تحرص الشركة على مضاعفة جهودها لتنفيذ المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة لدعم برنامج الاستدامة لحكومة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعّت شركة الإمارات ديستريكت كولينج (ايميكول)، المشروع المشترك بين دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، وشركة أكتيس، المستثمر العالمي الرائد في البنية التحتية المستدامة، اتفاقية شراء الطاقة مع الإمارات للهندسة الكهربائية (EEE)، الشركة الرائدة في سوق الطاقة الشمسية في الإمارات العربية المتحدة. وتؤكد هذه الاتفاقية على جهود الشركة لزيادة حجم وقدرة توليد الطاقة الشمسية الحالية بنسبة 238% داخل محطة تبريد المناطق 1 (DCP1)، إلى جانب حدود مقرها الرئيسي المتواجد في مجمع دبي للاستثمار1.

وتتوافق هذه الاتفاقية مع الأهداف الاستراتيجية لشركة "ايميكول"، والتي تسعى من خلالها إلى زيادة حجم مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة في عملياتها، ودعم عمليات التحول في مجالات الطاقة من خلال تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يزيد من معدل استخدام الطاقة الشمسية الإجمالية في إطار محفظة أعمالها وعملياتها. وتتطلع "ايميكول"، بعد تنفيذ وإطلاق أحدث مشاريعها لتحويل واجهات الطاقة الشمسية، للوصول إلى 350 كيلوواط (القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية) لمحطة تبريد المناطق 1 (DCP1).

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ايميكول" الدكتور أديب مبدر: "انطلاقاً من مكانتها وموقعها كلاعب اقتصادي مهم وبارز في دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل "ايميكول" في جهودها الرامية إلى دعم وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية للدولة مثل استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، بالإضافة إلى استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، هذا إلى جانب مساهمتها في أجندة الاستدامة الأوسع نطاقاً لشركة دبي للاستثمار. ويتمحور تركيزنا بصورة مستمرة على دمج أحدث التقنيات والتكنولوجيا لتحقيق صفر انبعاثات كربونية. وهذه الشراكة من شأنها أن تساهم بشكلٍ واسع النطاق على أعمالنا من خلال تعزيز وإعادة صياغة وتحديد الأهداف الراهنة بهدف تحسين حجم استخدام الطاقة المتجددة المستدامة المراعية للبيئة والمساهمة في تعزيز جودة الحياة".

تعتمد "ايميكول" في عملياتها التشغيلية، نموذج أعمال مُستثمر بشكلٍ جيد، الأمر الذي أتاح أمامها الفرصة ومكنّها من تحقيق النمو، والتحول إلى منصة تتضمن 18 محطة تبريد للمناطق التشغيلية بطاقة تبريد إجمالية تزيد عن 330000 ألف طن تبريد. وتتميز الشركة بسجلٍ حافل من النجاحات والإنجازات في مجال خدمات التبريد، التي تقدمها لآلاف العملاء المتواجدين في العديد من المناطق. إذ توفر "ايميكول" خدمات تبريد المناطق لعدد من المواقع الاستراتيجية في دبي بما فيها "مجمع دبي للاستثمار"، و"دبي موتور سيتي" و "دبي سبورتس سيتي" و" أبتاون مردف" و "بالازو فيرساتشي" و" داماك هيلز" و"تلال مردف" و"السوق الليلي من نخيل" و"محطات مترو هيئة الطرق والمواصلات" (خط إكسبو)، ومركز المؤتمرات والمعارض في موقع معرض "إكسبو 2020".

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