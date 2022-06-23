عمّان : أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 2,536,484 مسافرًا لغاية أيار 2022، بارتفاعٍ نسبته 200.5%، وانخفاضٍ نسبته 23.4% مقارنة بإحصائيات عاميْ 2021 و2019 على التوالي. ومن جهة ثانية، بلغت حركة الطائرات 25,336 حركة، مسجّلة زيادة نسبتها 125.0%، وانخفاضًا نسبته 17.0% مقارنة بإحصائيات عاميْ 2021 و2019 على التوالي. أما حركة الشحن الجوي، فقد وصلت إلى 23,475 طنًا مسجّلةً أرقامًا أعلى من تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2021 بنسبة 26.4%، وأقل بنسبة 42.5% مقارنة بعام 2019.

وخلال شهر أيار، استقبل مطار الملكة علياء الدولي 701,383 مسافرًا، مسجّلًا بذلك نموًا جوهريًا نسبته 189.7% و20.2% مقارنةً بعامي 2021 و2019، على التوالي، مدفوعًا بإجازة عيد الفطر التي عزّزت الحركة الجوية؛ حيث جاء العيد هذا العام في بداية شهر أيار بدلًا من شهر حزيران في عام 2019. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، شهد المطار 6,374 حركةً، مُسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 120.4% و5.2% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي. وإلى جانب ذلك، بلغت حركة الشحن الجوي 4,621 طنًا، مُسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 9.5% وانخفاضًا بنسبة 50.0% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "تمثّل إحصائيات المسافرين لشهر أيار نموًا إيجابيًا على أساس سنوي مقارنة بعام 2021، مدفوعًا إلى حد كبير بعطلة عيد الفطر الممتدة وتخفيف قيود السفر في الأردن وحول العالم. نتطلع إلى تحقيق تقدّم مطرد خلال الأشهر المقبلة مع قرب حلول العطلة الصيفية وعطلة عيد الأضحى المبارك وموسم الحج".

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نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي شركة أردنية تضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إعادة تأهيل المطارات وتحسينها، وتشغيلها وإدارتها. في عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لمدة 25 عامًا لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لأربعة أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، كان مطار الملكة علياء الدولي أول مطار في المنطقة ينهي المستوى الأخير (3+) (Neutrality)، ضمن شهادة الاعتماد العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات في عام 2018، والذي قام بتجديده وتمديده لغاية عام 2022.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

بيان صحفي صادر عن شركة بداية للاستشارات الإعلامية والاتصالات المؤسسية بالنيابة عن "مجموعة المطار الدولي".

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