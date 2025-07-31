أبوظبي، الإمارات - حققت شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ، (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية) أكبر مزود لخدمات الرعاية ما قبل المستشفى والخدمات الطبيّة الطارئة في الإمارات العربيّة المتّحدة والمملكة العربيّة السعوديّة، إيرادات بلغت 248.06 مليون درهم إماراتي في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، بنمو قدره 18% مقارنة بـ 209.88 مليون درهم إماراتي المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

حيث أعلنت المجموعة عن نتائجها المالية المرحلية للنصف الأول من عام 2025، حيث حققت صافي ربح قدره 20.32 مليون درهم إماراتي، بينما بلغ إجمالي أصولها 404.32 مليون درهم إماراتي، مرتفعًا من 387.44 مليون درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2024، مما يعكس قوة ميزانيتها العمومية وزخم استثماراتها المتواصل. وبلغ ربح السهم الواحد 0.10 درهم إماراتي خلال تلك الفترة.

وعلاوة على ذلك، وكجزء من التزامها بتوفير قيمة للمساهمين، أعلن مجلس الإدارة موافقته على توزيع أرباح نقديّة مؤقتة بقيمة 18 مليون درهم إماراتي على المساهمين.

وتعقيباً على النتائج، قال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: "يعكس النصف الأول من عام 2025 مرونة استراتيجيتنا واستثمارنا المتواصل في التميز. بدءاً من التوسع في مناطق جغرافية جديدة إلى إطلاق خدمات فريدة من نوعها في المنطقة، نلعب دورنا الريادي في تحقيق نمو مؤثر تكون الأولويّة فيه للكفاءة التشغيليّة. وبفضل أسسنا المتينة ومبادراتنا التطلعيّة، يمكن القول بأننا في وضع ممتاز يخولنا لتقديم قيمة أكبر للمرضى والشركاء والمساهمين."

وبالحديث عن أهم الإنجازات الرئيسيّة، حقّقت شركة ريسبونس بلس القابضة إنجازات استراتيجيّة وتشغيليّة بارزة خلال النصف الأول من عام 2025، معززةً بذلك ريادتها في مجال الرعاية الطبيّة الطارئة على المستوى الإقليمي والعالمي. حيث وسّعت شركة ريسبونس بلس ميديكال عملياتها في مجال طوارئ الطيران لتشمل جزر البهاما، مُثبتةً بذلك قدرتها على تحقيق الانتشار العالمي وتعزيز جاهزيتها في حالات الكوارث والإخلاء الجوي. إضافةً إلى ذلك، نجحت الشركة خلال موسم الحج في نشر 350 متخصصاً طبيّاً و125 سيارة إسعاف في جميع أنحاء المملكة العربية السعوديّة، لتوفير الدعم لملايين الحجاج خلال هذا الموسم. كما وقّعت المجموعة مذكرة تفاهم رائدة مع شركة فالكون للطيران لإنشاء أول خدمة إسعاف جوي في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، وهو إنجاز يُمثّل خطوةً ثوريةً في تعزيز البنيّة التحتيّة للاستجابة للطوارئ في البلاد.

تواصل شركة ريسبونس بلس القابضة تعزيز نموها القوي من خلال استكشاف عمليات استحواذ جديدة وتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من الأسواق الناشئة، لا سيما في مجال الرعاية الطبيّة قبل دخول المستشفى. وتدير المجموعة حاليّاً أكثر من 420 موقعاً طبياً، ومن خلال شركات تابعة رئيسيّة، بما في ذلك بروميثيوس ميديكال، وعيادة أوكيوميد، وريسبونس بلس لتوظيف العمالة الطبيّة، ومركز هيلث تك للتدريب، وشركة جلوبال ميديكال إير إيفاكشن. وتمتد عملياتها في الإمارات العربيّة المتّحدة، والمملكة العربيّة السعوديّة، وسلطنة عُمان، والهند، والمملكة المتّحدة، وسويسرا، والنرويج، وتواصل ريسبونس بلس ميديكال رحلة نموها ملتزمة التزاماً راسخاً بإعادة صياغة مستقبل خدمات الطوارئ الطبية.

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