الأمارات: أعلنت بداية لتمويل المنازل عن حصولها على تسهيلات هيكليّة جديدة وطويلة الأجل، وذلك من البنك الأهلي السعودي، حيث ستكون مدّة التسهيلات الجديدة 15 عامًا وذلك لتمويل الرهون العقارية طويلة الأجل التي أنشأتها شركة بداية.

وسيعمل هذا التمويل الجديد على تعزيز الميزانية العمومية للشركة، وخفض تكاليف التمويل، وزيادة المرونة، مما يُمكِّن بداية من تنفيذ استراتيجيتها بعيدة المدى، وبناء موقعها الرياديّ في سوق العمل خلال السنوات القادمة.

وقد صرّح الرئيس التنفيذي المكلف لشركة بداية، المهندس فيصل الناصر: "سُعداء بتحقيقنا هذا الإنجاز المهمّ في مسيرتنا، حيث سنكون أوّل من وفّر تسهيلات طويلة الأجل تتناسب مع أصولنا طويلة الأجل وهي الرهون العقارية. كما أنّ هذا التمويل هو اعتراف كبير بمكانة بداية في المجال العقاريّ، فضلًا عن تاريخنا المميز."

وتعد بداية لتمويل المنازل إحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل السكني الرقمي، حيث أنّ أحد أهدافها الرئيسية هو توفير حلول تمويل رقمية سهلة لتمكين عملائها من الحصول على التمويل العقاري المناسب بخطوات رقمية سهلة، وذلك من خلال الفرع الرقمي للشركة، مما يجعلها في صدارة المساهمين في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

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رنين حمدون – mena.ae-rhamdoun@golin

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