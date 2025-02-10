طارق الجمال: نسعى لتقديم مشروعات تلبي احتياجات السوق.. و"جولدن جيت" نموذجًا للمشروعات العقارية الخضراء

القاهرة، أعلنت شركة ريدكون بروبرتيز-إحدى شركات مجموعة ريدكون- عن تحقيق مبيعات قياسية خلال عام 2024 بلغت 12 مليار جنيه، لترتفع المبيعات الإجمالية للمشروع إلى 23 مليار جنيه منذ طرحه عام 2022.

وبذلك حقق مشروع "جولدن جيت"، صدارة مبيعات المشروعات متعددة الاستخدام في شرق القاهرة، ليحافظ "جولدن جيت" على مكانته كواحد من أفضل المشروعات العقارية في مصر، بفضل ثقة العملاء في خبرات مجموعة ريدكون في مجال التشييد والبناء والتطوير العقاري، فضلًا عن المزايا التنافسية لمشروع "جولدن جيت".

تعليقًا على ذلك، قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة "ريدكون بروبرتيز"، إن ارتفاع مبيعات جولدن جيت دليلًا على نجاح الشركة في تقديم مشروع عقاري يلبي احتياجات السوق وفي الوقت نفسه يقدم نموذجًا في العمارة الخضراء"، مضيفًا :"سنعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير نماذج مماثلة من مشروعات تحقق قيمة مضافة للقطاع العقاري المصري، وفي الوقت نفسه استمرار تنفيذ مشروع جولدن جيت وفق الجدول الزمني المحدد".

أضاف طارق الجمال، أن الشركة استثمرت 5 مليارات جنيه خلال العام الماضي لتسريع وتيرة تنفيذ مشروع جولدن جيت، وأثمرت هذه الاستثمارات عن تحقيق تقدمًا ملموسًا في أعمال التنفيذ، وبدء تسليم وحدات المرحلة الأولى لعملائنا خلال الفترة الحالية، وسنعمل على زيادة حجم استثماراتنا إلى 7 مليارات جنيه هذا العام لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال الربع الثالث من هذا العام، كما نستهدف زيادة المبيعات إلى 18 مليار جنيه خلال 2025".

وكانت شركة ريدكون بروبرتيز، قد أطلقت مشروع "جولدن جيت" عام 2022، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يقع في قلب القاهرة الجديدة على مساحة 160 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 20 مليار جنيه، ويضم المشروع 29 مبنى مقسمة بين مباني تجارية وإدارية، ومن المقرر أن يتم تشييد هذه المباني بخمس مناطق داخل المشروع.

وتعاونت "ريدكون بروبرتيز" مع العديد من الكيانات الاستشارية المتخصصة أبرزها مكتب "WATG" بلندن، ومكتب "SWA" لتنسيق landscape الموقع، ومكتب د.عمرو عبدالرحمن للتصميم والاستشارات الهندسة "AACE"، و تحالف عمران وارك فيجن للتصميم المعماري، ومكتب المهندس هاني علي "EMG" لوضع تصميم مميز للمشروع يجمع بين الحداثة والأصالة ليتماشى مع النسيج العمراني المحيط، مما يجعله الأفضل في السوق العقارية المصرية.

كما تعاونت مع شركة إيهاف “EHAF” المسؤولة عن الإشراف الفني على أعمال الإنشاءات، وشركة بولار لإدارة المشاريع“Polar” التي تتولى إدارة المشروع ،ود. أسامة عقيل استشاري الطرق والمرور. واستعانت بشركة وكر "Walker"، أحد أكبر الاستشاريين في تصميم وتنفيذ ساحات الانتظار الداخلية، لتصميم أكبر ساحة انتظار داخلية في مصر بالمشروع بسعة 8000 مركبة

ويتميز مشروع "جولدن جيت"، بموقع استراتيجي بقلب القاهرة الجديدة مع أكبر واجهة لمشروع يطل على شارع التسعين الجنوبي وأمام الجامعة الأمريكية، كما يتميز المشروع بتجربة تسوق وترفيه فريدة للعملاء من خلال الاعتماد على تجربة التسوق المفتوح walkable downtown experience , إضافة إلى تطبيق معايير الاستدامة لتوفير نسبة كبيرة من استهلاك الطاقة والمياه، تصل إلى 53% و44% على التوالي مقارنة بالمباني التقليدية.

يجدر الإشارة إلى أن مشروع "جولدن جيت" يعد أكبر مشروع أخضر متعدد الاستخدامات في مصر، يطبق كل معايير الاستدامة البيئية سواء في أعمال الانشاء أو التشغيل، وفق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتعاونت شركة "ريدكون بروبرتيز" مع كبرى الشركات المحلية والدولية ومنها "إنترو للموارد المستدامة" لتوفير حلول مستدامة وذكية لإدارة وتشغيل الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية كأحد موارد الطاقة الكهربائية، مما يساهم في تقليل البصمة الكربونية، ونتيجة لهذه الجهود حصل المشروع على شهادتي Edge من مؤسسة التمويل الدولية، وترشيد من مجلس البناء الأخضر المصري، ليصبح أول مركز تجاري في مصر يحصل على هذه الشهادات مجتمعة.

نبذة عن الشركة

تأسست شركة "ريدكون بروبرتيز" في عام 2019 كذراع التطوير العقاري لمجموعة شركات "ريدكون"، وتخصصت في تطوير المشروعات العقارية ذات الاستخدامات المتعددة، وتعمل الشركة وفقًا لمبادئ الاستدامة كأحد المحاور الرئيسية لأعمالها، بتطبيق أسس البناء المستدام والعمارة الخضراء، والتي تم تطبيقها في مشروعها الأول "جولدن جيت"، وتعتمد شركة "ريدكون بروبرتيز" في أعمالها على خبرة تزيد عن 30 عامًا في مجال الإنشاءات لشركة "ريدكون" للتعمير، والتي سلمت خلالها أكثر من 200 مشروع، من ضمنها أبراج العلمين، وأبراج ماسبيرو، وجامعة المنصورة، والمقر الجديد لشركة PWC، وشركة فاركو، وإلكترولكس، وبنك عودة، وغيرها الكثير.

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