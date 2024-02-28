تُقدّم شركة الأهلي المالية للمستثمرين، فرصًا استثمارية في قطاع النفط والغاز، تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

• يستهدف الصندوق، الذي يبلغ رأس ماله أكثر من 023 مليون دولار، الاستثمار غير المباشر في مشروع "ريبسول أبستريم"، المشترك بين شركة "إي آي جي"، وشركة "ريبسول".

• يُتيح الصندوق للمستثمرين إمكانية الوصول إلى محفظة عالمية من الأصول في مجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، بِطاقة إنتاجية تصل إلى 600,000 برميل نفط مكافئ يوميًا.

المملكة العربية السعودية، الرياض: أطلقت شركة الأهلي المالية المحدودة، التابعة لشركة الأهلي المالية في "مركز دبي المالي العالمي"، صندوق "الأهلي المالية للنفط والغاز"، والذي يُقدّم للمستثمرين فرصًا استثمارية في حقول النفط والغاز، والمشاريع التطويرية النوعية، تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويستهدف الصندوق، الذي يتجاوز رأس ماله 023 مليون دولار، الاستثمار غير المباشر في شركة "ريبسول أبستريم"، وهي مشروع مشترك بين شركة "ريبسول" الإسبانية الرائدة في قطاع الطاقة والنفط، وشركة "إي آي جي" الأمريكية الرائدة عالميًا في مجال الاستثمار في البنى التحتية في قطاع الطاقة.

وتُعد شركة "ريبسول أبستريم" شركة مستقلة، متخصصة في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، وتعمل في مجالات ومشاريع تطويرية عالية المستوى، خاصةً في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ضمن نطاق يشمل أكثر من 50% من احتياطيات وموارد النفط في أمريكا الشمالية، مما يُتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلى محفظة واسعة النطاق، بِطاقة إنتاجية تصل إلى 600,000 برميل نفط مكافئ يوميًا.

وستحتفظ شركة "ريبسول" بحصة الأغلبية في أعمال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، كما ستستعين "إي آي جي" بسجلها الحافل في الاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج العالمي، عبر هيكل رأس المال، لتحقيق أقصى قدر من القيمة المضافة، وتعزيز نقاط القوة لدى "ريبسول أبستريم".

وفي هذا الصدد، صرّح رئيس إدارة الثروات في الأهلي المالية، محمد السقاف، قائلًا: "يعد صندوق الأهلي المالية للنفط والغاز دليلًا على التزامنا بتعزيز دورنا الدولي، وبناء العلاقات العالمية، وتمكين عملاءنا من المستثمرين من الوصول إلى الفرص العالمية، كما يأتي متماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يعزز ازدهار الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود التنوّع والاستدامة والابتكار."

ومن جانبه، صرّح رئيس مجلس إدارة شركة "إي آي جي" وكبير إدارييها التنفيذيين، بلير توماس، قائلًا: "لدينا حماس كبير تجاه هذه الخطوة، حيث تمثِّل شراكتنا مع "الأهلي المالية" التي تتميز بالريادة الإقليمية والخبرة الواسعة في القطاع، عاملًا هامًا لتسريع المسار الذي تخوضه شركة "ريبسول أبستريم" نحو خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك عبر توفير السيولة والتدفقات النقدية اللازمة، كما تُعد الشراكة مع "الأهلي المالية" خطوة هامة أيضًا في اتجاه تحقيق هدفيّ "إي آي جي" المتمثلَين في خفض الانبعاثات الكربونية من ناحية، وتعزيز موثوقيتنا وقدرتنا على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة الفعالة والآمنة من ناحية أخرى."

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حول شركة الأهلي المالية

شركة الأهلي المالية هي جهة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية، وهي مؤسسة مالية إقليمية رائدة مقرها المملكة العربية السعودية. تتمتع الأهلي المالية بخبرة عميقة في خمس مجالات هي: إدارة الأصول وإدارة الثروات وإدارة الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية والاستثمارات الخاصة، وهي شركة رائدة في السوق السعودية، حيث وصلت قيمة الأصول المدارة إلى 246.19 مليار ريال سعودي حسب إحصاءات ديسمبر 2023.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.alahlicapital.com. كما يمكنكم متابعة آخر الأخبار من خلال متابعة حساب شركة الأهلي المالية على منصة تويتر على: @Capital_SNB

حول شركة "إي آي جي"

تُعد "إي آي جي" شركة استثمارية رائدة في قطاعيّ الطاقة والبنية التحتية العالميين، حيث تدير أصولًا بأكثر من 22.9 مليار دولار اعتبارًا من 31ديسمبر 2023، وعلى مدى تاريخها الممتد إلى 41 عامًا، خصَّصت "إي آي جي" أكثر من 47.1 مليار دولار لقطاع الطاقة عبر 405 مشاريع وشركة، في 42 دولة، في 6 قارات، ويشمل عملاء الشركة العديد من برامج التقاعد الرائدة، وشركات التأمين، والأوقاف، والمؤسسات، وصناديق الثروة السيادية في الولايات المتحدة، وآسيا، وأوروبا، ويقع المقر الرئيسي للشركة في واشنطن العاصمة، ولها فروعًا في كل من "هيوستن" و"لندن" و"سيدني" و"ريو دي جانيرو" و"هونغ كونغ" و"سيول".

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة موقع EIG الإلكتروني: www.eigpartners.com.

حول شركة "ريبسول"

"ريبسول" هي شركة عالمية تعمل في مجال الطاقة، ولها دور رائد في مجال التحول للطاقة النظيفة، حيث حددت لنفسها هدفًا يتمثل في أن تصبح شركة خالية من الانبعاثات بحلول عام 2050، و"ريبسول" حاضرة في جميع مراحل سلاسل القيمة للطاقة، ولديها 24,000 موظف، وتُوزّع منتجاتها في أكثر من 90 دولة، لأكثر من 24 مليون عميل.

تلتزم "ريبسول" بنموذج يجمع بين تقنيات إزالة الكربون، على أساس تحسين الكفاءة، وزيادة القدرة على توليد الكهرباء المتجددة، وإنتاج الوقود المتجدد، وتطوير حلول جديدة للعملاء، والاقتصاد الدائري، والترويج للمشاريع المتطورة التي تعتمد تقليل البصمة الكربونية، وذلك للوصول إلى هدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

لمزيد من المعلومات حول "ريبسول"، يُرجى زيارة: www.repsol.com.