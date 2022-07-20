27 % نسبة الإنجاز في مشروع البنى الأساسية

تواصل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" تنفيذ أعمال مشروع إنشاء مدينة عبري الصناعية بولاية عبري في محافظة الظاهرة، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز الـ 27 % في مشروع البنى الأساسية للمرحلة الأولى، والذي يهدف إلى تطوير حوالي 3 مليون متر مربع ، وهو يسير حسب خطة التنفيذ التي وضعتها المؤسسة له، ويتضمّن هذا المشروع تهيئة البنية الأساسية بما في ذلك أعمال الطرق وأعمال شبكة الخدمات كالصرف الصحي وشبكات الأمطار والاتصالات، وأعمال جدار الحماية من مياه الأودية، وقد تم استخدام الطاقة البديلة المستدامة في أعمدة الإنارة بعدد 303 عمود، ويتم حالياً استكمال أعمال الحفر، وأعمال شبكات المياه والصرف الصحي.

وقال المهندس ناصر بن حمود المبسلي، مدير عام مدينة عبري الصناعية أن عدد المشاريع الموطنة في المدينة الصناعية بلغ 23 مشروعاً تقام على مساحة إجمالية تصل إلى 250 ألف متر مربع، وبحجم استثمارات يتجاوز الـ (9) مليون ريال عماني، حيث تتنوع أنشطة هذه المشاريع الموطنة بين قطاع مواد البناء و قطاع خدمات النفط والغاز وقطاع المواد الغذائية بالإضافة إلى قطاع المخازن والصناعات المتعددة، وقد بدأت مرحلة الإنشاء فعلياً في مشروعين؛ سيبدأ أحدهما مرحلة التشغيل خلال هذا العام، كما بدأ بعض المستثمرين تجهيز التصاميم للبدء في المصانع وخطوط الإنتاج، مشيراً المبسلي إلى أنه منذ إعلان "مدائن" في منتصف شهر يوليو 2020 عن البدء في إقامة مدينة عبري الصناعية؛ تم الشروع في إعداد الدراسات الفنية والمخطط العام للمدينة والذي اعتمد خلال الربع الأخير من عام 2020، وبالتزامن مع ذلك قامت مدائن بتجهيز المكتب الإداري لمدينة عبري الصناعية في مركز ولاية عبري، حيث تم تجهيزه نهاية عام 2020 وأصبح جاهزا لاستقبال المستثمرين الراغبين في الاستثمار، وفي الربع الأول من عام 2021 تم الانتهاء من التصاميم التفصيلية ومستندات المناقصة للمرحلة الأولى من أعمال البنى الأساسية وتم طرح المناقصة خلال الربع الأول من عام 2021، ليبدأ استقبال طلبات المستثمرين ودراستها، وفي الربع الثاني من عام 2021 تم استلام عروض المناقصة وتحليلها فنيا وماليا لاختيار العرض الأنسب للمشروع، وفي الربع الثالث من عام 2021 تم إسناد العمل لمقاول المشروع والبدء في التحضيرات وتم البدء فعلياً في المشروع خلال الربع الأخير من عام 2021 . وأوضح المبسلي أن المساحة الإجمالية المخصصة لمدينة عبري الصناعية تقدر بـ 10 ملايين متر مربع، حيث تتضمن المدينة الصناعية إقامة مجموعة من الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية كالصناعات الخفيفة والمتوسطة في قطاعات مختلفة ومنطقة تجارية ومكاتب إدارية ومخازن لوجستية وشريط تجاري ومدينة سكنية للعاملين في المدينة الصناعية.

يذكر أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" قامت في مطلع العام الجاري بتجهيز وطرح مزايدة كفرصة استثمارية لإنشاء محطة متكاملة تشمل محطة لتعبئة الوقود واستراحة ومحطة لخدمة الشاحنات والسيارات التي تسلك الشارع المؤدي إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ الربع الخالي، حيث تم استلام جميع العروض المقدمة للمزايدة مع نهاية شهر مارس الماضي.

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