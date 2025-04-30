أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

حقّق المصرف أرباحًا صافية بلغت 231.3 مليون درهم إماراتي لعام 2024، مقارنة بأرباح صافية بلغت 189.4 مليون درهم إماراتي في العام 2023، أي بزيادة قدرها 22٪. وقد جاء النمو في صافي الربح نتيجة لتحسُّن الأداء التشغيلي بفضل ميزان الأصول والالتزامات المواتية وارتفاع أسعار الفائدة.

هذا وقد ارتفعت ودائع العملاء إلى 16,960 مليون درهم مقارنة بـ 14,750 مليون درهم في العام 2023 كما ارتفعت محفظة استثمارات المصرف بنسبة 71.9٪ لتصل إلى 6,593 مليون درهم مقارنة بـ 3,836 مليون درهم في العام 2023. ويُعزى ذلك الارتفاع إلى الزيادة في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت. وكجزء من إدارة الميزانية العمومية النشطة، ارتفع صافي القروض والسلف إلى 13,034 مليون درهم من 12,901 مليون درهم في العام السابق، مع استمرار المصرف في التخلُّص من المخاطر وحيازته لأعمال جديدة منتقاة بشكل جيِّد. ولا تزال الميزانية العمومية قوية حيث تتفوق نسب كفاية رأس المال ومقاييس السيولة بشكل جيد على المتطلبات التنظيمية.

وقال سعادة فرحات عمر بن قدارة، رئيس مجلس إدارة المصرف: "إننا فخورون بالأداء المالي القوي للمصرف في العام 2024، مما يؤكد نجاحنا في التنفيذ الفعال لاستراتيجية عملنا الطموحة والاقتصاد القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويبقى تركيزنا الدؤوب على تقديم المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي تطلعات عملائنا ومواصلة توظيف أحدث التقنيات والخدمات لتعزيز تجربة العملاء وضمان أعلى مستويات الكفاءة في عملياتنا المصرفية".

وأضاف قائلاً: "نتطلع إلى العام 2025 بثقة وتفاؤل، حيث نرى فرصاً واعدة للنمو في ظل الأداء القوي لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وسنواصل تطبيق استراتيجياتنا الطموحة للتحول الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق النمو المستدام، مما يشكل أساساً قوياً لتحقيق المزيد من القيمة لمساهمينا".

من جانبه قال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف: "تؤكد النتائج المالية الإيجابية التي حققها المصرف على أنه ماض بثبات في مسيرة النمو المستدام. ‎سوف نواصل التركيز على زيادة الإيرادات وتقديم المنتجات والخدمات التي تتناسب مع رغبات العملاء والاستثمار في أحدث تقنيات التحول الرقمي مع التركيز المستمر على تحسين تجربة العملاء".

والجدير بالذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ثبتّت تصنيف المصرف عند "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبتّت تصنيف القدرة على الاستمرار عند مستوى "b+‎".

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