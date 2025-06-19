أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، عن تقدمها 25 مركزًا لتحلّ في المرتبة الـ 177 عالميًا في تصنيف كيو إس للجامعات العالمية لعام 2026، ما يؤكد مكانتها ضمن أفضل 200 جامعة في العالم.

احتفظت جامعة خليفة بتصدّرها جامعات الدولة لمدة ثمان سنوات متتالية، الأمر الذي عزز مكانتها كمؤسّسة رائدة محليًا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. وفي نسخة عام 2026، تصدرت الجامعة العديد من المؤشرات الرئيسة، حيث جاءت في المرتبة الـ 11 عالميًا في مؤشر "أعضاء الهيئة الأكاديمية الدوليين" والأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات في "الاقتباسات لكل عضو هيئة أكاديمية" و"نسبة أعضاء الهيئة الأكاديمية إلى الطلبة"، ما يؤكّد ريادتها في استقطاب القدرات العالمية وإنتاج بحوث علمية ذات أثر فعّال.

قيّمت تصنيفات كيو إس الجديدة، أكثر من 8،467 جامعة من 106 دولة ومنطقة، وقد تصدرت جامعة خليفة كافّة الجامعات الـ 12 من دولة الإمارات بمعدل توظيفٍ للخريجين بلغ 94%.

من جهته قال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: "ساهم إصرارنا على التقدم ومواصلة التطور في المجالين البحثي والأكاديمي العالميين وسعينا للانضمام لقائمة أفضل 200 جامعة وفقًا لتصنيف كيو إس للجامعات العالمية لعام 2026، في تعزيز مكانةَ جامعة خليفة كقوة دافعة في مجال العلوم والتكنولوجيا، لا سيّما بين الباحثين والطلبة الباحثين عن فرصٍ عالمية المستوى وقريبة من وطنهم. ويؤكد حصولنا على المرتبة الـ 177 على مدى الأثر الفعّال الذي تصنعه جهود أعضاء الهيئة الأكاديمية والطلبة، كما يسلط الضوء على دورنا العالمي الذي يتوسّع بشكل متواصل من خلال الدور الذي نحرص على القيام به في تحقيق طموحات دولة الإمارات المتمثّلة في ريادة اقتصاد المعرفة عبر مجتمعنا الأكاديمي المتنوع وصور تعاوننا الصناعي الدولي والإقليمي واسع النطاق".

لمحة عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات تركز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب، تهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نمواً متسارعاً في أبوظبي والإمارات من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم.

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