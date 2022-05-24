67 % زيادة فى معدل مبيعات الربع الأول من 2022 مقارنة بالربع الأول من العام السابق



القاهرة: فى خطوة تؤكد نجاح استراتيجيتها وخطتها لتحقيق معدل المبيعات المستهدف لعام 2022، أعلنت شركة مصر ايطاليا العقارية، عن نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي شهدت نمواً كبيراً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت أرباح الشهور الثلاثة الأولى من 2022 مايقرب من 2.5 مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار جنية خلال الربع الأول من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 67% خلال العام الحالي.



وفقاً إلى الأرقام التى أعلنتها مصر ايطاليا العقارية خلال الربع الأول من 2022، تكون الشركة قد حققت ما يقرب من 33% من مستهدف المبيعات التي أعلنت عنها فى بداية العام الحالي والذى يبلغ 7.5 مليار جنيه، فى خطوة تؤكد المكانة التى تحتلها الشركة حاليًا فى السوق العقاري المصري، وتعزز من مصداقيتها لدى عملائها، وتحقيقها لمبيعات كبيرة تعكس حجم انجازها لمشروعاتها التي تقوم بتطويرها فى مناطق مختلفة من الجمهورية باستثمارات تتخطى 89 مليار جنيه، أبرزها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعين السخنة.



وحقق مشروع البوسكو سيتى بالقاهرة الجديدة معدل مبيعات يقرب من 744 مليون جنيه فى الربع الأول متجاوزاَ المبيعات المستهدفة له، كما بلغت مبيعات مشروعات مصر ايطاليا العقارية الرائدة في العاصمة الإدارية الجديدة أكثر من مليار جنيه.



وفى ذلك السياق، تعتزم شركة مصر إيطاليا العقارية ضخ 3.5 مليار جنيه استثمارات في 5 مشاريع تحرص على تنفيذها فى آن واحد وتدرس التوسع فى الساحل الشمالى ومناطق جديدة بغرب القاهرة ، بالإضافة إلى الاستعداد لتسليم 1000 وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة والعين السخنة خلال العام الجاري2022.



والجدير بالذكر أن شركة مصر إيطاليا العقارية تسلط الضوء منذ بداية العام الحالي على عقد شراكات عديدة مع كبرى الكيانات العالمية الرائدة خاصة فى مجال التحول الرقمى والمدن الذكية، ويأتي ذلك ضمن خطة الشركة لتطوير استراتيجيتها التي تبنتها على مدار الخمس سنوات الماضية من خلال الحوكمة والتحول الرقمي لخدمة عملائها وتقديم وحدات تلائم متطلباتهم.

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