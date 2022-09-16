· زيادة الأسهم المعروضة للاكتتاب من 1,500,000,000 إلى 1,867,500,000 سهم عادي ليرتفع حجم الطرح من 20.0% إلى 24.9% من رأس مال الشركة

· جاء قرار زيادة حجم الطرح استجابةً للطلب القوي من المستثمرين، وتغطية الاكتتاب من شرائح المكتتبين كافة

· سيتم زيادة حجم شريحة المستثمرين المؤهلين (المشار إليها باسم "الشريحة الثانية" في نشرة الإصدار لدولة الإمارات العربية المتحدة) من 1,380,000,000 سهم عادي إلى 1,721,775,000 سهم عادي

· لم يتغير التزام المستثمرين الأساسيين في الطرح العام مع التزام إجمالي تصل قيمته إلى 165 مليون دولار أمريكي1 )نحو 606 مليون درهم إماراتي( أي ما يمثل حوالي 16.2٪ من حجم الطرح الجديد

· سيتم زيادة حجم شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات ("الشريحة الأولى" و "الشريحة الثالثة" مجتمعة) من 120,000,000 إلى 145,725,000

· فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين المؤهلين تبقى دون تغيير وستنتهي في 20 سبتمبر و21 سبتمبر على التوالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سالك ش.م.ع ("سالك" أو "الشركة") اليوم أنها وبعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، وحكومة دبي، ممثلة بالدائرة المالية ("المساهم البائع") مارست حقّها في زيادة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي من 1,500,000,000 سهم عادي إلى 1,867,500,000 سهم عادي، ما يعني أن نسبة الأسهم المتاحة للتداول بعد الإدراج سترتفع من 20.0% إلى 24,9%من رأس مال "سالك"، مع احتفاظ حكومة دبي بملكية 75,1% من رأس مالها.

كما حصلت "سالك" على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لزيادة حجم طرح الشرائح المعنية على النحو التالي: سيتم زيادة حجم الشريحتان الأولى والثالثة (إجمالاً) من 120,000,000 إلى 145,725,000 سهم عادي (أو 7.8٪ من حجم العرض) بينما سيتم زيادة حجم الشريحة الثانية (للمستثمرين المؤهلين) من 1,380,000,000 إلى 1,721,775,000 سهم عادي (أو حوالي 92.2٪ من حجم الطرح).

وتم تحديد حجم الطرح الجديد من قبل المساهم البائع، وذلك عقب قرار "سالك" تحديد سعر الطرح بـ 2 درهم إماراتي للسهم العادي في 13 سبتمبر 2022، مما يتيح للمستثمرين عرضاً مجزياً ويؤكد من جهة أخرى حرص "سالك" على دعم أداء تداولات السهم في السوق بعد الإدراج كأولوية بالنسبة لها. تبقى فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي لـ "سالك" كما هي، حيث تنتهي في 20 سبتمبر 2022 للمستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة، وفي 21 سبتمبر 2022 للمستثمرين المؤهلين.

من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم "سالك" في سوق دبي المالي في 29 سبتمبر 2022، تحت رمز "SALIK " ورقم التعريف الدولي للأوراق المالية "AEE01110S22". من المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية الافتتاحية للشركة 15 مليار درهم إماراتي (4.1 مليار دولار أمريكي).

وسيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا في شريحة المكتتبين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة بالأسهم المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة في 26 سبتمبر 2022.

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حول شركة "سالك ش.م.ع"

تأسست شركة "سالك ش.م.ع" بموجب القانون رقم (12) لسنة 2022. وتعمل الشركة على تحصيل رسوم التعرفة المرورية في إمارة دبي، حيث توفر اتصالاً سلساً بين الإمارات الأكثر ازدحاماً في دولة الإمارات. أبرمت "سالك" اتفاقية امتياز مدتها 49 عاماً مع هيئة الطرق والمواصلات حيث تعمل كشريك استراتيجي. ولطالما لعبت دوراً جوهرياً بفضل سجلها الحافل والممتد على 15 عاماً في مجال التنقل المستدام والمريح.

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شركة سالك ش.م.ع

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أجيت هنري، مدير أول - رئيس الخدمات المالية وأسواق رأس المال

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