ارتفاع إجمالي الأصول تحت الإدارة بنسبة 12.0% على أساس سنوي ليبلغ 1,161 مليون د.ك.

ارتفاع أتعاب وعمولات الإدارة بنسبة 20.3% إلى 6.0 مليون د.ك.، وارتفاع إيرادات التأجير بنسبة 7.3% إلى 1.8 مليون د.ك.

ارتفاع إجمالي الإيرادات (باستثناء الربح من الاستثمارات بالقيمة العادلة) بنسبة 5.8% إلى 8.05 مليون د.ك.

سيواصل "المركز" تعزيز أداء منتجاته الاستثمارية في ظل التعافي الذي شهدته الأسواق في شهر يوليو.

الكويت: أعلنت شركة المركز المالي الكويتي "المركز" (بورصة الكويت: Markaz، رويترز: MARKZ.KW، بلومبرغ: MARKAZ: KK) عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2022 والمنتهي في 30 يونيو 2022، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 9.88 مليون دينار كويتي، مقارنة بإجمالي بلغ 19.06 مليون دينار كويتي في النصف الأول لعام 2021، بتراجع نسبته 48% على أساس سنوي، متأثراً بتراجع أداء أسواق الأسهم الخليجية والعالمية خلال الربع الثاني لعام 2022. كما بلغ صافي ربح المساهمين 2.43 مليون دينار كويتي، مقارنة بإجمالي بلغ 10.41 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2021. وبلغت ربحية السهم 5 فلس حتى 30 يونيو 2022.

وصرح السيد ضرار يوسف الغانم، رئيس مجلس الإدارة: "في النصف الأول من العام 2022، تأثرت نتائج "المركز" المالية سلباً بسبب التحديات الاقتصادية نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، والتضخم الذي نجم عن تأثر سلسلة الإمداد الدولي، وارتفاع أسعار النفط والغاز، مما ساهم في تراجع ثقة المستثمرين وانخفاض مؤشرات الأوراق المالية عالمياً عند رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، حيث تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 22% في النصف الأول من العام وتراجع مؤشر السندات Barclays US Aggregate Bond Index بنسبة 10.35% في النصف الأول من العام 2022. وتأثرت أسواق الأسهم الكويتية والخليجية بذلك، حيث تراجع مؤشر الأسهم الخليجية S&P GCC بنسبة 12.96% في الربع الثاني من العام 2022، وكان التراجع على نطاق واسع عبر القطاعات والمؤشرات.

وفي ظل هذا المشهد الديناميكي والتعافي الذي شهدته الأسواق في شهر يوليو، ظل "المركز" ملتزماً بالحفاظ على نهجه المنضبط في إدارة الأصول والمخاطر. وسنواصل تعزيز أداء منتجاتنا وفقاً لمتطلبات كل شريحة من العملاء بهدف تعزيز تجربتهم، إلى جانب تحسين خدمات إدارة الأصول بشكل عام."

أما فيما يتعلق بنتائج النصف الأول من العام 2022، فقد سجل "المركز" إجمالي إيرادات (باستثناء الربح من الاستثمارات بالقيمة العادلة) بلغ 8.05 مليون دينار كويتي، بارتفاع نسبته 5.8% على أساس سنوي. وجاء هذا النمو مدفوعاُ بارتفاع أتعاب وعمولات الإدارة بنسبة 20.3% إلى 6.0 مليون د.ك.، مقارنة ب 4.99 مليون دينار كويتي في النصف الأول من العام 2021. وبلغ صافي إيرادات تأجير 1.85 مليون دينار كويتي، مقارنة ب 1.72 مليون دينار كويتي في النصف الأول من العام الماضي، بارتفاع نسبته 7.3% على أساس سنوي، مدفوعاً بالتحسن التدريجي في مستويات الإشغال في المحافظ العقارية الرئيسية.

وحافظت الشركة على مستويات جيدة من السيولة بنسبة 14.08% وصافي الدين إلى حقوق الملكية بمقدار 0.40 ضعف. وبلغت الأصول تحت الإدارة 1,161 مليون دينار كويتي حتى نهاية يونيو 2022، بارتفاع نسبته 12.0% على أساس سنوي.

وقد تم تكريم "المركز" بجائزة "أفضل بنك استثماري في الكويت" من جلوبال فاينانس لعام 2022، والذي يعكس قدرة "المركز" على تلبية متطلبات عملائه الاستثمارية في ظل بيئة تنافسية متطورة.

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