة الاستثمارية نمواً في دولة الإمارات والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز (Alphadhabi) عن استحواذها على حصة 25% من شركة جوردون تكنولوجيز، المزود الرائد لتقنية القياس أثناء الحفر (MWD) في قطاع النفط والغاز مقابل 602 مليون درهم إماراتي. وقد عيّنت ألفا ظبي القابضة شركة "شيميرا كابيتال" المستشار المالي الوحيد للصفقة.

وتأسست شركة جوردون تكنولوجيز في عام 2014، وتمتلك شركة المساهمة الخاصة بيليكان إنيرجي بارتنرز حصة الأغلبية فيها، في حين يمتلك فريق إدارة جوردون تكنولوجيز حصة في الشركة أيضاً، بمن فيهم مؤسس الشركة، الذي سيواصل عمله في الشركة بعد إتمام الصفقة التي ستشهد حصول ألفا ظبي على حصتها من المساهمين الحاليين على أساس تناسبي.

وتعليقاً على الصفقة، قال المهندس حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "تعكس هذه الصفقة التزامنا الراسخ بإضفاء المزيد من القيمة إلى محفظتنا وتعزيزها من خلال توسيع قاعدة استثماراتنا في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وهو ما نعتبره أمراً أساسياً في استراتيجية نمو ألفا ظبي. نواصل سعينا الدؤوب إلى الاستثمار في أحدث التقنيات، ومن خلال الشراكة مع شركات رائدة في السوق مثل جوردون تكنولوجيز، نهدف إلى تسريع مسيرة نمونا في هذا المجال بينما نستكمل توسيع محفظة الطاقة لدينا وتنويعها عبر مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية".

وتتناغم الصفقة بشكل وثيق مع استراتيجية الاستثمار والتوسع بعيدة المدى لشركة ألفا ظبي في الأسواق الدولية وتنويع محفظتها المتنامية عبر قطاعاتها الأساسية والفرعية من أجل تحقيق نمو وإيرادات قوية. وستدعم ألفا ظبي شركة جوردون تكنولوجيز في خططها التوسعية على الصعيد الجغرافي مع التركيز بشكل رئيسي على سوق الشرق الأوسط، و ذلك استناداً إلى الأداء القوي وسجل جوردون تكنولوجيز الحافل بالنجاحات التي حققها فريق الإدارة الحالي حتى الآن.

ومن جانبه، قال تيري فريث، الرئيس التنفيذي لشركة جوردون تكنولوجيز: "شهدت الشركة نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، وتمتلك سجلاً حافلاً في تقديم خدمات متميزة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. نتطلع إلى العمل مع ألفا ظبي لتسريع وتيرة نمونا والتوسع دولياً نحو سوق منطقة الشرق الأوسط الذي يمثل فرصة كبيرة بالنسبة لنا لتحقيق المزيد من القيمة، بينما نواصل نمونا وندخل أحد أسواق النفط والغاز الأهم على مستوى العالم عبر خدمات التكنولوجيا الخاصة بنا".

ومن الجدير بالذكر أن جوردون تكنولوجيز هي شركة رائدة في مجال توفير تقنية القياس أثناء الحفر في قطاع النفط والغاز.

وتتميز التكنولوجيا التي تقدمها الشركة في جعل عملية القياس أثناء الحفر أسرع وأكثر قوة وموثوقية مما يجعلها الأفضل أداءً في فئتها، وهو ما ظهر جلياً من خلال النمو الكبير الذي حققته الشركة في سوق الغاز والنفط غير التقليدي في الولايات المتحدة.

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حول "ألفا ظبي القابضة":

تأسست ألفا ظبي القابضة في عام 2013، وهي مجموعة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد الشركة من أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في أبوظبي، وتندرج تحت مظلتها أكثر من 100 شركة من مجالات الرعاية الصحية والزراعة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى. ويعمل لدى الشركة أكثر من 72 ألف موظف، وهي داعم استراتيجي لاقتصاد الإمارات إذ تلتزم بتحقيق نمو مستمر لأصحاب المصلحة عبر الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الابتكار والتنوع.

للاستفسارات الإعلامية:

ألفا ظبي القابضة

أرشانا كوكا

IR@alphadhabi.com

مجموعة برونزويك

عمر أبو خضرة / جاد معمرباشي

alphadhabi@brunswickgroup.com