الشركة تؤكد موقعها الريادي في توفير حلول التكافل الرقمية مع استعادة حالة الملاءة المالية الجيدة وتحقيق تقدم ملموس في عملية الدمج المقترحة لمحافظ التأمين

أبرز النتائج:

· ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للربع الثالث بنسبة 48% على أساس سنوي إلى 312 مليون درهم، بينما وصل للأشهر التسعة الأولى من العام إلى 886 مليون درهم

· أداء قوي للشركات التابعة في مصر والجزائر مع زيادة الأرباح بواقع 54% على أساس سنوي

· نموّ صافي أرباح الشركة للربع الثالث 2022 بنسبة 102% على أساس سنوي إلى 5.9 مليون درهم

· خفض النفقات الإدارية والعامة والمصاريف الأخرى في الربع الثالث 2022 بنسبة 5,6% على أساس سنوي نتيجة تنفيذ تدابير ضبط التكاليف

· الشركة تتبوأ موقعاً ريادياً في تقديم أكبر عدد من حلول التكافل الرقمي للعملاء والشركاء مع إحراز تقدم كبير حتى الآن في جهودها لتسريع قدراتها الرقمية وحفز نمو الأعمال التجارية

· الشركة تعاود تحقيق نسبة ملاءة مالية جيدة، مما يشكل دليلاً ملموساً على استقرارها المالي وقدرتها العالية على دفع المطالبات

· استمرار التحضير لعملية الدمج المقترحة لمحافظ التأمين، والتي ستؤدي عند اكتمالها إلى زيادة قدرات "سلامة" لتصبح واحدة من أكبر خمس شركات للتأمين التكافلي على مستوى العالم

يلتزم مجلس الإدارة الجديد الذي تم تعيينه في شهر أبريل 2019 بحماية مصالح شركة سلامة ومساهميها، وقد كرّس الجهود كافة لتتلاءم مع ذلك، وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح في القرارات الأخيرة الصادرة عن المحاكم الإماراتية لصالح شركة سلامة

دبي: أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، المدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم "سلامة"، اليوم عن نتائجها المالية المدققة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022. وكشفت الشركة عن تسجيل صافي أرباح بقيمة 25.1 مليون درهم للفترة المذكورة، بينما تضاعفت أرباحها للربع الثالث على أساس سنوي بنسبة 102% لتصل إلى 5.9 مليون درهم.

بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة للأشهر التسعة الأولى من العام 886 مليون درهم بالرغم من استمرار الظروف الصعبة في السوق على صعيدي الأسعار والمنافسة. وسجل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للربع الثالث نمواً كبيراً بنسبة 48% على أساس سنوي ليصل إلى 312 مليون درهم.

وحافظت "سلامة" على أرباحها في دولة الإمارات، بينما نجحت الشركات التابعة لها في الجزائر ومصر بتخطي التوقعات مع تسجيل نمو في الربحية بنسبة 54٪ على أساس سنوي. وتراجعت النفقات الإدارية والعامة والمصاريف الأخرى في الربع الثالث 2022 بنسبة 5.6٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي مدفوعةً بإجراءات ضبط التكاليف.

يُعزى التقدم الملموس الذي أحرزته "سلامة" عبر مختلف فئات المنتجات إلى نجاحها في تنفيذ مبادرات التحوّل الرقمي، وتعزيز جوانب الأعمال الأخرى بما في ذلك الاكتتاب الحصيف، وتنويع محفظة العملاء، والشراكات الجديدة، وتحسين قنوات التوزيع.

وخلال الفترة القادمة، ستستعد شركة سلامة لعملية الدمج والاستحواذ المقترحة لشركة "تكافل الإمارات" ومحافظ التأمين الخاصة بشركة "أمان". وستساهم الصفقة المقترحة، التي حصلت على الموافقات التنظيمية الأولية، في توسيع إمكانات شركة سلامة، وتحقيق التآزر التجاري ورفع كفاءة الأعمال. كما ستعزز عملية دمج محافظ التأمين، التي من المتوقع أن يتم استكمالها في النصف الثاني من العام المقبل، من مكانة الشركة المرموقة في القطاع، مما يمنحها حصة أكبر في السوق ويجعلها واحدة من إحدى أكبر خمس كيانات للتأمين التكافلي الإسلامي في العالم.

ونجحت الشركة في الربع الثالث من استعادة حالة الملاءة المالية الجيدة. وجاء ذلك نتيجة عمل الشركة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على نسبة ملاءة جيدة، الأمر الذي يؤكد على الاستقرار المالي لشركة سلامة وقدرتها العالية على دفع المطالبات.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة شركة "سلامة": "يسرنا أن تحقق ’سلامة‘ هذا الأداء المالي القوي حتى الآن. وقد كان من أهم انجازاتنا للربع الثالث 2022 هو استعادة حالة الملاءة المالية الجيدة، ونعرب بهذا الخصوص عن خالص شكرنا وامتناننا لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على دعمه وتوجيهه على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، فقد كان دوره محورياً في تعزيز قوة رأسمالنا. ونتطلع أيضاً إلى توسيع نطاق أعمالنا مع استمرار التحضير لعملية الدمج المقترحة لمحافظ التأمين. علاوةً على ذلك، كان لالتزام ’سلامة‘ المستمر بمبادرات التحول الرقمي وجهودها المتميزة في مجال الابتكار دور كبير في نمو الإيرادات. وقد حققت هذه الخطوات مجتمعةً نتائج رائعة على صعيد تحسين القوة المالية للشركة، فضلاً عن فتح آفاق النمو، وخلق قيمة تتماشى مع توقعات المساهمين وحملة الوثائق".

بدوره قال فاهم الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة "سلامة": "يشكّل أداء ’سلامة‘ في الربع الثالث دليلاً ملموساً على نجاح استراتيجيتنا في اكتساب العملاء والوصول المباشر إليهم. وسنواصل العمل على ترسيخ دعائمنا الاستراتيجية المتمثلة في التحول الرقمي والابتكار والتعاون لتسريع وتيرة أعمالنا. ونستند في ذلك إلى تجارب العملاء المحسنة وتقديم خدماتنا عبر قنوات مختلفة، بالإضافة إلى مواصلة جهود وحملات التسويق الرقمي لقاعدة عملائنا الواسعة. ويساهم التقدم الذي أحرزناه حتى اليوم وتطلعاتنا المستقبلية الطموحة في تعزيز التزامنا بتوفير مزايا التأمين التكافلي للجميع بأسهل طريقة ممكنة".

وشهد هذا العام زيادة كبيرة في عدد الشراكات الجديدة التي أبرمتها "سلامة" مع البنوك والمجمّعين ومنصات التجارة الإلكترونية لتغدو الشركة بذلك المزوّد المفضل لحلول التكافل الرقمية وإصدار وثائق التأمين عبر الإنترنت. وكان أحدث هذه الشراكات اتفاقية التعاون التي وقعتها "سلامة" مؤخراً مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتقديم خدماتها عبر منصّة "رحلة المستثمر" التابعة لـ"اقتصادية أبوظبي"، والتي تتيح لروّاد الأعمال والمستثمرين إمكانية تقديم طلبات للحصول على مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية ومن ضمنها تأمين الشركات بشكل مباشر. وعقدت "سلامة" كذلك شراكة مهمة مع "بوليسي بازار" لتقديم خدمات التأمين الشاملة عبر الإنترنت لأصحاب السيارات غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية، والذين لم يكن بمقدورهم سابقاً الحصول على تغطية تأمينية شاملة لسياراتهم. كما تعاونت الشركة مع مزودي تكنولوجيا التأمين مثل "ويلكس" (Wellx) لتوفير حلول تكافل متطورة لعملائهم عبر تقنيات الأجهزة القابلة للارتداء لمساعدتهم على تبني سلوكيات الصحة والسلامة. وتواصل "سلامة" عقد شراكات استراتيجية جديدة مع البنوك الرائدة في دولة الإمارات لتوفير حلول تكافل متعددة القنوات إلى عملائهم.

وتعتبر "سلامة" اليوم واحدة من أوائل مزودي حلول التكافل التي تتيح لعملائها الوصول إلى خدماتها ومنتجاتها عبر تطبيق "واتساب". ومع مبادرات كهذه، تواصل الشركة توسيع نطاق حلولها المباشرة للعملاء عبر توفير منتجات مميزة مثل التكافل الصحي، وتأمين السيارات، ومحتوى المنزل والحيوانات الأليفة. وأضافت الشركة مؤخراً خطة المنافع الأساسية التي تتيح إصدار وثائق التأمين بشكل فوري وإنشاء البطاقات الصحية عبر الإنترنت.

وكانت "سلامة" قد اختتمت مؤخراً حملتها على وسائل التواصل الاجتماعي التي استمرت 22 يوماً بعنوان "أهل دبي الطيبين"، ودعت هذه الحملة سكان الإمارات وزوارها لمشاركة قصصهم في الطيبة. كما أطلقت الشركة خطة المنافع الأساسية - وهي عرض مرخص من هيئة الصحة بدبي مصمّم لتلبية احتياجات الموظفين المعيلين ممن يتقاضون أقل من 4000 درهم إماراتي شهرياً.

تعتبر "سلامة" أكبر مزود لحلول التكافل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع كفاية رأس المال من المستوى "AAA" وفقاً لمعايير ستاندرد آند بورز، وتعد كذلك واحدة من شركات التأمين القليلة التي تستوفي متطلبات الملاءة المالية للجهات التنظيمية المختصة.

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