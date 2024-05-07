إدارة الضيافة القابضة تتوسع في السعودية وترفع عدد غرفها الفندقية إلى 2476

تخطط لافتتاح أربعة فنادق في مكة والمدينة وينبع بعدد 1314 غرفة خلال العامين القادمين

الثلاثاء 28 شوال 1445هـ 7 مايو 2024: أعلنت شركة إدارة الضيافة القابضة (HMH)، على هامش مشاركتها في معرض سوق السفر العربي الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في المدة ما بين 6 – 9 مايو الجاري عن توسعها في المملكة العربية السعودية في إطار مساعيها الدؤوبة لترسيخ مكانتها بالمنطقة، بعد ان ارتفعت أعداد الغرف الفندقية التي تديرها الشركة من 1162 غرفة في 2023 حتى وصلت 2476 غرفة في 2024 وهو مؤشر على جدية الشركة وعملها الدؤوب للارتقاء بتجربة النزلاء وتوفير خدمات ضيافة عالية المستوى.

وأعلنت إدارة الضيافة القابضة (HMH)، خلال معرض سوق السفر العربي عن افتتاح فندق وريزيدنس "كورب ينبع" في شهر يونيو 2024، و الذي سيضم 104 غرفة فاخرة ، ومن المتوقع افتتاح فندق "كورب المدينة" في الربع الأخير من العام الجاري و يضم 150 غرفة فاخرة ويقع في قلب المدينة المنورة ، وبحلول الربع الأول من 2025، سيتم افتتاح فندق "كورب مكة النسيم" والذي يضم 460 غرفة فاخرة، ويقع الفندق الجديد في منطقة النسيم بمكة المكرمة، ولا تتوقف توسعات الشركة بالمملكة العربية السعودية عند هذا الحد، حيث من المتوقع أن تفتتح الشركة فندق "كورب مدينة النقاء" بحلول الربع الأول من 2026 والذي يتضمن 600 غرفة ويُرسي معاييراً جديدة في قطاع الضيافة بالمدينة المنورة مع التركيز على التميز بالخدمات المقدمة للنزلاء وتلبية مختلف احتياجاتهم. إلى ذلك شهدت إدارة الضيافة القابضة (HMH)، نمواً كبيراً في محفظتها الفندقية خلال العام الماضي ما يجعلها إحدى الشركات الرائدة في قطاع السفر والسياحة بالمنطقة.

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا