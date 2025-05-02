نمو إيرادات الربع الأول من العام 2025 بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 680 مليون درهم إماراتي، مدفوعةً بالأداء القوي لكافة قطاعات أعمال المجموعة وخطتها الإستراتيجية لمواصلة التوسّع وتحقيق النمو المستدام

ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 540 مليون درهم إماراتي، مدفوعةً بنمو الإيرادات وكفاءة التكاليف التشغيلية بما ساهم في وصول هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 79%

زيادة صافي الأرباح بنسبة 23% على أساس سنوي ليصل إلى 361 مليون درهم إماراتي، مدفوعاً بنمو الإيرادات والإستراتيجيات الفعّالة لإدارة رأس المال

الطلب القوي على الأصول التجارية والصناعية وتأجير الأراضي ساهم في زيادة عدد العملاء بنسبة 6% على أساس سنوي ليتخطى 12 ألف عميل خلال الربع الأول من العام 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي والمُشار إليها في ما يلي بـ "الشركة" أو "المجموعة"، وهي إحدى أبرز الجهات التي تملك وتدير مجمّعات أعمال متخصّصة ورائدة في دبي، عن نمو إيراداتها بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 680 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام 2025، في ظلّ نمو صافي أرباحها بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 361 مليون درهم إماراتي.

ويعكس هذا النمو خلال الربع الأول من العام 2025 الأداء الاستثنائي لمحفظة أصول مجموعة تيكوم ونجاح خطتها الإستراتيجية لمواصلة تحقيق النمو المستدام، مدفوعاً بالأداء المتميّز لاقتصاد دبي ومكانة الإمارة كعاصمة عالمية للأعمال ووجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين والشركات العالمية.

وأكّد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، أنّ النتائج القوية للمجموعة خلال الربع الأول من العام 2025 تعكس الأداء الاستثنائي لمحفظة أصولها المتنوّعة ودورها المحوري في تعزيز اقتصاد المعرفة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال استقطاب الشركات العالمية وأفضل المواهب المتميزة ضمن ستة قطاعات إستراتيجية.

وقال: "يعكس الأداء الاستثنائي الذي حققته المجموعة خلال الربع الأول من العام 2025 مكانتها الرائدة في مجال مجمّعات الأعمال الحيوي في دبي ونجاح إستراتيجيتها للتوسّع وتحقيق النمو المستدام، بموازاة ما تتمتع به من مقومات وقدرات تمكّنها من مواصلة مسيرة نجاحها وازدهارها ضمن قطاعات حيوية غنية بالفرص الواعدة، بما يعزّز قدرة مجمّعاتها الرائدة على تحقيق قيمة مضافة للمساهمين. وتأتي هذه النتائج انعكاساً للأداء المتميز لاقتصاد دبي وجاذبية بيئة الأعمال التي توفّرها الإمارة، بما يجعلها الوجهة الأولى والمفضّلة للمستثمرين وروّاد الأعمال من مختلف أنحاء العالم".

أبرز النتائج المالية للربع الأول من العام 2025

سجّلت الإيرادات نمواً بنسبة 21% على أساس سنوي لتبلغ 680 مليون درهم إماراتي، مدفوعةً بالأداء القوي لجميع قطاعات الأعمال وخطة المجموعة الإستراتيجية لمواصلة التوسّع وتحقيق النمو المستدام.

سجّلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 23% على أساس سنوي لتبلغ 540 مليون درهم إماراتي، بما يعكس نمو الإيرادات وتحسّن الأداء التشغيلي ضمن كافة قطاعات الأعمال، في حين ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 79%.

ارتفع صافي الأرباح بنسبة 23% على أساس سنوي ليبلغ 361 مليون درهم إماراتي، في حين سجّلت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية نمواً بنسبة 16% على أساس سنوي، لتصل إلى 480 مليون درهم إماراتي .

أبرز النتائج التشغيلية في الربع الأول من العام 2025

افتتحت شركة "إبسون" مركزها المتطوّر للابتكار في مدينة دبي للإنتاج في فبراير. وتأكيداً على التزام الشركة بتعزيز الابتكار والاستدامة، سيكون هذا المركز بمثابة صلة وصل مع فرق العمل العالمية لدى "إبسون"، لتوفير رؤية محلية تسهم في تطوير الجيل الجديد من الابتكارات التكنولوجية.

أعلنت مدينة دبي للإنترنت عن إسهامها بنسبة 65% في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التكنولوجيا في دبي، وذلك في إطار دراسة تقييم أثر مدينة دبي للإنترنت التي أجريت بالشراكة مع شركة "أكسنتشر" الاستشارية، والتي تمّ الإعلان عنها على هامش فعاليات "ستيب دبي"، الذي استضافته مدينة دبي للإنترنت بصفتها شريكاً إستراتيجياً في فبراير .

أبرمت شركة "فاب تك" للهندسة والقائمة في مدينة دبي الصناعية اتفاقية إستراتيجية مع المجموعة الصناعية الفرنسية الرائدة "جروب إم"، لتسريع وتيرة الابتكار والتنمية المستدامة ضمن قطاعي الطاقة النووية والطاقة المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أشارت مدينة دبي الصناعية على هامش فعاليات النسخة 30 البارزة من معرض الخليج للأغذية "جلفود 2025"، الحدث الأكبر في العالم لقطاع الأغذية والمشروبات، في فبراير الماضي إلى نجاحها في استقطاب استثمارات تخطّت 350 مليون درهم إماراتي من العملاء في قطاع الأغذية والمشروبات خلال عام 2024.

رحّب مجمّع دبي للعلوم بانضمام شركة "إم إس دي" الرائدة عالمياً في مجال الأدوية الحيوية إلى مجتمعه المتنامي في يناير، بما يسهم في توسيع نطاق أعمال الشركة على مستوى المنطقة عبر افتتاح مقرّها الجديد لتعزيز التعاون بهدف ابتكار حلول رائدة للصحة النفسية والجسدية. واستضاف مجمّع دبي للعلوم كذلك الملتقى الإقليمي لعلوم إطالة العمر الأول من نوعه في المنطقة في فبراير، لمناقشة سُبُل تعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية .

استضاف حي دبي للتصميم نسخة خريف وشتاء 2025 – 2026 من أسبوع دبي للموضة في فبراير، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للأزياء .

أطلقت مجموعة تيكوم النسخة الثالثة من مبادرة "متجر الخير" بالشراكة مع جمعية دبي الخيرية في مارس 2025، لتوفير منصّة مبتكرة لتسهيل القيام بالتبرّعات والأعمال الخيرية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وذلك بمشاركة مجتمعها المزدهر الذي يضمّ أكثر من 137 ألف موظف متخصّص في كافة أنحاء دبي .

-انتهى-

#بياناتشركات