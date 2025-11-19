الدوحة، قطر: أعلنت شركة بلدنا ش.م.ع.ق، أكبر شركة لمنتجات الألبان والعصائر في قطر، اليوم، عن اقتراح مجلس إدارتها زيادة رأس المال بنسبة 24 ٪ عبر طرح أسهم حقوق أولوية، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية وتصويت المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية القادم.

ويمثل إصدار حقوق الأولوية المقترحة خطوة محورية في مسار بلدنا الاستراتيجي طويل الأمد، إذ تسعى الشركة إلى البناء على نجاحها المحلي للتوسع نحو الريادة الإقليمية في قطاعات الألبان والعصائر المتكاملة رأسياً. ويهدف هذا التوجّه إلى تعزيز رأس مال الشركة وترسيخ مرونتها الاستراتيجية، بما يمكّنها من متابعة تقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل عبر أسواق تتمتع بإمكانات نمو واعدة.

وقد صرح السيد مارك وارزودا، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "رسّخنا في بلدنا نموذج أعمال يتمتع بمرونة عالية، قائم على ركائز الأمن الغذائي والكفاءة التشغيلية والانضباط في التنفيذ، لنحقق أداءً تشغيليًا وماليًا استثنائيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وتمثل الزيادة المقترحة في رأس المال خطوة استراتيجية لتوسيع حضورنا الدولي وتعزيز القيمة المستدامة على المدى الطويل. كما أنها تتماشى مع طموحنا في تحويل بلدنا من منتِجٍ رائدٍ وطنياً إلى قوة إقليمية حقيقية، لتصبح بين أكبر منتجي الألبان والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق العالمية."

وأضاف: "تقوم استراتيجية بلدنا على نموذج تشغيلي مُثبَت وقابل للتوسع، يجمع بين الزراعة واسعة النطاق، وقدرات المعالجة الحديثة، وشبكات توزيع متعمّقة في السوق. واليوم، تعمل الشركة على نقل هذا النموذج الناجح إلى أسواق تعاني فجوات في سلاسل الإمداد الغذائية، مساهمةً بذلك في دعم الدول على بناء أنظمة غذائية أكثر مرونة. كما تمضي بلدنا في تنفيذ عدد من المبادرات الرئيسية لتوسيع حضورها في الأسواق ذات الأولوية، ضمن إطار استراتيجيتها "من قطر إلى العالم".

وفي الجزائر، تعمل بلدنا على تطوير أحد أكبر مشاريع الألبان المتكاملة عبر القطاعات الرأسية على مستوى العالم، باستثمارات إجمالية تبلغ 3.5 مليار دولار أمريكي. مع مشروع يمتد على مساحة 117,000 هكتار من الأراضي الزراعية المستأجرة، مصمم لاستيعاب 240,000 بقرة من سلالة هولشتاين، بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.7 مليار لتر من الحليب و198,000 طن من مسحوق الحليب سنوياً. ويجري تنفيذ المشروع حالياً بتمويل مكتمل، تمتلك فيه بلدنا حصة الأغلبية بنسبة 51%، بالشراكة مع صندوق الاستثمار الوطني الجزائري بنسبة 49%.

وفي سوريا، اعتمد مجلس إدارة بلدنا استثمارًا بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لإنشاء مجمع صناعي متكامل يشمل إنتاج الألبان والعصائر والتغليف البلاستيكي ومرافق معالجة المياه. ليعزز هذا المشروع مكانة بلدنا كلاعب رئيسي في سوق يتمتع بإمكانات نمو كبيرة وقدرات إنتاج محلية محدودة.

كما تواصل بلدنا دراسة فرص التوسّع في عدد من الأسواق الإفريقية المختارة، حيث يمكن لمنصتها المتكاملة والقابلة للتطوير، من المزرعة إلى الرف، أن تلبي احتياجات التركيبة السكانية المتنامية بسرعة، وأن تدعم في الوقت ذاته جهود هذه الدول نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.

تعكس هذه المبادرات طموح بلدنا في التطور من الريادة المحلية إلى العالمية. و كجزء من تطلعات بلدنا إلى المستقبل، تسعى الشركة إلى زيادة أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.4 مليار ريال قطري بحلول عام 2030، مقارنةً بـ 0.4 مليار ريال قطري في عام 2024، وهو ما يمثل تحسناً بمقدار 3.5 أضعاف، مدعوماً بالتوسع الدولي، والكفاءة التشغيلية المستمرة، والابتكار في إنتاج أغذية عالية الجودة.

ويأتي إصدار حقوق الأولوية المقترح عقب الزيادة الأخيرة في رأس المال بنسبة 7.1٪ عبر أسهم مجانية لمساهميها والتي تمت الموافقة عليها في 6 نوفمبر 2025، ليشكل الخطوة التالية ضمن استراتيجية بلدنا لرأس المال، بما يعزز المواءمة بين تقديم القيمة للمساهمين مع الطموحات الدولية المتنامية للشركة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، سجلت بلدنا نتائج مالية قياسية مدفوعة بقوة الربحية، حيث بلغت الإيرادات 941 مليون ريال قطري بارتفاع قدره 10٪ على أساس سنوي، فيما وصل صافي الأرباح إلى 381 مليون ريال قطري، بنمو استثنائي بلغ 170٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول إصدار حقوق الأولوية المقترح بما في ذلك سعر الإصدار، ونسبة الاكتتاب، وتاريخ التسجيل، والاستخدامات المقترحة للعائدات بعد استكمال موافقات مجلس الإدارة والجهات التنظيمية المختصة.

نبذة عن بلدنا

تُعدّ بلدنا ش.م.ع.ق. الشركة الرائدة في قطر لإنتاج الألبان والمنتجات الغذائية الطازجة. وهي مدرجة في بورصة قطر، وتدير واحدة من أكبر وأكثر مزارع الألبان تكاملاً وتقدماً في المنطقة، إذ تقدم محفظة واسعة تضم أكثر من 270 منتجاً عالي الجودة تغطي فئات الألبان، والعصائر، والأغذية المتنوعة. تم تأسيس الشركة بهدف استراتيجي يتمثل في المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وقد نجحت بلدنا في بناء نموذج أعمال مرن وقابل للتوسع يمتد "من المزرعة إلى الرف". مدعوما بالالتزام الراسخ بالابتكار، والاستدامة، والتميز التشغيلي.

وانطلاقاً من موقعها القوي في قطر، تتجه بلدنا نحو التوسع الدولي، من خلال إقامة شراكات استراتيجية ومشاريع مدعومة حكومياً في أسواق ذات إمكانات نمو عالية، مثل الجزائر، وسوريا، ومصر،و أسواق إفريقية أخرى. وتأتي هذه المساعي متوافقة تماماً مع رؤيتها الطموحة للتحول إلى مُنتِج عالمي رئيسي للألبان، وللمساعدة في بناء أنظمة غذائية مكتفية ذاتياً ضمن الاقتصادات الناشئة. وتظل بلدنا ملتزمة بتقديم قيمة طويلة الأمد لمساهميها، بالإضافة إلى لعب دور تحويلي فاعل في تطوير قطاع الغذاء والزراعة على مستوى المنطقة ككل. كما تُعد بلدنا مساهماً رئيسياً في تحقيق طموحات قطر نحو الاكتفاء الذاتي ودعم رؤيتها الوطنية 2030

-انتهى-

#بياناتشركات

.